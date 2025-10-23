おえかきとパズルが一緒に楽しめる！図案スケッチブックの画用紙でできた『おえかきパズル』新発売

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、2025年10月17日（金）より、子供たちの創造力を育む新商品「おえかきパズル」をオンラインショップ及び一部文具小売店にて発売開始しました。

子どもの創造性を楽しくサポート

新商品「おえかきパズル」は、デジタルデバイスに触れる時間が増える現代の子どもたちに、“手で描く”創作体験を届けたいという想いから生まれた知育玩具です。「子どもに自由に表現する時間を持たせたい」「親子で一緒に楽しめる遊びがほしい」そんな保護者の声に応え、「おえかき」「ぬりえ」「パズル」の楽しさをひとつに融合しました。

スケッチブックの画用紙を使用したパズルピースに、好きな絵を描いたり色を塗ったりすることで、世界にひとつだけのオリジナルパズルが完成。完成後は、何度でも組み立てて遊ぶことができ、創作意欲を刺激しながら空間認識力や想像力を育むことができます。親子で一緒に描いて、作って、遊んで、コミュニケーションを深める時間を生み出す、あたらしい“手づくり”体験型アイテムです。

- 自由におえかきが楽しめる無地（2種）- ワクワクする絵に色塗りが出来るぬりえタイプ（4種）の計6種- 対象年齢：5～8歳■製品特徴１.国産画用紙・国内加工の安心安全なパズル

植林した樹木を主な原料とする、環境にやさしい国産画用紙です。玩具の品質安全を示す「STマーク」を取得している安心安全なパズルです。

２.水彩をはじめ様々な画材を使用して描ける

長年スケッチブックで使われ続けている画用紙を使用。画用紙の紙面は、絵具やインクのにじみもほとんどなく、ゴシゴシ描いても破れにくい丈夫さを兼ね備えているため、色鉛筆やクレヨンはもちろん、水彩絵具でもおえかきを楽しめます。

３.保管に便利なおかたづけ袋付き

描いた絵を汚したり、ピースをなくしたりしないように「おかたづけ袋」に入れると便利です。

４.子どもが好きなモチーフのぬりえタイプも！

ぬりえタイプは、パズル内へのおえかきが難しい場合や絵を描くことが苦手な場合でも、楽しく遊ぶことができます。

■製品概要<おえかきパズル>

サイズ：B4変型 60ピース/ B5 30ピース

仕様 ：画用紙並口126.5g/平方メートル +チップボール

貼合/無地/おかたづけ袋付

価格 ：B4変型 935円（税込）

B5 825円（税込）

＜おえかきパズル ぬりえタイプ＞

（B4変型）もりのどうぶつ/きょうりゅう（B5） うみのいきもの/のりもの

サイズ：B4変型 60ピース/ B5 30ピース

仕様 ：画用紙並口126.5g/平方メートル +チップボール

貼合/イラスト入り/おかたづけ袋付

価格 ：B4変型 990円（税込）

B5 880円（税込）

Creative Support Company marumanについて

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

＜公式HP・SNS＞- HP：https://www.e-maruman.co.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/e.maruman/ ★各種ノートの使用方法をご紹介中- X：https://twitter.com/maruman_sketch- Facebook：https://www.facebook.com/e.maruman/＜会社概要＞

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店