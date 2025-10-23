～伊勢への想いを形に～ふるさと納税型クラウドファンディングに挑戦！！第3弾

伊勢市

伊勢市は、市制20周年を迎える本年から、活力あふれる元気な伊勢市を次の世代へつなぐため、地域の個人や企業等に対して、伊勢の活力創出や地域課題解決につながる「新しい」取り組みの開始を後押しする補助金を新設し、取り組みを募集しました。

この度、応募いただいた取り組みについて、応募者自らが主体となって、ふるさと納税型クラウドファンディングに挑戦します。その第3弾として、１０月23日（木）午前１０時から9つの取り組みについてクラウドファンディングを開始します。

皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

※ふるさと納税型クラウドファンディングは、通常のふるさと納税と同様に限度額の範囲で税額控除が受けられます。

【寄附金の流れ】

【寄附募集事業】

取組１. 伊勢の魅力を詰め込んだカタログギフトを作りたい！

◆事業実施者

株式会社ＦＯＬＫ ＦＯＬＫ

◆事業概要

伊勢で結婚する方、伊勢で結婚式をあげる方、伊勢に関わりたい人々との新たな循環や接点・広がりを生み出し、伊勢市内の魅力的な店舗・商品を紹介することで結婚式を通じて地域経済に還元できればと思い企画しました。伊勢市内にある特色ある商品をテーマ別に選定したカタログギフトを制作予定です。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4833

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組２. 暮らしが見える伊勢ローカルガイドブック出版プロジェクト

◆事業実施者

株式会社ＦＯＬＫ ＦＯＬＫ

◆事業概要

伊勢は全国有数の観光地ですが、名所巡りにとどまり、日常の魅力にはまだ光が当たっていません。『伊勢ローカルガイド』は、地元の喫茶店や銭湯、季節の行事、夕暮れの路地など、暮らしの中の風景を記録し伝える冊子です。旅人には「暮らしを感じる旅の手引き」として、地域の人には「まちを再発見する読み物」として届け、旅と暮らしのあいだに新しい関係をつくります。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4834

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組３. 伊勢のまちに“木に触れる小さな宿”を。空きテナントを改修し、暮らしと仕事がつながる拠点をつくる

◆事業実施者

株式会社KISE

◆事業概要

式年遷宮を控え機運が高まっている伊勢市中心部ですが、「伊勢を感じる宿泊体験」はまだ少なく、滞在価値を十分に発揮できていません。私たち（株）KISE【湯谷建築設計＋ikikukka store】は、木製システム家具「ikikukka（イキクッカ）」と設計の力を活かし。三重県産の杉や檜を用いた"小さな宿"をまちなかに造ります。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4835

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組４. 伊勢でファーマーズマーケットを開催したい！生産者と市民がつながる地域に根付く市場づくり

◆事業実施者

株式会社Ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅ Productions

◆事業概要

生産者と直接つながる「顔の見える場」をつくる取り組みです。作り手の想いや背景に触れながら商品を選ぶことで、食の楽しさだけでなく、現場で起きている課題にも自然と目が向くきっかけを作ります。今日の食卓を豊かにしながら、これからの暮らしを考える視点を育てるマーケットを目指しています。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4836

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組５. 子育て世代を支える海外玩具や木製玩具専門のおもちゃ屋さんを作りたい！

◆事業実施者

ＦＯＬＫ ＦＯＬＫ ＴＯY

◆事業概要

伊勢市初の海外製・木製おもちゃ専門店。実際に触れて選べる体験を通じ、子どもの考える力を育むとともに、親同士がつながり支え合える場を提供。子育てを応援する地域に欠かせない居場所を目指します。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4837

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組６. 子どもと伊勢市の未来を照らすためにひとり親世帯の居住問題と空家問題を解決し、ひとり親世帯に住みやすい街づくりをしたい！

◆事業実施者

有限会社アットホーム

◆事業概要

伊勢市を拠点に、空き家再生・サブスク住宅・ひとり親支援を通じて地域課題の解決に取り組む不動産会社です。理念「Give and Fun」を掲げ、課題解決と利益創造を両立しながら、人と地域の物心両面の幸せを追求しています。住まい・就労・学びを支援する仕組みを構築。「伊勢モデル」として全国各地へ広げ、地域に笑顔と希望を生む社会的事業を推進しています。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4838

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組７. 伊勢志摩・鳥羽・東紀州オートキャンプ＆ツーリングガイドブック発行

◆事業実施者

おかげ参りツーリングラリー実行委員会

◆事業概要

伊勢神宮参拝「おかげ参りツーリングラリー」実行委員会と地元有志たちが地域を駆け巡り生の情報を集めた、お勧めの「ツーリング・キャンプ・車中泊に最適なスポット」「地元民がお勧めするグルメ名店」「“おはらい町通り”全店マップ」その他走ってよし、泊まってよし、食べてよし、訪れてよしの絶景旅スポットを選りすぐってコースマップとともに掲載する「伊勢志摩・鳥羽・東紀州オートキャンプ＆ツーリングガイドブック」を発行します！

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4839

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組８. 伊勢発・日本古来の精神から学ぶ！次世代に向けたリーダーの本質を育てる研修プログラムを広めたい

◆事業実施者

合同会社ワンダーアースクリエイト

◆事業概要

伊勢市の空き物件や文化資源を活かし、日本神話や偉人を題材にした企業の役員・幹部向けの研修を実施することで、都市部企業の人材が伊勢に集うことで、地域との新たな交流や関係人口の創出へと繋げます。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4840

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

取組９. 音楽を愛する人への恩学堂プロジェクト！小規模音楽ホールを整備します。

◆事業実施者

有限会社松幸農産

◆事業概要

地域の音楽好きの方々が気軽に集まり、気の合う仲間と音楽を共有できる小規模音楽ホールを整備し、音楽を通じて人々があるまり、交流し、地域のつながりを育む場として機能することを目指します。音楽の力で、地域に新しいコミュニティを生み出し、より豊かな暮らしの実現に繋げます。

◆クラウドファンディング受付ページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4841

◆クラウドファンディング期間

令和7年10月23日（木）10時～令和8年1月20日（火）23時59分

【その他】

寄附募集事業の事業内容の詳細や事業実施者の想いについては、クラウドファンディング受付ページをご覧ください。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

伊勢市 情報戦略局企画調整課 シティープロモーション係

担当｜井上 ・ 古野

TEL｜0596-21-5510

e-mail｜kikaku-cyousei@city.ise.mie.jp