ベルトラ、クルーズ旅行専門オンライン予約サービス『VELTRA クルーズ』にてプリンセス・クルーズの販売を開始

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉)は、世界最大級のクルーズ会社である米国プリンセス・クルーズのジャパンオフィスである株式会社カーニバル・ジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀川悟）と業務提携し、クルーズ旅行に特化した予約サイト『VELTRAクルーズ』にて10月23日（木）より『プリンセス・クルーズ』の販売を開始いたしました。『VELTRAクルーズ』は引き続き日本及びアジアのクルーズ利用人口の拡大に照準を合わせ、商品の拡充を進めてまいります。

今回の提携のポイント

アジアを中心に運航し、日本でも高い人気を誇る『プリンセス・クルーズ』の商品が『VELTRAクルーズ』のウェブサイトからワンストップで予約可能になりました。両社のシステムをAPIで直接接続することで、『プリンセス・クルーズ』の全1980航路の在庫・価格情報がリアルタイムで反映されます。これにより、これまで煩雑だった比較検討や空席確認のやり取りが不要になり、より簡単かつ手軽にクルーズ予約ができるようになります。

「2030年の日本人のクルーズ人口100万人」に向けて

国土交通省の「日本のクルーズ市場の持続的発展に向けた有識者検討会」によると、世界のクルーズ人口が3,400万人超であるのに対し、日本は2024年で22.4万人(観光人口の0.03％)に留まっています。これまでのシニア向け豪華客船から、世界的なトレンドである全世代向けクルーズへの転換を図るため、2030年までに日本人クルーズ人口を100万人に増やす目標が掲げられました。この目標達成は観光立国への貢献と新たな海事産業の育成に繋がると期待されています。

今回のプリンセス・クルーズとの提携により、『VELTRAクルーズ』のリアルタイム予約可能な航路数は約9,000となり、これは日本発のオンラインクルーズ予約サイトとして国内最大級の規模です。ベルトラはこの圧倒的な商品ラインナップをもって、日本のクルーズ人口増加に大きく貢献してまいります。

サービス概要

販売開始日：2025年10月23日（木）

取り扱いコース例：ダイヤモンド・プリンセス GWに航く！南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間

価格帯：\199,000～

URL: https://cruise.veltra.com/ja/cruise/PCL-M611(https://cruise.veltra.com/ja/cruise/PCL-M611?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=veltracruise_ac1&sid=1526&cid=veltracruise_ac1)

今回の『VELTRAクルーズ』での業務提携について

株式会社カーニバル・ジャパン 代表取締役社長 堀川悟 コメント

このたび、プリンセス・クルーズは、日本を代表するオンライン旅行予約サービス『ベルトラ』との業務提携により、『VELTRAクルーズ』の使いやすいオンライン予約プラットフォーム上で、目的地や日程、客船タイプ、客室カテゴリーなどを比較検討しながら、世界中のプリンセス・クルーズの旅をスムーズに予約できるようになります。プリンセス・クルーズは、半世紀以上にわたり世界の海を航行し、上質な船内体験、洗練されたおもてなし、そして多彩な航路を通じて、世界各地の魅力をお届けしてまいりました。本提携は、クルーズ旅行の魅力をより多くのお客様に、気軽に、広く知っていただくための重要な一歩です。今回の『ベルトラ』との協業を通じて、日本市場におけるクルーズ旅行の新しいスタンダードを築き、より多くの方に「洋上の非日常」をお届けします。

ベルトラ株式会社 代表取締役社長 二木渉コメント

世界中でクルーズは、旅の一般的な選択肢として広く楽しまれていますが、実は食事や宿泊、移動費込みでお得にできる旅のカタチであることがまだアジアマーケットには十分に認知されていません。潜在的な顧客層に対し、クルーズ旅行という新たな「心ゆさぶる体験」をお届けするべく、絶大な人気を誇る『プリンセス・クルーズ』の販売を開始することとなりました。是非『VELTRA クルーズ』で実際にその魅力や価格を見て、ワクワクしていただきたいです。

■『プリンセス・クルーズ』について

プリンセス・クルーズは世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、現在16隻の近代的な客船を運航する、世界的なクルーズ会社。大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様をカリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズを含む人気の目的地へお連れし、夢のバケーションをお届けしている。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。

URL: https://www.princesscruises.jp/

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約20,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約610,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=veltracruise_top&sid=1526&cid=veltracruise_top)