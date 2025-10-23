AKB48 徳永 羚海さん＆永野 芹佳さん「鳥取ハロウィン楽しみ大使」に就任！今年のハロウィンは鳥取砂丘で“アフター万博”を楽しもう！

鳥取県

鳥取県は、2025年10月26日（日）に“万博ロスは鳥取で”をテーマに「鳥取砂丘ハロウィンパーティー after EXPO2025」を鳥取砂丘にて開催いたします。

10月22日（水）には、ハロウィンの聖地化を目指す本県の取組や、「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」の開催を全国に発信していくために、AKB48のメンバーで鳥取県出身の徳永羚海（とくなが れみ）さん、大阪府出身の永野 芹佳（ながの せりか）さんを「鳥取ハロウィン楽しみ大使」に委嘱し、就任発表会を実施いたしました。

徳永さんと永野さんは、「大阪・関西万博」にて、ヨルダン館をはじめとする8つのパビリオンで締結した“砂”の友好同盟「サンド・アライアンス」で話題となった鳥取県ゾーンや、鳥取県内を巡って観光スポットや地元グルメを体験する模様を『AKB48 のとっとり女子旅』として、YouTube で動画配信するなど、鳥取県の PR にご協力いただきました。そこで、アフター万博のイベントとして開催する今年の「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」の盛り上げにも活躍してほしいという平井伸治鳥取県知事の想いもあり、この度の就任が実現いたしました。

当日は、ハロウィンの仮装姿で徳永さん、永野さん、平井知事にご登壇いただき、大使の初仕事として今年の「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」の魅力と企画内容をPRしていただきました。また徳永さんについては、「とっとりふるさと大使」への就任もサプライズ発表し、徳永さんは、「光栄に思います。これからも鳥取を愛していきます！」と、とっとりふるさと大使としての抱負を鳥取愛が溢れるコメントで語っていただきました。

「鳥取ハロウィン楽しみ大使」委嘱状交付式の様子

■仮装姿で登場！平井知事の“ドサキュラ”に笑顔、まさかの衣装被りも

平井知事は自ら“サキュウ血鬼 ドサキュラ”のコスチュームで登場。本格的な仮装とポーズに会場は一気に温かな笑いに包まれました。平井知事は「鳥取県は妖怪のふるさとで、10月25日（土）には水木しげるロードでハロウィンイベントが開催されます。他にもフラワーパークとっとり花回廊や鳥取のまちなかなど、“ドサキュラのふるさと”である鳥取県のいたるところでもハロウィンを盛り上げるイベントを行います！」と鳥取県はハロウィンの聖地であることをアピール。また、特に西日本では万博ロスになっている方が多いと話しつつ「本日はAKB48のお二人を大使に任命させていただきますが、私たちはＡＢＫ39（アフター万博サキュウ）で盛り上げたいと思います。鳥取砂丘ハロウィンパーティーへサッキュウ（＝砂丘）にお越しください。」と会場の笑いを誘いました。

続いて徳永さん・永野さんが可愛らしいハロウィン仕様の衣装で登壇。徳永さんは可愛らしいドラキュラの仮装に身を包み「知事と偶然一緒の衣装です(笑)」とにっこり。永野さんは華やかな兵隊の仮装で登場し、「AKB48の衣装っぽくミニスカートにしました！」と嬉しそうにポイントを話しました。

■緊張の大使任命、そしてサプライズの「とっとりふるさと大使」へW就任発表！徳永さん「よろ”さきゅう”お願いします」

続いて行われた任命式では、平井知事からおふたりにたすきがかけられ、「鳥取ハロウィン楽しみ大使」として正式に任命。徳永さんは「年に一度のお祭りに携わることができてとっても嬉しいです！」と笑顔でコメント。永野さんもプライベートでも鳥取に訪れた思い出を語りつつ「素敵な鳥取県の魅力を伝えられるイベントにしていきたいです！」と意気込みを語りました。また、平井知事からはハロウィン仕様に装飾した鳥取特産の柿「輝太郎（きたろう）」と梨「王秋（おうしゅう）」が贈呈され、「ゲゲゲの鬼太郎にちなんだ輝太郎と、10月の季節にピッタリな“ジャック王秋ランタン”です。」とのユーモアあふれるコメントに、会場の笑いを誘いました。

その後、平井知事から徳永さんへのサプライズとして「とっとりふるさと大使」への就任も発表。突然の知らせに徳永さんは目を丸くさせ驚きつつ、人生初名刺を受け取り「え！すごい！！嬉しい！」と喜ぶ姿を見せました。また「とっとりふるさと大使になることがずっと夢だったので、任命していただいて本当に光栄に思います！これからも鳥取の良さを全国の皆さんに伝えられるように頑張ります。鳥取を愛していきます！」という徳永さんの鳥取愛溢れるコメントに、会場からは大きな拍手が送られました。意気込みに対して、平井知事から「よろ”さきゅう”お願いします！」と激励の言葉をかけられると徳永さんは「よろ”さきゅう”お願いします！」と、知事のダジャレに爆笑しながら、元気いっぱいに返事をしました。

■大使の初仕事は「ベスト仮装大賞」企画のPR！知事からミャクミャクへのイベント招待宣言も

今年の鳥取砂丘ハロウィンパーティーは、催事名に「After EXPO2025」をつけて、“万博ロスは鳥取で”をテーマに開催。万博閉幕後の“ロス”を埋めるイベントとして、世界各国の民族衣装での参加も呼びかけます。平井知事は「都会では難しいハロウィンも砂丘は広いのですべての人を受け入れます。子どもたちも、万博ロスの方も楽しめるイベントですので、ぜひこの週末お越しください。」と語りました。

さらに、平井知事から万博で人気を博した公式キャラクター「ミャクミャク」が、鳥取砂丘に登場することを発表。「ミャクミャク来るかな～と思ってお声がけしたところ”脈”がありまして」と経緯を説明。イベントで開催される「大仮装パレード」のゴール地点で仮装参加者を出迎える予定であることが紹介されました。平井知事は「万博での大活躍に、砂丘から”サンキュー”を送らせていただきます！みんなでお祝いしますので鳥取砂丘に“さっきゅう（＝早急）”にお越しください！」と読み上げ、独特のダジャレを交えた“招待宣言”に会場は大きな笑いに包まれました。

そして大使就任直後の初仕事として、イベントの特別企画「鳥取ハロウィン楽しみ大使AKB48徳永羚海と永野芹佳が選ぶ ベスト仮装大賞」の詳細を発表。ユニークな仮装でおふたりの目に止まった方へ“ベスト仮装大賞”として鳥取の特産品やサイン入りグッズなど、豪華賞品が贈られると紹介しました。見てみたい仮装を聞かれると、徳永さんは「鳥取県はまんが王国でもあるので、コナンや鬼太郎の仮装はテンション上がります！」と笑顔を見せ、永野さんは万博ロスな心境を語りつつ「一斉風靡したミャクミャクの仮装をした人がいるんじゃないかなと思います！」と目を輝かせながら話しました。

最後にイベントについて意気込みをきかれると徳永さんは「鳥取県の良さ、そしてハロウィンの楽しみ方を、皆さんに伝えられるいい機会になると思うので、ハロウィンを一緒に盛り上げていきたいです！」、永野さんも「みなさん万博ロスだと思うので、パーティーのようなハロウィンを一緒に楽しめたらと思います。鳥取以外の方にも参加してほしいです！」と気合いっぱいにコメントしました。

フォトセッションでは3人で仮装を活かす可愛らしいポーズをとり、報道陣からシャッター音が鳴り響くなか、温かな笑顔に包まれた就任発表会は幕を閉じました。

プロフィール

徳永羚海（とくながれみ）さん

2006年11月生まれ。鳥取県出身。

2019年AKB48に加入。

「AKB48とっとり女子旅」にて地元の魅力発信にも力をいれている。

永野芹佳（ながのせりか）さん

2001年3月生まれ。大阪府出身。

2014年AKB48に加入。

「AKB48とっとり女子旅」では、徳永さんと鳥取を訪問し、自身のYouTubeチャンネルでも発信している。

「鳥取砂丘ハロウィンパーティーafter EXPO2025」概要

今年のテーマは、“トリック オア トットリート ～万博ロスは鳥取で～”。今年のハロウィンの開催時期は万博が既に閉幕していますが、万博が懐かしくなるこの時期に世界各国の衣装で仮装したスタッフがお出迎えし、再び万博気分を味わうことができます。お菓子をもらいながら砂丘を歩く大仮装パレード、プロカメラマンと一緒に撮影できるフォトツアー、万博と絡めた関連イベントなど広大な鳥取砂丘で誰でも自由に楽しめるハロウィンを盛り上げます。

＜イベント概要＞

・日時：2025年10 月26日（日）12:30～16:00

・場所：鳥取砂丘（鳥取砂丘ビジターセンター周辺）

・コンテンツ：鳥取砂丘大仮装パレード、プロカメラマンと一緒に撮影できるフォトツアー、

鳥取砂丘ハロウィンスタンプラリー、とっとりふるさと大使のポケモン「サンド」「アローラサンド」グリーティング、サンド・アライアンス展示、SAND ALLIANCE COFFEE（サンド・アライアンス珈琲）・羊羹の提供 など

・イベント詳細：https://www.pref.tottori.lg.jp/324778.htm

鳥取県はハロウィンの聖地！県内の至る箇所でコスプレ・ハロウィンイベント開催

鳥取県は、鳥取砂丘や水木しげるロード、中華コスプレの燕趙園など、広くて安全な写真映えする“仮装の聖地”がいっぱいあることから、県内外から多くの方々にハロウィンを楽しみに来ていただける地域となることを目指し、「トリック オアトットリート」を合言葉に昨年度から「とっとりハロウィン聖地化プロジェクト」を始動しています。今年も県内で多数のコスプレ・ハロウィンイベントを開催しています。ぜひイベントごとの違いを体感しつつ、鳥取県にてハロウィンをお楽しみください。



【県内で開催されるコスプレ・ハロウィンイベント】

アンテナショップで「とっとりハロウィングルメフェア」開催中 ！ “砂同盟”メニューも登場

東京・新橋にあるアンテナショップ「ももてなし家」で「とっとりハロウィングルメフェア」を開催中。万博で「砂が敷き詰められた展示」が似ていると話題になり、砂同盟「サンド・アライアンス」を締結したヨルダン館の赤い砂と鳥取県ゾーンの「鳥取無限砂丘」をイメージした２色のカレーや、ヨルダン館で大人気だった「サンドアート」に見立てたパフェなど、鳥取県産食材をたっぷり使用したハロウィンならではのメニューをご用意。ぜひ鳥取ハロウィンをお楽しみください。

開催期間：2025年10月31日まで

■鳥取無限砂丘カレーfeat.ヨルダンの赤い砂（1,700円 税込）

万博会場で展示されていた「鳥取砂丘」と「ヨルダン砂漠」をイメージしたカレー、ヨルダンの赤い砂は「麒麟獅子REDカレー」、鳥取砂丘の「ビーフカレー」にはマヨネーズで風紋を表現。さらに匠の大山鶏のソテーや、らくだにおばけをトッピングしたが豪華な一品となっています。

■サンドアート風パフェ （1,300円 税込）

万博会場でも大人気だった、ヨルダン館のサンドアートをイメージしました。下から、柿のゼリー、カスタードクリーム、ミルクきな粉ゼリー、黒蜜ゼリー、クラッシュアーモンド、バニラアイス、生クリーム、きな粉。見た目もかわいい、大人の和風パフェ。柿の三日月とらくだのオブジェが心をくすぐります。柿ときな粉は鳥取県産です。

■サンドアライアンスコーヒーと羊羹セット（800円 税込）

鳥取砂丘の砂とヨルダンの赤い砂、それぞれの「砂焼きコーヒー」の豆を絶妙な割合でブレンドした「サンドアライアンスコーヒー」。コーヒーはホットまたはアイスをお選びいただけます。

■「とっておき」いちごオレ（800円 税込）

鳥取県産オリジナルいちご「とっておき」を、鳥取県民のソウルドリンク「白バラ牛乳」と一緒に味わえる一品。ピンクと白の2層の色合いがきれいないちごオレになっております。ジャックオランタンのトッピングもあり、ハロウィンらしいドリンクとなっております。

※フェアメニューは数量限定です

※仕入れにより内容が変わる場合がございます。

※画像はイメージです

「とっとり・おかやま新橋館」概要

住所 ：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

電話番号：１階ショップ 03-6280-6474

２階ビストロ・カフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

営業時間： 1階 10:00～21:00

2階 11:00～21:30（L.O.21:00）

※営業時間は変更となる場合があります。

最新情報は公式HPをご確認ください。

公式HP ：https://www.torioka.com/

#トリックオアトットリートInstagram/TikTokキャンペーン

鳥取県内の観光地や名所で、ハロウィン仮装した写真を「＃トリックオアトットリート」と「#（撮影場所 例：鳥取砂丘、大山、三徳山等）」をつけてInstagramまたはTikTokに投稿していただいた方に、抽選で豪華賞品をプレゼントするキャンペーンを開催します。

■キャンペーン期間

2025年10月１日（水）～11月30日（日）まで

■参加方法

STEP1：公式アカウントをフォロー

「鳥取県広報課」公式Instagram（@tottoripref）または、公式TikTok（@tottoripref）をフォロー。

STEP2：ハロウィン仮装で撮影

鳥取県内の観光地や名所で、ハロウィン仮装した写真や動画を撮影してください。

ペットやお気に入りのぬいぐるみを仮装させた写真や動画でもOK！

※ハロウィン仮装は、本格的なものから、カチューシャ、ウィッチハットなどのワンポイント装着による仮装でもOKです。

STEP3：#（ハッシュタグ）をつけて投稿

「#トリックオアトットリート」と「#（撮影場所 例：鳥取砂丘、大山、三徳山等）」をつけて、ハロウィン仮装した写真をInstagramまたはTikTokに投稿してください。

※投稿を「非公開」設定されている場合は、応募対象外になります。

■景品

(1)蟹ットリート賞【5名様】

鳥取県が誇る冬の味覚の代表！

上品な甘みと、ずっしりと詰まった身、濃厚な味噌が楽しめる！

内容：鳥取県産松葉がに（１枚）

(2)星ットリート賞【5名様】

星のように輝くお米「星空舞」。ツヤのある炊き上がりと、しっかりした粒感、バランスの良い甘みが特徴。冷めてもおいしさが続く、鳥取県の自慢のお米です。

内容：星空舞（５kg）

(3)麺トリート賞【10名様】

鳥取県発祥のご当地グルメの牛骨ラーメン。牛コツの香ばしさとまろやかな旨味が魅力です！

内容：ラーメン悟空 牛骨しおラーメン２食＋チャーシューセット