【申込受付中】「中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション」セミナーを開催します

仙台市

「性別や年齢、立場を越え、誰もが自分らしく輝ける未来へ。」をテーマに、「フェムテック」「ウェルネス」「ダイバーシティ」「健康経営」など、明日を豊かにする多彩なブースやセミナーが集結するTOHOKU DE&I FORUM2025(https://machico.mu/special/detail/2963)（株式会社ユーメディア主催）が仙台市中小企業活性化センターにて開催されます。




本イベントでは、仙台市中小企業活性化センターの共催事業として、「中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション」セミナーを開催します。マーケティングのコンサルタントを本業とする講師が、事業に活かせる「ジェンダードイノベーション」の基礎知識から、その考え方を取り入れた多種多様な成功事例を紹介。
経営者はもちろん、企業で働く様々な立場のみなさまが、それぞれ業務に応用できる知識の獲得と、自分という存在の大切さを感じ、自信を持って成果を上げるためのマインドセットを行います。是非ご来場ください。


共催イベント名

中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション


対象

東北地域の中小企業、個人事業主など


日時

2025年11月7日(金)　15:00～16:00　※要事前申し込み（60席）


会場

仙台市中小企業活性化センター　多目的ホール（仙台市青葉区中央1-3-1 AER 5階）


講師

女性インサイト総研　株式会社ハー・ストーリィ　代表取締役


一般社団法人女性のあしたアカデミー代表理事


日野　佳恵子　氏







定員

60名（要事前申込み）


参加費

無料


エントリー方法

本セミナーへのお申し込みは、下記リンク先の「せんだいタウン情報machico」よりお申し込みください。


https://machico.mu/special/detail/2963


お問合せ

仙台市中小企業活性化センター　担当：木村：望月
Email：sckc@siip.city.sendai.jp　TEL：022-724-1200