【申込受付中】「中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション」セミナーを開催します

仙台市

「性別や年齢、立場を越え、誰もが自分らしく輝ける未来へ。」をテーマに、「フェムテック」「ウェルネス」「ダイバーシティ」「健康経営」など、明日を豊かにする多彩なブースやセミナーが集結するTOHOKU DE&I FORUM2025(https://machico.mu/special/detail/2963)（株式会社ユーメディア主催）が仙台市中小企業活性化センターにて開催されます。

本イベントでは、仙台市中小企業活性化センターの共催事業として、「中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション」セミナーを開催します。マーケティングのコンサルタントを本業とする講師が、事業に活かせる「ジェンダードイノベーション」の基礎知識から、その考え方を取り入れた多種多様な成功事例を紹介。

経営者はもちろん、企業で働く様々な立場のみなさまが、それぞれ業務に応用できる知識の獲得と、自分という存在の大切さを感じ、自信を持って成果を上げるためのマインドセットを行います。是非ご来場ください。

共催イベント名

中小企業に新たなビジネスチャンス！実践ジェンダードイノベーション

対象

東北地域の中小企業、個人事業主など

日時

2025年11月7日(金) 15:00～16:00 ※要事前申し込み（60席）

会場

仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール（仙台市青葉区中央1-3-1 AER 5階）

講師

女性インサイト総研 株式会社ハー・ストーリィ 代表取締役

一般社団法人女性のあしたアカデミー代表理事

日野 佳恵子 氏

定員

60名（要事前申込み）

参加費

無料

エントリー方法

本セミナーへのお申し込みは、下記リンク先の「せんだいタウン情報machico」よりお申し込みください。

https://machico.mu/special/detail/2963

お問合せ

仙台市中小企業活性化センター 担当：木村：望月

Email：sckc@siip.city.sendai.jp TEL：022-724-1200