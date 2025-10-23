株式会社アドメディカル、名古屋初の「AI・DX導入支援コンサルティング」を開始～AIPA認定コンサルタントが在籍し、中小企業の現場課題をAIとIoTで解決～

株式会社アドメディカル

株式会社アドメディカル（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：佐分篤史）は、2025年10月より、名古屋初となる中小企業向け「AI・DX導入支援コンサルティング」を正式に開始しました。

本サービスは、生成AIやIoTなどの最新技術を“導入するだけ”で終わらせず、実際に「現場で成果を出す仕組み」として定着させることを目的としています。

AIPA（一般社団法人AI・IoT普及推進協会）認定資格を持つコンサルタントが在籍し、戦略立案から導入、教育、運用支援までを一貫して伴走します。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIやIoT技術が急速に普及していますが、「導入したが活用できない」「現場に定着しない」といった課題を抱える中小企業が増えています。

東海地方では、製造業を中心とした地域経済の基盤がある一方で、デジタル化の遅れが課題とされています。

こうした現状を踏まえ、アドメディカルはLLMOやSEO・WEBマーケティングの支援実績をもとに、AIとDXを融合させた実践的な支援サービスを開始しました。

サービス概要

サービス名：AI・DX導入支援コンサルティング(https://ad-tomedical.co.jp/ma/)

対象：名古屋・東海エリアの中小企業

提供内容：

戦略立案：経営課題の整理とAI・DX導入ロードマップの策定

導入支援：ChatGPT、IoT、各種DXソリューションの選定・実装

運用・教育：社員トレーニング、マニュアル整備、継続的活用サポート

特徴

名古屋初の「AI×DX一体型」伴走支援サービス

AIPA認定コンサルタントによる専門的・信頼性の高い支援

現場定着までサポートする“実践重視型”コンサルティング

今後の展開

アドメディカルは今後、医療・製造・教育などの業界別AI・DX導入モデルを順次展開予定です。さらに、地域金融機関・自治体との連携を進め、東海エリア全体のデジタル競争力強化に貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社アドメディカル(https://ad-tomedical.co.jp/)

所在地：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4F

代表者：代表取締役 佐分 篤史

事業内容：WEBマーケティング、SEO／LLMO対策、AI・DX導入支援コンサルティング

URL：https://ad-tomedical.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アドメディカル 広報担当

TEL：052-856-2143

Email：info@ad-tomedical.co.jp

【調査概要】

本プレスリリース内で使用している「名古屋初」という表現は、下記の自社調査に基づきます。

1-1. 調査期間2025年10月1日～2025年10月15日1-2. 調査機関（調査主体）自社調査（株式会社アドメディカル）1-3. 調査対象「AI 導入支援」「DX コンサルティング」「AIPA認定」などのキーワードを含む、名古屋市所在の法人・個人事業主向けサービス（WEB上で公開されているもの）1-4. 有効調査数名古屋市内の主要コンサルティング・マーケティング企業 56社を調査1-5. 調査方法自社スタッフによる公開情報調査（企業HP・PR TIMES・リリース配信媒体・商工会議所登録情報などを対象に確認）