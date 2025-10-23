【NHKカルチャー】音楽プロデューサー渋谷ゆう子講師による「嫌われたワルツ王！？ ― シュトラウスとウィーン・フィルの意外な関係」【2025年10月25日（土）16時00分～】

株式会社エヌエイチケイ文化センター音楽プロデューサー・文筆家 渋谷 ゆう子さんオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318913.html

2025年10月25日（土）16：00より配信、見逃し配信有りのオンライン講座です。

講師は、音楽プロデューサー・文筆家の渋谷 ゆう子さんです。

華やかなワルツの作曲で“ワルツ王”と呼ばれたヨハン・シュトラウス。

しかし、かつてウィーン・フィルは彼を“ただの流行音楽の作曲家”として距離を置いていました。

なぜ彼の音楽は拒まれ、それがどうやって世界中を魅了する“伝統”へと変わったのでしょうか。

本講座では、知られざるエピソードと共に、初心者でも楽しめるシュトラウスの名曲とウィーン・フィルの物語を『ウィーン・フィルの哲学』（NHK出版）の著者で、音楽プロデューサーの渋谷ゆう子が、解き明かします。

【講師プロフィール】

渋谷ゆう子（シブヤ ユウコ）

音楽プロデューサー・文筆家。株式会社ノモス代表取締役として、海外オーケストラをはじめとするクラシック音楽の音源制作やコンサートの企画運営、オーディオメーカーのコンサルティング、ウィーン・フィルの密着取材・関連図書の執筆など多方面で活躍。

著書

『ウィーン・フィルの哲学～至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』

『揺らぐ日本のクラシック』(NHK出版)

『生活はクラシック音楽でできている～家電や映画、結婚式まで日常になじんだ名曲』（笠間書院）

【講師SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/yuko.shibuya.5

X：https://twitter.com/yukoshibuya92

※本講座は見逃し配信を行います。期間は2025/10/29（水）～2025/11/11（火）までとなります。見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。

嫌われたワルツ王！？ ― シュトラウスとウィーン・フィルの意外な関係

講師：音楽プロデューサー・文筆家 渋谷 ゆう子

開催形式：オンライン

開催日時：2025年10月25日（土）16:00～17:30

受講料：会員・一般 3,300円（税込）

主催：NHK文化センター浜松教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318913.html