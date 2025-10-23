【NHKカルチャー】音楽プロデューサー渋谷ゆう子講師による「嫌われたワルツ王！？ ― シュトラウスとウィーン・フィルの意外な関係」【2025年10月25日（土）16時00分～】
音楽プロデューサー・文筆家 渋谷 ゆう子さん
オンライン 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318913.html
2025年10月25日（土）16：00より配信、見逃し配信有りのオンライン講座です。
講師は、音楽プロデューサー・文筆家の渋谷 ゆう子さんです。
華やかなワルツの作曲で“ワルツ王”と呼ばれたヨハン・シュトラウス。
しかし、かつてウィーン・フィルは彼を“ただの流行音楽の作曲家”として距離を置いていました。
なぜ彼の音楽は拒まれ、それがどうやって世界中を魅了する“伝統”へと変わったのでしょうか。
本講座では、知られざるエピソードと共に、初心者でも楽しめるシュトラウスの名曲とウィーン・フィルの物語を『ウィーン・フィルの哲学』（NHK出版）の著者で、音楽プロデューサーの渋谷ゆう子が、解き明かします。
【講師プロフィール】
渋谷ゆう子（シブヤ ユウコ）
音楽プロデューサー・文筆家。株式会社ノモス代表取締役として、海外オーケストラをはじめとするクラシック音楽の音源制作やコンサートの企画運営、オーディオメーカーのコンサルティング、ウィーン・フィルの密着取材・関連図書の執筆など多方面で活躍。
著書
『ウィーン・フィルの哲学～至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』
『揺らぐ日本のクラシック』(NHK出版)
『生活はクラシック音楽でできている～家電や映画、結婚式まで日常になじんだ名曲』（笠間書院）
【講師SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/yuko.shibuya.5
X：https://twitter.com/yukoshibuya92
※本講座は見逃し配信を行います。期間は2025/10/29（水）～2025/11/11（火）までとなります。見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。
開催形式：オンライン
開催日時：2025年10月25日（土）16:00～17:30
受講料：会員・一般 3,300円（税込）
主催：NHK文化センター浜松教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318913.html