【NHKカルチャー】音楽プロデューサー渋谷ゆう子講師による「嫌われたワルツ王！？ ― シュトラウスとウィーン・フィルの意外な関係」【2025年10月25日（土）16時00分～】

株式会社エヌエイチケイ文化センター

音楽プロデューサー・文筆家　渋谷 ゆう子さん

オンライン　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318913.html

2025年10月25日（土）16：00より配信、見逃し配信有りのオンライン講座です。


講師は、音楽プロデューサー・文筆家の渋谷 ゆう子さんです。



華やかなワルツの作曲で“ワルツ王”と呼ばれたヨハン・シュトラウス。


しかし、かつてウィーン・フィルは彼を“ただの流行音楽の作曲家”として距離を置いていました。


なぜ彼の音楽は拒まれ、それがどうやって世界中を魅了する“伝統”へと変わったのでしょうか。


本講座では、知られざるエピソードと共に、初心者でも楽しめるシュトラウスの名曲とウィーン・フィルの物語を『ウィーン・フィルの哲学』（NHK出版）の著者で、音楽プロデューサーの渋谷ゆう子が、解き明かします。



【講師プロフィール】


渋谷ゆう子（シブヤ　ユウコ）


音楽プロデューサー・文筆家。株式会社ノモス代表取締役として、海外オーケストラをはじめとするクラシック音楽の音源制作やコンサートの企画運営、オーディオメーカーのコンサルティング、ウィーン・フィルの密着取材・関連図書の執筆など多方面で活躍。


著書


『ウィーン・フィルの哲学～至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』


『揺らぐ日本のクラシック』(NHK出版)


『生活はクラシック音楽でできている～家電や映画、結婚式まで日常になじんだ名曲』（笠間書院）



【講師SNS】


Facebook：https://www.facebook.com/yuko.shibuya.5


X：https://twitter.com/yukoshibuya92



※本講座は見逃し配信を行います。期間は2025/10/29（水）～2025/11/11（火）までとなります。見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。




『ウィーン・フィルの哲学』NHK出版


『生活はクラシック音楽でできている』笠間書院


『揺らぐ日本のクラシック』NHK出版

