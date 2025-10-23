「ゆめタウン呉レクレ館」　１st.オープンのお知らせ

株式会社イズミ

株式会社イズミが運営する「ゆめタウン呉」（広島県呉市）において、2025 年 10月 23日（木）に「ゆめタウン呉レクレ館」が1st.オープンいたします。

レクレは2005 年 10月の開業以来、長きにわたり地域の皆さまから愛されてきた商業施設です。

この度当社が運営を引き継ぎ、「ゆめタウン呉レクレ館」として新規専門店の導入や、既存専門店の改装を行い順次リニューアルしてまいります。

またサービス機能の充実や地域の皆さまと様々なイベントを計画し、快適にお過ごしいただける空間を提供してまいります。

これからも幅広い世代のニーズに対応した商品・サービスを一層充実させるとともに地域のお客さまのお役に立つ店作りをすすめてまいります。

■概要

※デザインは全てイメージです。

＜名称＞ ゆめタウン呉レクレ館

＜コンセプト＞

TRI！reKURE～トライレクレ～

トライ：３つの挑戦/三位一体/三本の矢

re:リボーン/リニューアル

「３つの機能でレクレを再生。次世代のまちづくりに挑戦」

＜３つの方針と機能＞

・呉駅前エリアのにぎわい創出（回遊機能）

・呉市民の交流の活性化（交流機能）

・呉市の情報発信（発信機能）

■取組

【地域との連携】

「 ゆめタウン呉レクレ館 × ART地プロジェクト 」

呉の若手経営者集団「ART地プロジェクト」の精神に共感し、レクレ館が呉の観光振興の一環となれるよう、建物にミューラルアートを取り入れます。 （※2025年１２月下旬完成予定）

(ART地プロジェクト紹介)

呉市在住で代表の中原佑介氏は、2015年に訪れたパレスチナでバンクシーのミューラルアートに出会い、地域とアートの新たな関係性に関心を抱いた。2018年にUターン後、空き家を活用したアート導入を試みるも、家主の理解が得られず難航。そんな折、解体を控えた「呉そごう」跡地に着目し、ART地プロジェクトを発足。呉市やアーティストと連携し、商店街やまちの人を巻き込みながら大型壁画プロジェクトを実現した。この取り組みにより「呉そごう」は“跡地”ではなく、再生の象徴として新たな意味を持つ場所へと生まれ変わった。以後、呉市の若手経営者らも参画し、地域とアートをつなぐプロジェクトが加速。

現在は、下蒲刈町の「島壁」など、呉全体を舞台としたアート活動へと展開している。

(アーティスト紹介)

Gravityfree

2人組の絵画作家。2人の視覚表現は、目で見ることのできない抽象的な概念、音楽、古代の世界や人間の根源的な衝動、自然との関わりなどを題材に、幼少期から好きだった漫画やアニメが軸となり、独自のデフォルメによってオリジナリティ溢れるキャラクターや構図を形成し、非日常的なポップでサイケデリックな色使いは、鑑賞者に新しい視点を促している。2人ならではの融合された発想を活かし、新たな表現を追求している。

（ミューラルアート設置箇所）

２F自由通路内 ・ ２Fレクレ館玄関口 ・ ３F飲食フロア

（アート作画期間）

2025年11月17日～12月20日頃

期間中は作画風景を見学する事ができます。 ※デザインは全てイメージです。

【賑わい創出】

自由通路内にコミュニティスペースの設置 「 ～歩くを楽しく～ 」

呉駅～ゆめタウン～大和ミュージアムをつなぐ自由通路とレクレ館をつなぐ通路に、ミューラルアートを施したコミュニティスペースを設置いたします。通常時は休憩スペースとして、イベント開催時は販売やイベントスペースとして利用し、迫力のあるミューラルアートと共に駅前エリアの賑わい創出に貢献します。

※コミュニティスペースは、2025年10月下旬完成予定。アートは１２月下旬完成予定

※デザインは全てイメージです。

【利便性向上の取組み】

１. ゆめタウン呉駐車場とレクレパーキングの連携を開始

ゆめタウン呉駐車場（1,423台）・レクレパーキング（304台）の相互連携を行い、駅前エリアの回遊性向上に努めます。ゆめタウン呉・レクレ館どちらでお買い物をされても、それぞれの駐車場で割引が受けることが可能となります。（※2025年10月29日連携開始予定）

２. カーシェアの導入

呉駅前の便利な立地にあるレクレパーキングにカーシェアを導入し、観光やビジネスで来訪された方の利便性の向上に努めます。（※2025年11月導入予定）

【居心地の良く交流を生み出す空間づくり】

１. 施設各所に休憩用いすの設置や、携帯電話・PC充電用コンセント付カウンター席を設置します。

２. 飲食店フロアにお子様遊び場を設置します。

３. トイレの刷新（バリアフリー・おむつ台の設置）を行います。（※各2025年11月末完成予）

■1sｔ.オープン時の新規専門店

※デザインは全てイメージです。

２nd STREET

全国850店舗以上の実店舗とオンラインにおいて中古品買取と販売を行う総合リユースショップが呉市初出店としてＯＰＥＮいたします。

居酒屋 和香菜

広々とした掘りごたつ個室を完備！宴会最大９０名様まで対応致します。他にも２～６名様でご利用いただける完全個室もございます。落ち着いた和の雰囲気をお楽しみください。

呉駅前整骨院・鍼灸院

私たちは施術を通して地域の皆様のお身体の痛みや不調と全力で向き合います。各種保険、交通事故の治療も対応いたします。まずは、お身体のお悩みをお気軽にご相談ください。元気で明るいスタッフがお待ちしております。

■店舗一覧

※2025年10月23日時点

その他専門店に関しましては2026年夏に向け順次オープンしてまいります。

呉エリア初出店を含む店舗の導入を計画しています。