発売30周年の「じゃがりこ」が杖と盾を持ったロボットに変身!?BANDAI SPIRITS「超合金」と初のコラボレーション! “超おかしー”な記念アイテム『超合金 じゃがりこキング』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信、以下カルビー)と株式会社BANDAI SPIRITS（本社：東京都港区、代表取締役社長：榊󠄀原 博、以下BANDAI SPIRITS）は、「じゃがりこ」が今年で発売30周年を迎えるにあたり、同社の人気ブランド「超合金」とのコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』をBANDAI SPIRITSを発売元に、「じゃがりこの日」である2025年10月23日（木）より予約受付を開始し、2026年5月にお届け予定です。

▲『超合金 じゃがりこキング』キービジュアル▲じゃがりこのキャラクター「じゃがお」も超合金とのコラボレーションデザインに！

【コラボレーションの経緯】

1995年の発売以来、「じゃがりこ」は“はじめカリッと、あとからサクサク”の独特の食感や食べやすいカップ形状、遊び心あふれるパッケージデザインで、多くのお客様に愛され続けてきました。

2025年10月に迎える発売30周年を記念し、“楽しい・おもしろい”体験を提供する新たな挑戦として、BANDAI SPIRITSの「超合金」ブランドとの異業種コラボレーションが実現しました。「超合金」は1974年に誕生し、ダイキャストを含む複合素材を用いた重量感と合体・変形などのギミックで、多くの方々に支持されてきたブランドです。

今回のコラボレーションでは、両社が大切にしてきた“遊び心”と“ワクワク”を掛け合わせ、“超合金”と“お菓子”が融合した「超おかしー」な商品が誕生しました。

【商品概要】

『超合金 じゃがりこキング』は、「じゃがりこ」を模したプラスチック製カップの中に、合金素材でつくられたじゃがいもの騎士王“じゃがりこキング”が収納されたユニークな仕様です。「じゃがりこモード」と「ロボットモード」に変形します。

触って楽しい、飾って楽しい、まさに“食べられないけれど楽しい”じゃがりこの新しいカタチとしてお楽しみいただけます。

◆「じゃがりこモード」

「じゃがりこキング」カップを開けると、中にはまるで「じゃがりこ」がぎっしり詰まっているかのように見えます。じゃがりこ模様の特殊な成形パーツをふんだんに使用しています。カップから取り出すと「じゃがりこキング」が「じゃがりこモード」で登場します。

※じゃがりこ模様はパーツごとに異なります。

▲カップのイメージ▲カップを開けたところ▲カップから取り出したところ

◆「ロボットモード」

杖と盾、マントを装着した、じゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が出現します。胸元と盾にはメッキパーツのエンブレムを装着しています。

▲ロボットモード時のイメージ▲カップと組み合わせた展示も可能▲セット内容

《販売情報》

商品名：『超合金 じゃがりこキング』

発売日：2025年10月23日（木）予約開始／2026年5月発送予定

価格 ：13,750円（税込み）

発売元：株式会社BANDAI SPIRITS

販売先：魂ウェブ商店 https://p-bandai.jp/item/item-1000236570/

（バンダイナムコグループ公式通販サイト プレミアムバンダイ内）

対象年齢：15歳以上

サイズ：本体 全高約125mm、

材質 ：ABS、ダイキャスト、POM

セット内容：本体、カップ、蓋

～BANDAI SPIRITS公式YouTubeでは商品PVが公開中!～

https://youtu.be/ddy6DSmV6EI

【展示情報】

2025年11月14日（金）～16日（日）に東京・秋葉原で開催される「TAMASHII NATION 2025」にて、試作品を初公開予定。会場には約2メートルの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップが登場し、来場者限定特典も配布されます（※先着順、各日なくなり次第終了）。詳細は公式サイト（https://tamashii-nation.tamashiiweb.com/）をご覧ください。

▲「TAMASHII NATION 2025」キービジュアル▲約2mの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップイメージ

【「超合金」とは】

「超合金」は1974年2月に第1弾として商品化した「マジンガーZ」がアニメの中で、“超合金Zでつくられた”という設定から名付けられた商品ブランドです。ロボットやヒーローなどのキャラクタートイを軸に、これまでに500種類以上の商品を発売し、2024年で50周年を迎えました。「超合金」から派生し、「超合金魂」「METAL BUILD」「METAL STRUCTURE 解体匠機」など多くのブランドを生み出し、日本のみならず世界中のファンを魅了しています。

【「じゃがりこ」は発売30周年】

「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えました。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきました。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう進化し続けています。

▲30周年記念商品「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」▲発売当時のパッケージ

～開発の苦労については、下記の記事をご覧ください～

「じゃがりこ」開発者が語る始まりの物語

https://note.calbee.jp/n/n3e5a1e079cd8

「じゃがりこ」にとってダジャレとは？その核心に迫る！

https://note.calbee.jp/n/n71dd0446790b

【じゃがりこ公式ウェブサイト】

「じゃがりこチャンネル」 https://www.calbee.co.jp/jagarico/

【カルビー公式SNS】

カルビー公式Facebook http://www.facebook.com/Calbee.JP

カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/

カルビー公式LINE https://page.line.me/calbee_jp

カルビー公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/CalbeeJp

カルビー公式X http://twitter.com/Calbee_JP

カルビーPR部公式 https://x.com/calbee_PR

カルビー公式note「THE CALBEE」 https://note.calbee.jp/

【カルビーグループについて】

1949年の創立以来75年に渡り、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。 https://www.calbee.co.jp/