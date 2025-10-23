発売30周年の「じゃがりこ」が杖と盾を持ったロボットに変身!?BANDAI SPIRITS「超合金」と初のコラボレーション! “超おかしー”な記念アイテム『超合金 じゃがりこキング』

　カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信、以下カルビー)と株式会社BANDAI SPIRITS（本社：東京都港区、代表取締役社長：榊󠄀原 博、以下BANDAI SPIRITS）は、「じゃがりこ」が今年で発売30周年を迎えるにあたり、同社の人気ブランド「超合金」とのコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』をBANDAI SPIRITSを発売元に、「じゃがりこの日」である2025年10月23日（木）より予約受付を開始し、2026年5月にお届け予定です。



【コラボレーションの経緯】


　1995年の発売以来、「じゃがりこ」は“はじめカリッと、あとからサクサク”の独特の食感や食べやすいカップ形状、遊び心あふれるパッケージデザインで、多くのお客様に愛され続けてきました。


2025年10月に迎える発売30周年を記念し、“楽しい・おもしろい”体験を提供する新たな挑戦として、BANDAI SPIRITSの「超合金」ブランドとの異業種コラボレーションが実現しました。「超合金」は1974年に誕生し、ダイキャストを含む複合素材を用いた重量感と合体・変形などのギミックで、多くの方々に支持されてきたブランドです。
　今回のコラボレーションでは、両社が大切にしてきた“遊び心”と“ワクワク”を掛け合わせ、“超合金”と“お菓子”が融合した「超おかしー」な商品が誕生しました。



【商品概要】


　『超合金 じゃがりこキング』は、「じゃがりこ」を模したプラスチック製カップの中に、合金素材でつくられたじゃがいもの騎士王“じゃがりこキング”が収納されたユニークな仕様です。「じゃがりこモード」と「ロボットモード」に変形します。


触って楽しい、飾って楽しい、まさに“食べられないけれど楽しい”じゃがりこの新しいカタチとしてお楽しみいただけます。




◆「じゃがりこモード」


　「じゃがりこキング」カップを開けると、中にはまるで「じゃがりこ」がぎっしり詰まっているかのように見えます。じゃがりこ模様の特殊な成形パーツをふんだんに使用しています。カップから取り出すと「じゃがりこキング」が「じゃがりこモード」で登場します。


※じゃがりこ模様はパーツごとに異なります。



◆「ロボットモード」


　杖と盾、マントを装着した、じゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が出現します。胸元と盾にはメッキパーツのエンブレムを装着しています。



《販売情報》


商品名：『超合金 じゃがりこキング』


発売日：2025年10月23日（木）予約開始／2026年5月発送予定


価格　：13,750円（税込み）


発売元：株式会社BANDAI SPIRITS


販売先：魂ウェブ商店　https://p-bandai.jp/item/item-1000236570/　


　　　　（バンダイナムコグループ公式通販サイト プレミアムバンダイ内）


対象年齢：15歳以上


サイズ：本体 全高約125mm、


材質　：ABS、ダイキャスト、POM


セット内容：本体、カップ、蓋



【展示情報】
　2025年11月14日（金）～16日（日）に東京・秋葉原で開催される「TAMASHII NATION 2025」にて、試作品を初公開予定。会場には約2メートルの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップが登場し、来場者限定特典も配布されます（※先着順、各日なくなり次第終了）。詳細は公式サイト（https://tamashii-nation.tamashiiweb.com/）をご覧ください。



【「超合金」とは】


　「超合金」は1974年2月に第1弾として商品化した「マジンガーZ」がアニメの中で、“超合金Zでつくられた”という設定から名付けられた商品ブランドです。ロボットやヒーローなどのキャラクタートイを軸に、これまでに500種類以上の商品を発売し、2024年で50周年を迎えました。「超合金」から派生し、「超合金魂」「METAL BUILD」「METAL STRUCTURE 解体匠機」など多くのブランドを生み出し、日本のみならず世界中のファンを魅了しています。




【「じゃがりこ」は発売30周年】


　「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えました。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきました。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう進化し続けています。



