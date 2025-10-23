【ブルガリ】アン・ハサウェイが語るリボーン シリーズ：アイコニック ストーリーズの動画を公開

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリのグローバルアンバサダーのアン・ハサウェイをフィーチャーしたブルガリのリボーン シリーズ： アイコニック ストーリーズの新エピソードの動画が、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。本動画は、チェルシー・マクマレンが監督を務め、アン・ハサウェイは演技と並行して、常にダンスへのあこがれをもっていたパーソナルな回想を語ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ng_jeKus474 ]

時代を超越したコレクションと、ローマに根ざしたインスピレーションによる絶え間ない進化を祝う、エターナリー アイコニックの発表の一環である、このデジタル ドキュメンタリー シリーズは、アイコンとなる絶え間ない発展の旅に焦点を当てています。

お問い合わせ先：ブルガリ ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/