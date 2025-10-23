【都ホテル 尼崎】心ときめく冬のご褒美「クリスマスアフタヌーンティー」を販売　オリジナルの木箱を開けるとクリスマスの世界

株式会社近鉄・都ホテルズクリスマスアフタヌーンティー

オリジナルの木箱の引き出しを開けると、いちごのサンタクロースやチョコレートのトナカイ、スノー

マンなど、見た目も可愛らしいスイーツが登場。ブッシュ・ド・ノエルやリースを模したシューなど、

クリスマスを象徴するモチーフが並び、テーブルを華やかに彩ります。セイボリーは、ベーコンとトマトをサンドしたロールパンや海老の風味を楽しめるサブレなど、甘みとのバランスを考えたメニューをご用意しました。パティシエのこだわりが詰まった一品一品を、クリスマスならではのデコレーションとともにお楽しみいただけます。

大切な人とのティータイムや1年のご褒美に、心ときめく贅沢なアフタヌーンティーで優雅なひとときをお過ごしください。

■実施概要■

【販売期間】2025年11月1日（土）～12月25日（木）

【提供時間】11：00～17：30

【販売店舗】ロビーラウンジ ザ・ラウンジ

クリスマスアフタヌーンティー

【料 金】3,800円 / 90分フリーフロー付き 4,800円

【メニュー】

ベリーのマリネ / ブッシュ・ド・ノエル / マンゴーのムース星飾り

スノーマン / いちごのサンタクロース / チョコレートのトナカイ

シューリース / クレームブリュレ / 赤ぶどうのジュレ

ベーコントマトのロールパン / 胡麻スティック / 海老サブレ

コーンクリームスープ

紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー

フリーフローメニュー（90分）

ロンネフェルトティー（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン

バニラルイボス / フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）

コーヒー

【ご予約・お問い合わせ】

1階 ロビーラウンジ ザ・ラウンジ 直通TEL 06-6488-4961

営業時間 10：00～18：00（ラストオーダー 17：30）

店舗URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/

WEB予約 :https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

都ホテル 尼崎

【都ホテル 尼崎】

