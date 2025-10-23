【都ホテル 尼崎】心ときめく冬のご褒美「クリスマスアフタヌーンティー」を販売 オリジナルの木箱を開けるとクリスマスの世界
クリスマスアフタヌーンティー
オリジナルの木箱の引き出しを開けると、いちごのサンタクロースやチョコレートのトナカイ、スノー
マンなど、見た目も可愛らしいスイーツが登場。ブッシュ・ド・ノエルやリースを模したシューなど、
クリスマスを象徴するモチーフが並び、テーブルを華やかに彩ります。セイボリーは、ベーコンとトマトをサンドしたロールパンや海老の風味を楽しめるサブレなど、甘みとのバランスを考えたメニューをご用意しました。パティシエのこだわりが詰まった一品一品を、クリスマスならではのデコレーションとともにお楽しみいただけます。
大切な人とのティータイムや1年のご褒美に、心ときめく贅沢なアフタヌーンティーで優雅なひとときをお過ごしください。
■実施概要■
【販売期間】2025年11月1日（土）～12月25日（木）
【提供時間】11：00～17：30
【販売店舗】ロビーラウンジ ザ・ラウンジ
【料 金】3,800円 / 90分フリーフロー付き 4,800円
【メニュー】
ベリーのマリネ / ブッシュ・ド・ノエル / マンゴーのムース星飾り
スノーマン / いちごのサンタクロース / チョコレートのトナカイ
シューリース / クレームブリュレ / 赤ぶどうのジュレ
ベーコントマトのロールパン / 胡麻スティック / 海老サブレ
コーンクリームスープ
紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー
フリーフローメニュー（90分）
ロンネフェルトティー（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン
バニラルイボス / フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）
コーヒー
【ご予約・お問い合わせ】
1階 ロビーラウンジ ザ・ラウンジ 直通TEL 06-6488-4961
営業時間 10：00～18：00（ラストオーダー 17：30）
店舗URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/
WEB予約 :
https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki
※写真はすべてイメージです。
※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
都ホテル 尼崎
【都ホテル 尼崎】
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/
公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/
公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki/