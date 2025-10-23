【都ホテル 尼崎】心ときめく冬のご褒美「クリスマスアフタヌーンティー」を販売　オリジナルの木箱を開けるとクリスマスの世界

写真拡大 (全7枚)

株式会社近鉄・都ホテルズ

クリスマスアフタヌーンティー

オリジナルの木箱の引き出しを開けると、いちごのサンタクロースやチョコレートのトナカイ、スノー


マンなど、見た目も可愛らしいスイーツが登場。ブッシュ・ド・ノエルやリースを模したシューなど、


クリスマスを象徴するモチーフが並び、テーブルを華やかに彩ります。セイボリーは、ベーコンとトマトをサンドしたロールパンや海老の風味を楽しめるサブレなど、甘みとのバランスを考えたメニューをご用意しました。パティシエのこだわりが詰まった一品一品を、クリスマスならではのデコレーションとともにお楽しみいただけます。


大切な人とのティータイムや1年のご褒美に、心ときめく贅沢なアフタヌーンティーで優雅なひとときをお過ごしください。




■実施概要■


【販売期間】2025年11月1日（土）～12月25日（木）


【提供時間】11：00～17：30


【販売店舗】ロビーラウンジ　ザ・ラウンジ




クリスマスアフタヌーンティー　

【料　　金】3,800円 / 90分フリーフロー付き 4,800円


【メニュー】


ベリーのマリネ / ブッシュ・ド・ノエル / マンゴーのムース星飾り


スノーマン / いちごのサンタクロース / チョコレートのトナカイ


シューリース / クレームブリュレ / 赤ぶどうのジュレ


ベーコントマトのロールパン / 胡麻スティック / 海老サブレ


コーンクリームスープ


紅茶（ロンネフェルトティー）またはコーヒー


フリーフローメニュー（90分）


ロンネフェルトティー（アッサム・バリ / アールグレイ / アイリッシュモルト / ルイボスレモン


バニラルイボス / フィールリラックス / オリジナルアイスティー / ダージリンアイスティー）


コーヒー　











【ご予約・お問い合わせ】


1階　ロビーラウンジ ザ・ラウンジ　直通TEL 06-6488-4961


営業時間　10：00～18：00（ラストオーダー 17：30）


店舗URL　https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/lounge/



WEB予約 :
https://res-reserve.com/ja/restaurants/lounge-amagasaki






※写真はすべてイメージです。


※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。


※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。





都ホテル 尼崎


【都ホテル 尼崎】


公式HP　　　　 https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/


公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/


公式Facebook　https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki/　