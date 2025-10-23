日本初のうどん屋チェーン「グルメ杵屋」の椋本充士社長が登場！大阪・関西万博で大盛況「手打ちうどん教室」をスタジオで体験！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化。さらに、現在進行形の挑戦も徹底取材する「関西リーダー列伝」。今回は日本で初めてうどん屋のチェーン展開に成功した「株式会社グルメ杵屋」の椋本充士社長が登場。チェーン展開のきっかけは「マクドナルド」!?

今も挑戦し続ける『食』を中心とした事業展開にジャストミート！

出演

司会：福澤朗

コメンテーター：ナジャ・グランディーバ、門倉貴史

今回のリーダー：椋本充士（株式会社グルメ杵屋 代表執行役社長）

番組情報

【放送日時】10月26日（日）午後2時～3時放送

【HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/kansai_leader/

【放送後、TVerで配信！】https://tver.jp/series/sr774pftbi

【YouTubeでは過去回を配信中！】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw03m62dQRQTyuW2wRZv7s65

うどんチェーンのきっかけは「マクドナルド」!?今に活きる父の教えとは？

(C)テレビ大阪 左：椋本充士社長 右：椋本彦之会長（父）

椋本充士氏はお米屋を営む両親のもと、1961年大阪市で生まれた。父・彦之氏はアメリカでマクドナルドの業態に衝撃を受け、うどん屋のチェーン展開を志す。1971年、マクドナルドが日本に上陸した年に、奈良県で「杵屋一号店」をオープン。客単価300円前後ながら、開店前から長蛇の列ができるほどの人気店となった。そんな父から繰り返し聞かされた言葉があるという。

「お金儲けは髭さんを集めたらあかん！」その真意とは…？

2期連続赤字からの業績回復...その鍵は“社員教育”

(C)テレビ大阪 「株式会社グルメ杵屋」椋本充士社長

大学卒業後、大和実業（現：株式会社ダイワエクシード）に入社し、レストランやディスコの店長を務めた。数年後、上司から実家に戻るように命じられ、グルメ杵屋に29歳で入社。49歳で社長に就任した。しかし、社長就任時、グルメ杵屋はリーマンショックの影響で2期連続の赤字。経費削減を進める中、社員教育費だけは増加させる決断を下す。その結果、経営の立て直しに成功し、成長し続けている。“社員教育”にこだわった原点は、椋本充士氏の大学時代にあった？

大阪・関西万博で大盛況「手打ちうどん教室」をスタジオで体験！

(C)テレビ大阪

グルメ杵屋の看板商品「うどん」は、讃岐うどんをベースにしたコシの強い麺と、香り高い関西風だしが特徴。麺はすべて各店舗で粉から製造している。この伝統文化を次世代へ継承しようと、大阪・関西万博で「手打ちうどん教室」を開催。期間中は約1万3000人が体験し大盛況となった。

そんな「手打ちうどん教室」を今回は特別にスタジオで体験！

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

スタジオのメンバーもはじめての体験で大興奮。生地を踏む工程では、うどんのコシの決め手となる感触に驚きの声が！

さらに、生地をカットするコーナーでは、福澤さんの真剣な表情にナジャさんが思わず大笑い!?

活躍の舞台は「空」から「海」まで！グルメ杵屋の意外な事業

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

グルメ杵屋の機内食事業の売り上げは全体の約2割。

今回はメディア初公開となる機内食メニュー開発現場に潜入！

(C)テレビ大阪

さらに、南の台所「大阪木津卸売市場」もグルメ杵屋が運営している。2003年、経営難に陥った市場に手を差し伸べた。現在も月2回、競りイベントを実施し、一般客からも人気を集めている。

「リーダーの○○」幼い頃から憧れたダイビング。その魅力とは？

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

リーダーの素顔に迫る「リーダーの○○」。今回は椋本社長の趣味である「ダイビング」に密着。幼少期から生き物が好きだった椋本社長にとって、ダイビングは憧れだった。大人になってからその夢を実現し、今では月1回、石垣島に訪れるほどのダイバーに。

椋本社長が語る、飲食店とダイビングの意外な共通点とは？