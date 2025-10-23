梅田駅まで30分以内・中古マンションの価格相場の安い駅ランキング2025年 1位の寝屋川市駅は梅田駅の価格相場の4分の1以下

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。今回は、「梅田駅まで30分圏内（近接駅から梅田駅に徒歩で行くルートも含める）」にある駅のうち、中古マンション（専有面積50平米以上～80平米未満）の価格相場が安い駅を調査しました。梅田駅には大阪メトロ御堂筋線が通っているほか、JR大阪駅、阪急電鉄と阪神電鉄の大阪梅田駅、大阪メトロの谷町線・東梅田駅と四つ橋線・西梅田駅、さらにはJR東西線の北新地駅が密集しています。梅田駅の中古マンションの価格相場8985万円に対し、価格相場が最も安かった京阪本線・寝屋川市駅は梅田駅の4分の1以下の1900万円でした。

■梅田駅の30分圏内には価格相場が4分の1以下～3分の1以下の駅が続々！

1位・寝屋川市駅は大阪府寝屋川市に位置し、京阪本線の通勤快急で淀屋橋駅に出て、大阪メトロ御堂筋線に乗り換えると梅田駅までは計約25分で到着します。この駅は人口22万人以上を抱える寝屋川市を代表する駅であり、今年5月には駅前に新市庁舎がオープン。以前は駅から徒歩10分ほど離れた本庁舎で受け付けていた住民票などの証明書発行、戸籍や健康保険の手続き、乳幼児健診など子ども関連窓口の機能が集約され、利用しやすくなっています。ほかにも駅の南口1階にパスポートセンターがあったり、駅東口のペデストリアンデッキと直結するショッピングモールには市立中央図書館が併設されていたりと、駅周辺で行政サービスが受けられる環境です。買い物環境も充実し、東口前には市内で最も古い商店街や西口側には総延長約250ｍにわたって80店舗ほどが軒を連ねる商店街が広がっています。

2位には兵庫県尼崎市から、阪神本線・尼崎センタープール前駅が価格相場1998万円でランクインしました。まず阪神本線の普通列車で尼崎駅に出てから、区間急行に乗り換えて大阪梅田駅へ。そこから徒歩で梅田駅に向かうと、所要時間は計約22分です。尼崎センタープール前駅北側は競艇場の敷地をはさんで住宅街や小・中学校があり、南側は住宅街の先に阪神高速の高架道、その向こうには家電量販店やホームセンター、子ども用品店や飲食店が集まったショッピングモールがあります。さらに南側の物流倉庫や工場が並ぶ臨海部を抜けると、大阪湾が広がっています。湾岸には大型遊具で遊べる広場から、波のプールやスライダーを備えた夏季オープンのウォーターパーク、冬季限定のアイススケート場までそろう施設もあるので、家族で出かけても楽しそうです。

3位は兵庫県伊丹市にあるJR福知山線・北伊丹駅で、価格相場は2105万円。4駅先の尼崎駅からJR東海道本線に乗り、大阪駅から歩けば梅田駅まで計約26分で到着します。駅前には展望広場や水遊びエリアを備えた公園があるほかは、主に工場地帯。住宅街はその周囲に広がっています。工場地帯と住宅街の間にはホームセンターや家電量販店もあり、スーパーは住宅が多いエリアに点在しています。電車で1駅、車なら5分ほどの伊丹駅周辺に行くと、映画館も備えたショッピングモールもあるので、そこまで足を延ばすのもいいかもしれません。また、北伊丹駅から車で10分ほどのところに「大阪国際空港」があります。駅周辺でも空港に離着陸する旅客機はよく見えるので、飛行機好きの子どもがいるファミリーにはうれしい環境といえそうです。

■梅田駅まで約12分、価格相場2000万円台の「穴場の街」もトップ20入り

5位以降にも価格相場2000万円台の駅が並んでいます。なかでも注目したいのは、5位の阪神本線・千船駅と20位の阪神本線・尼崎駅。どちらも梅田駅までの所要時間がトップ20では最短となる約12分で、乗り換えせずに行くことができます。

4位・千船駅は大阪市西淀川区に位置し、価格相場は2180万円。梅田駅までは阪神本線の区間急行で大阪梅田駅に出て、そこから歩くと計約12分です。駅周辺はスーパーやドラッグストア、100円ショップなどを備えた駅高架下の商業施設をはじめ、コンビニや飲食店、小・中学校や幼稚園まであり、コンパクトな暮らしができそうです。左門殿川と神崎川を渡ってすぐの場所にはそれぞれスーパーとホームセンターがあり、どちらも千船駅から歩いて15分ほどで行くことが可能です。

そして、千船駅から大阪梅田駅とは逆方面に向かって3駅目にあるのが、兵庫県尼崎市に位置する20位の阪神本線・尼崎駅。阪神本線の直通特急に乗ると大阪梅田駅まで1駅・約8分、そこから梅田駅まで歩くと所要時間は計約12分となります。阪神本線のほか、JR東海道本線にも同名の「尼崎駅」がありますが、この2つの駅は歩くと35分ほど離れています。価格相場も阪神本線・尼崎駅は2785万円に対し、JR東海道本線の尼崎駅は3885万円。住まい探しの際、2つの駅を混同しないように注意が必要です。

そんな阪神本線・尼崎駅は「SUUMO住みたい街ランキング2025 関西版」にて、「交通利便性や生活利便性が高いのに家賃や物件価格が割安なイメージがある駅」を選ぶ「穴場な街（駅）ランキング」部門の6位。実際、駅の西改札は商業施設に直結し、スーパーをはじめとするフード＆グルメ店や書店などにすぐアクセスできるため、便利に買い物できる環境です。また、駅の北側には今年3月にリニューアルした中央公園が広がり、その東側のバスターミナル上部の2階部分は空中広場となっています。空中広場から続く立体歩道を進むとショッピングモールや、コンサートホールを備えた市の文化センターに行くことができます。また、中央公園の西側に約1kmも続く、アーケード商店街も街の名物です。こうしたさまざまな施設がそろう暮らしやすい街並みで、梅田エリアまで電車で10分少々という立地でありつつ、中古マンションの価格相場は梅田駅（8985万円）の3分の1以下となれば、「穴場な街」かもしれません。

