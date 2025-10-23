東野幸治、こがけんの「ウーマイガー！」を拝借!?『東野ぶらぶらチーキーズ』＃19　10月26日（日）22:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治が出演するBSよしもとの番組『東野ぶらぶらチーキーズ』（毎月最終日曜22:00～）こがけんゲスト回を、10月26日（日）に放送します。

初代クラウンに大興奮

『東野ぶらぶらチーキーズ』は、東野とゲストが地方の魅力を発見するため、全国各地を街ブラ。現地の住みます芸人が、人気スポットへと案内します。そんな東野やゲストが、おもてなしを受けながら、美味しいものを食べたり、絶景を見たり、面白体験をしながら地元を満喫する番組です。

今回、東野がゲストのこがけんとぶらぶらするのは宮崎県です。宮崎の地に初めて立ったというこがけんは、元板前の血が騒ぐのか「食の観点からいうと、チキン南蛮の衣の作り方もまったく違っていて……」と熱弁。あまりの熱に、東野から「我々を待たずにしゃべるのやめてください」と注意が入ります。

そんな2人を案内するのは、宮崎県住みます芸人のチキンナンゴー（ぶぎー、山下翔大）です。まずは、今回の番組スポンサーになってくれたという宮崎トヨタ大塚店へ。

8月にグランドオープンしたばかりの同店には、初代クラウンが飾られていました。キラキラでフォルムが魅力的なクラウンに、東野たちは「めちゃめちゃカッコいい！」「渋っ！」と大絶賛。約10年前、宮崎のオーナーに譲ってもらったものを修理・整備し、新車同様に仕上げたとのこと。自走するということで、エンジンをかけてみることに！ その後は、地域密着型のキッズスペースで遊んだり、地元民の憩いの場として作られたカフェで話を聞いたりと、同店の魅力を深掘りします。

電動車椅子WHILLに乗って高千穂峡へ

続いてやってきたのは、川南町にあるパーキングエリアかわみなみPLATZ。こちらでは、地元の食材を使ったグルメやお土産などが販売されています。

トロントロン牛乳という商品を使ったソフトクリームを食すことに。一口食べたこがけんは、おなじみの「ウーマイガー！」を披露し、笑いを誘います。その後、東野も一口食べると「ウーマイガー！」とリアクション。こがけんは「上げた覚えはないです」とツッコミを入れます。

一行が訪れた高千穂峡では思わぬ偶然も。こがけんは「ご利益があるから」と知人に言われ、高千穂峡の写真を7年前からスマホの待ち受けにしていた、と明かします。

宮崎トヨタ大塚店で紹介された近距離モビリティ・電動車椅子のWHILLに乗って移動することになったこがけん。ある有名なスポットに到着し、写真を撮ろうとしますが……。

『東野ぶらぶらチーキーズ』は、毎月最終日曜22:00より放送。BSよしもとアーカイブページにて、放送日から1週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されています。お楽しみに！

【番組情報】 東野ぶらぶらチーキーズ

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：10月26日（日）22:00～23:00

出演者：東野幸治

ゲスト：こがけん

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020631