証言開始！ デスクが法廷になる！？ 「逆転裁判」シリーズより、アクリルクリップが新登場！
株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「逆転裁判」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。
「逆転裁判」シリーズから、裁判シーンを再現できるアクリルクリップがカプセルトイ商品に新登場！
弁護士側と検事側、それぞれのキャラクターを集めて、あなただけの“逆転劇”を再現しよう！
サイズは約縦4cm×横6cmと教科書や本を開いておくのに便利なサイズで、見たいページをあなたにつきけます！
バラつきがちなプリントの証拠品整理にも最適。紙にはもちろん、お菓子や食品の袋止めにもつかえる万能アイテムです！
■商品情報
１.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.1(全5種)
２.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.2(全5種)
-発売日 ：[カプセルトイ] 2025年10月下旬より順次発売
[物販/オンライン] 2025年10月24日(金)より発売 ※オンラインは12時～
-価格 ：[カプセルトイ] 1個 400円(税込)
[物販/オンライン] 1個 660円(税込)
-商品サイズ：約 縦4cm×横6cm
-取り扱い先：カプセルラボ、カプコンストア、オンラインパルコ
※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。
■取扱先
【カプセルトイ販売】
・CAPSULE LAB(カプセルラボ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop
【物販販売】
・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
【オンライン】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。
(C)CAPCOM