証言開始！　デスクが法廷になる！？　「逆転裁判」シリーズより、アクリルクリップが新登場！

株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「逆転裁判」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。

「逆転裁判」シリーズから、裁判シーンを再現できるアクリルクリップがカプセルトイ商品に新登場！

弁護士側と検事側、それぞれのキャラクターを集めて、あなただけの“逆転劇”を再現しよう！

サイズは約縦4cm×横6cmと教科書や本を開いておくのに便利なサイズで、見たいページをあなたにつきけます！

バラつきがちなプリントの証拠品整理にも最適。紙にはもちろん、お菓子や食品の袋止めにもつかえる万能アイテムです！

■商品情報

１.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.1(全5種)

２.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.2(全5種)

-発売日 ：[カプセルトイ] 2025年10月下旬より順次発売

[物販/オンライン] 2025年10月24日(金)より発売 ※オンラインは12時～

-価格 ：[カプセルトイ] 1個 400円(税込)

[物販/オンライン] 1個 660円(税込)

-商品サイズ：約 縦4cm×横6cm

-取り扱い先：カプセルラボ、カプコンストア、オンラインパルコ

※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。

■取扱先

【カプセルトイ販売】

・CAPSULE LAB(カプセルラボ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop

【物販販売】

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。

(C)CAPCOM