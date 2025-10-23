証言開始！　デスクが法廷になる！？　「逆転裁判」シリーズより、アクリルクリップが新登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、「逆転裁判」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。




「逆転裁判」シリーズから、裁判シーンを再現できるアクリルクリップがカプセルトイ商品に新登場！　　


弁護士側と検事側、それぞれのキャラクターを集めて、あなただけの“逆転劇”を再現しよう！　


サイズは約縦4cm×横6cmと教科書や本を開いておくのに便利なサイズで、見たいページをあなたにつきけます！　


バラつきがちなプリントの証拠品整理にも最適。紙にはもちろん、お菓子や食品の袋止めにもつかえる万能アイテムです！　




■商品情報


１.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.1(全5種)


２.逆転裁判 つきつけろ！ アクリルクリップ vol.2(全5種)


　-発売日　　：[カプセルトイ] 　　2025年10月下旬より順次発売


　　　　　　　 [物販/オンライン]　2025年10月24日(金)より発売 ※オンラインは12時～


　-価格　　　：[カプセルトイ]　　 1個 400円(税込)


　　　　　　　 [物販/オンライン]　1個 660円(税込)


　-商品サイズ：約 縦4cm×横6cm


　-取り扱い先：カプセルラボ、カプコンストア、オンラインパルコ


※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。



■取扱先


【カプセルトイ販売】




・CAPSULE LAB(カプセルラボ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop



【物販販売】




・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)


・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)


・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)


・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



【オンライン】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/




【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。




