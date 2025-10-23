高橋留美子先生の大人気漫画『犬夜叉』から「OUTDOOR PRODUCTS」のリュックサックが登場！
株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、高橋留美子先生の大人気漫画『犬夜叉』から「OUTDOOR PRODUCTS」のリュックサックが登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。
https://vvstore.jp/products/detail/5045055
【犬夜叉】OUTDOOR PRODUCTSリュック
「OUTDOOR PRODUCTS」で人気のリュックサックをベースに、
外側は犬夜叉をワンポイントで刺繍したシンプルなデザインに仕上げ、
内側はオリジナルアートのキャラクターを総柄であしらった可愛らしいデザインです。
外側はファスナーポケット1つとオープンポケットが両サイドに2つ
内側にもオープンポケットが1つ♪
シンプルなデザインと機能性を重視した仕様で、
アウトドアだけでなく日常でのお出かけシーンでも使いやすさを追求！
ぜひチェックしてくださいね♪
■犬夜叉 OUTDOOR PRODUCTS リュック
価 格：9,680円（税込）
サイズ：幅31×高さ45×奥行(マチ)13cm
素材：ポリエステル
生産国：CHINA
※モデル身長：162cm
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※柄の位置は商品によって異なる場合がございます。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
(C)高橋留美子／小学館
