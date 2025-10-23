2025年はZ世代が社会に出始める「言語の転換期」です。ネットスラングは「今」を映す時代の鏡『令和ネットスラング辞典　チー牛からクレメンスまで』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『令和ネットスラング辞典 チー牛からクレメンスまで』（著者：緒方 孝）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『令和ネットスラング辞典 チー牛からクレメンスまで』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604303

著者：緒方 孝

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,200円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／モノクロ／本文272ページ

ISBN：978-4-295-60430-3

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、Z世代の文章に頻出するネットスラング70を厳選し、その意味・語源・使用例・使用上の留意点をわかりやすく解説する「辞典」です。最新の日本語の言葉文化を読み解き、世代間コミュニケーションの架け橋となる一冊です。

読者対象には若い世代以外にも、教育関係者（教員、カウンセラー）、保護者、若者、言語文化に関心を持つ一般の大人層。若者言葉に戸惑う社会人やメディア関係者も含まれ、若者との意思疎通や文化理解のための参考書として、また、言語学や現代文化研究者、SNSマーケターなど専門的興味を持つ層が対象となります。

2025年はZ世代が社会に出始める“言語の転換期”です。ネットスラングは「今」を映す時代の鏡。特にZ世代を中心に、SNSや動画配信文化で言葉が高速に生まれ、消費されています。これらは単なる流行語ではなく、自己認識や社会との関係性を表現する“感情語彙”として機能しており、記録と分析の価値があります。「チー牛」や「～してクレメンス」などの語は 、笑い・共感・分類・ラベリングが交錯する現代的言語です。脱力と懇願、 自己肯定と自虐が共存し、読み解くことで現代日本の若者文化・感情構造が見えてきます。

また、世代間で「言葉の断絶」が広がっています。若者語が意味不明になり、 大人たちとの意思疎通に壁ができています。本書は、その断絶を埋める「言葉の翻訳装置」となることを目指します。なんJ語・VTuber語・SNS語など複数の文化圏が交差する今、スラングを横断的に俯瞰する資料が求められています。複雑化したネット語彙の全体像を、丁寧に整理して見せることが現代的な価値になるでしょう。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

第1章 共感・受容系スラング

第2章 ほのぼの系スラング

第3章 驚嘆・感嘆系スラング

第4章 批判・批評系スラング

第5章 驚嘆・感嘆系スラング

第6章 使用注意! 揶揄系スラング

第7章 自虐系スラング

＜＜著者紹介＞＞

緒方 孝（おがた たかし）

島根県隠岐の島町出身。長年にわたり高校生の指導に携わる、島根県の英語エキスパート教員。専門分野は英文法・語法および中高生向けの英語指導法。受験指導、資格検定対策、洋楽歌唱、洋画を活用した英語学習など、多様なアプローチを取り入れた独自の指導法を確立している。

また、英語学にとどまらず、高校生との日々の交流を通して得た日本の若者言葉やインターネットスラングにも造詣が深く、それらを活用した教材の開発にも意欲的に取り組んでいる。

検定教科書や受験参考書の執筆経験も豊富で、「苦手な学習者にも分かりやすい教材作成」と「理路整然とした読みやすい文章」に定評がある。

所有資格：実用英検1級（一発合格）、TOEIC満点（990点）

著書

英語学習書

『大谷翔平のSHO-TIME ENGLISH』（三笠書房、2024年）

高校検定教科書（共著）

『Vivid English Communication I・II』（第一学習社、2022～2025年）

大学受験参考書（共著）

『きめる！共通テスト英語リーディング』（学研プラス、2020年）

執筆協力

『大学入学共通テスト 直前予想問題集〈通称：代ゼミ白パック模試〉』（代々木ゼミナール、2021～2025年）

『大学入学共通テスト 英語リスニング対策 Reach30』（美誠社、2020～2025年）

『大学入学共通テスト 英語リーディング対策 Reach80』（美誠社、2020～2025年）

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

