『クビでも年収1億円』で効率の追求を説いた男がなぜ今「非効率」を説くのか？　小玉歩氏11年ぶり新刊『割に合わないことをやりなさい』が発売2週間で緊急増刷＆Amazonランキング2部門で第1位を獲得※

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年10月2日（木）に刊行した小玉歩氏の最新刊『割に合わないことをやりなさい コスパ・タイパ時代の「次の価値」を見つける思考法』が、発売からわずか2週間で8,000部の増刷を決定したことをお知らせいたします。これにより、累計発行部数は15,000部となりました。

本書はAmazon売れ筋ランキングにおいて、「ビジネスマナー」「セールス・営業」の2部門で1位を獲得し、大きな話題を呼んでいます。

■「コスパ」「タイパ」に疲れた時代の空気を突いた、異例のヒット

かつて『クビでも年収1億円』（KADOKAWA）で徹底した効率主義を説き、シリーズ累計15万部を超えるベストセラーを生み出した著者・小玉歩氏。

その彼が11年の沈黙を破り、“非効率こそがAI時代を生き抜く価値の源泉だ”と語る――。本書は、著者自身の思想的転換を描いた衝撃の一冊です。

「コスパ（コストパフォーマンス）」「タイパ（タイムパフォーマンス）」が絶対的な価値基準となった現代。成果を出すことに追われながらも、「この努力に意味はあるのか？」という漠然とした不安を抱える人は少なくありません。

本書は、そんな時代の閉塞感に対する明確な処方箋として、読者から熱狂的な支持を集めています。

■なぜ今、「割に合わないこと」が求められるのか？

――ベストセラー作家の思想的転換が、メディア・読者の関心の的に

11年前、著者は「飲み会には行くな」「メールは返すな」と語り、徹底的な効率化の先にある成功を説きました。しかし、生成AIが人間を凌駕する速度で「効率」を供給するようになった今、著者は「効率の土俵で戦うことの限界」を指摘します。

本書で提唱されるのは、AIには決して模倣できない人間ならではの価値の源泉――すなわち、一見「割に合わない」行動の中にこそ眠る「感動資本」や、群れの中から抜け出す「逆張り思考」といった、新しい時代の生存戦略です。

この著者自身の劇的な思想的転換という「物語」が、本書のメッセージに圧倒的なリアリティと説得力を与え、多くの読者の心を掴んでいます。

■本書への反響（SNSより抜粋）

・この本が教えてくれたのは、「効率を追うだけでは見えない価値がある」ということでした。

・割に合わないこと、遠回りも沢山したけど全部無駄じゃなかった……と勇気と希望を頂きました。AIだけでは生き残れない……大切なことを教えて頂きありがとうございました！

・特に平成生まれの皆さんに読んでほしい！ スラっと読めるけど、奥が深いので2-3回は読んだ方がいい。今多くの人が気になるコスパ・タイパ・AIについて深い考察がある。

■著者プロフィール

小玉 歩（こだま あゆむ）

1981年、秋田県生まれ。フロントラインワークス株式会社代表取締役。

新潟大学卒業後、キヤノンマーケティングジャパン株式会社に入社。トップセールスとして社長賞を受賞するなど活躍する傍ら、副業で始めたインターネットビジネスで年収1億円を突破する。その後、副業が発覚し、会社を退職。自身の経験を基に執筆したデビュー作『クビでも年収1億円』（KADOKAWA）はシリーズ累計15万部を超えるベストセラーとなる。その後も『3年で7億稼いだ僕がメールを返信しない理由』（幻冬舎）『仮面社畜のススメ』（徳間書店）など著書多数。現在は、15年以上にわたり数千人規模のビジネスパーソンを支援するオンラインスクールを主宰し、個人のビジネス立ち上げをサポートしている。

【著者コメント】

11年前、私は効率こそが成功への唯一の道だと信じていました。しかし、時代は大きく変わりました。AIが台頭する今、私たちが本当に向き合うべきは、非効率な営みの中にこそ存在する『人間らしさ』です。かつての自分を否定するようなこの本が、これほど多くの方に受け入れられているという事実に、時代の大きな転換点を実感しています。本書が、効率化の先に『本当に豊かな人生』を見つけるための一助となれば幸いです。

■書誌情報

書名：割に合わないことをやりなさい コスパ・タイパ時代の「次の価値」を見つける思考法

著者：小玉歩

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2025年10月2日（木）

判型：四六判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607750-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000213/)