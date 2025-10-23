Amazon、Alexaで映画『爆弾』キャストからのメッセージが聞ける期間限定キャンペーンを提供開始

アマゾンジャパン合同会社(C)呉勝浩／講談社 (C)2025映画『爆弾』製作委員会

Amazonは、2025年10月23日（木）より、映画『爆弾』（配給：ワーナー・ブラザース映画）の公開にあわせ、映画出演キャストからのメッセージが音声AIアシスタントのAmazon Alexaでお楽しみいただける、期間限定キャンペーンを開始します。本サービスはAmazon EchoシリーズやAmazon Fire TVシリーズ、Amazon FireタブレットシリーズなどのAlexa搭載デバイスでお楽しみいただけます。

映画『爆弾』は、「このミステリーがすごい！2023年版」[ミステリが読みたい！2023年版]で1位を獲得した呉勝浩の同名ベストセラー小説を実写映画化したリアルタイムミステリームービーです。本キャンペーンでは、キャストのみなさんが出題する映画『爆弾』に関する豆知識や、映画撮影舞台裏など、ほかでは聞けないAlexa限定のクイズを、キャストのみなさんの声でお楽しみいただけます。また、ワーナー・ブラザースにおいて、Alexaのクイズと映画公式SNSアカウントが連動したキャンペーンも実施する予定です※1。

本サービスをお楽しみいただくには、EchoシリーズなどのAlexa搭載デバイスに以下のように話しかけてみてください。

- 「アレクサ、爆弾クイズを出して」 （キャストのみなさんのクイズをランダムで聞くことができます）

本キャンペーンは期間限定となり、2025年10月23日（木）より提供を開始、2025年11月30日（日）に終了予定となります※2。ぜひAlexaと一緒に、映画『爆弾』の独特な世界観とキャストのみなさんから出題されるAlexa限定クイズをお楽しみください。映画『爆弾』公式サイトはこちら（https://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/）

※1当該キャンペーンはワーナー・ブラザースによる提供です。 当該キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※2本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

