株式会社Gaudi Clinical

株式会社Gaudi Clinical（本社：東京都文京区、代表取締役：飛田 護邦、以下「Gaudi Clinical」）は、株式会社東洋経済新報社が発表した『すごいベンチャー100 2025年版』に選出されました。

■再生医療の「キオスク型」プラットフォームを整備

本特集では、革新的なビジネスモデルや成長性の高いベンチャー企業100社が紹介されており、弊社Gaudi Clinicalは「再生医療向け細胞加工の『キオスク』目指す」というタイトルで取り上げられました。

記事内では、再生医療をより安全かつ効率的に社会へ届けるための「キオスク型」プラットフォームの構築や、医療機関・加工施設・患者をつなぐ新しい提供モデルに関する取り組みが紹介されています。

再生医療を特別な治療ではなく、日常的に受けられる医療として社会に浸透させるために、Gaudi Clinicalは引き続き、医療現場と再生医療技術の橋渡し役として事業を推進してまいります。

■掲載記事

『すごいベンチャー100 2025年版』（東洋経済オンライン）

▶ 掲載記事はこちら(https://toyokeizai.net/articles/-/908015)

※本記事は東洋経済オンラインの有料会員限定コンテンツとなります（一部無料でご覧いただけます）。

■株式会社Gaudi Clinicalについて

Gaudi Clinicalは、医療機関向けの再生医療提供支援、細胞加工管理、品質保証体制の整備などを行っています。

再生医療をより安全に、より多くの医療現場へ届けることで、治療の選択肢を広げる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社Gaudi Clinical

所在地：東京都中央区日本橋本町4丁目8-15 ネオカワイビル10F

代表者：代表取締役 飛田 護邦

設立：2021年

事業内容：再生医療提供支援プラットフォーム事業

URL：https://gaudi-clinical.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Gaudi Clinical コーポレート本部

広報担当

電話：03-3868-3577

メールアドレス：info@gaudi-clinical.co.jp