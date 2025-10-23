kouichitv「コウイチ」が『全国動画クリエイト甲子園』審査員に就任し、次世代の才能を応援！

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員： 梅景 匡之、以下、UUUM)は、所属クリエイターであるkouichitvの「コウイチ」が、カンコーマナボネクト株式会社(本社：岡山市、会長：尾崎 茂)が主催する「第8回全国動画クリエイト甲子園」の審査員に就任したことをお知らせします。また、本大会における連携の一環として、両社共同で「誹謗中傷防止教材」を制作し、動画作りを通じた学生たちの健全なクリエイティブ活動を支援します。

審査員にkouichitv「コウイチ」が就任！学生の動画作りを応援！

動画クリエイターkouichitvの「コウイチ」が「第8回全国動画クリエイト甲子園」の審査員に就任しました。

■コウイチからのコメント

考え抜いて作るも良し、思いついたままの勢いで作るのも良し。熱のこもった動画が送られてくるのを楽しみにしています！

■プロフィール

「日常の中に起こる違和感」「どストレートなコメディ」「SFファンタジー」「ホラー」等、様々なジャンルで独自の世界観を表現するチャンネル。

作品を観たあとの不思議な余韻に中毒者が続出中。

時おり個性光るメンバーの出演もあり、人気作品が多数生まれている。

YouTube「kouichitv」

https://www.youtube.com/@kouichitv

X

https://x.com/ko1529

Instagram

https://www.instagram.com/k01529/#

『全国動画クリエイト甲子園』とは？

カンコーマナボネクト株式会社が主催する中高生を対象とした動画コンテスト。「伝える力」を、探究する力に。2025年度より『YouTube甲子園』は新たに『全国動画クリエイト甲子園』へとリニューアル。今大会より中学生の参加も可能となり、全国の中高生が学校・地域・企業の魅力を映像で表現できる舞台へと進化。前回大会は、全国から361チーム1,765名という非常に多くの高校生が参加しました。

第8回『全国動画クリエイト甲子園』の詳細および応募要項は、特設サイトをご覧ください。

https://youtubekoshien.k-manabonect.co.jp/index.html

「誹謗中傷防止教材」を共同制作

さらに、カンコーマナボネクト株式会社とUUUMは、本大会における連携の一環として「誹謗中傷防止教材」を共同で制作しました。本教材は、大会エントリーいただくことで特設サイトにて無料ダウンロードができるほか、ご希望の学校には、訪問の上、授業実施させていただくことも検討中です。

動画制作が身近になり、情報発信の機会が増える中で、学生のインターネットリテラシー向上は急務です。本教材は、動画作りを通じて責任ある情報発信の重要性を伝え、学生が安全かつ健全にクリエイティブ活動に取り組める環境を支援することを目的としています。



本教材は、次世代クリエイターの育成支援と、健全なインターネット社会の実現を目指し制作しました。

UUUMは、今後もクリエイティブのもつ力を通じて、教育分野をはじめとする社会的な課題解決に貢献していきます。

【カンコーマナボネクト株式会社について】

未来を担う子どもたち一人ひとりが自分のキャリアをイメージし、自分らしいやり方で未来を切り開くことができるよう「未来を生き抜く人づくり」を目的に活動。地域社会や企業との連携を図り、社会全体で人材育成教育を支える仕組みづくりにチャレンジしています。

社名：カンコーマナボネクト株式会社

代表者：代表取締役会長 尾崎 茂

設立：2019年8月

【UUUM株式会社について】

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月