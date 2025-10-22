イタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto2025」　11月26日（水）～27日（木）開催いたします！

一般社団法人日本イタリア料理協会

（一社）日本イタリア料理協会（会長：片岡護（アルポルト））は、11月26日（水）～27日（木）に都立産業貿易センター浜松町館2F・3Fでイタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto 2025」を開催する運びとなりました。

ACCI Gusto（アッチ・グスト）はイタリア料理業界向けの展示商談会です。パスタやオリーブオイル、チーズなどの食材やワインなどの飲料、ピッツァ用オーブンなどの厨房機器、食器・カトラリー類などさまざまな展示がございます。また来場される方々もイタリア料理店、ピッツェリア、カフェやバールなどはもちろん、ワインを提供したい寿司店や洋風料理を提供したい居酒屋やラーメン店などさまざまな業態の方が集まり飲食店とメーカーの集いの場としてもご活用いただいております。

毎回開催する著名シェフによるデモンストレーションも好評で、当協会の会長である片岡護シェフのほか、昨年現代の名工を受賞された、濱崎龍一シェフ（リストランテ濱崎）、ヴィーガン・ベジタリアン向けの提案を渡辺武将シェフ（カ・デル ヴィアーレ）、今年のナポリピッツァ世界大会で世界一のチャンピオンに輝いた大坪善久ピッツァイオーロ（イル・タンブレッロ）など見どころ満載！

セミナーではYouTubeで人気の小倉知巳シェフ（Regalo）や横山千尋バリスタによるイタリアンエスプレッソの魅力、日本ナポリピッツァ職人協会によるピッツァ国際大会で活躍できる秘訣など注目のコンテンツが目白押し！またイタリア国際カフェテイスティング協会日本支部によるエスプレッソ飲み比べコーナーではなかなか飲み比べることのないエスプレッソの違いを体験いただけます！

そして、イタリア料理レシピコンテストPremio ACCI（プレミオ・アッチ） 、今回のテーマは「野菜が主役のプラントベースイタリアン」。予選を勝ち抜いて決勝に進んだ6名の料理人によるプレゼンテーションと調理実演をお見逃しなく！

なお本展示会はビジネスのための展示商談会となっておりますので一般の方のご入場をお断りしております。またご来場に当たってはご招待券をお持ちいただくか、webから来場事前登録をお願いいたします。また入場受付の際にはお名刺が必要となりますのでご用意の上ご来場ください。

イタリアン関係の食材や飲料をお探しの飲食店の方、それらを仕入れて販売したい問屋・卸関係の方など多くの方々にご来場いただけましたら幸いです。

＜記＞

イタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto2025」

https://www.a-c-c-i.com/gusto/

日時：2025年11月26日（水）～27日（木） 10：00～17：00

会場: 都立産業貿易センター浜松町館2F～3F （東京都港区海岸1-1-1東京ポートシティ竹芝内）

主催：一般社団法人日本イタリア料理協会

※ご来場いただくにはwebから事前登録をお願いいたします。

https://www.a-c-c-i.com/gusto/registration.php