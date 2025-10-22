ÀÅ²¬¤Ë¡È½Ð²ñ¤¤¤ÎÇÈ¡É¤ò¡ª¡Ø¤·¤º¤ª¤«1000¿ÍÎø³è¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ù 11·î2Æü(Æü) ¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç³«ºÅ
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç±ä¤Ù15,000²ó°Ê¾å¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢Â¿¿ô¤Î¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È°ÑÂ÷¤Ë¤è¤ëº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¤·¤º¤ª¤«1000¿ÍÎø³è¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò
¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
10·î22Æü¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤Ë£·5£°Ì¾°Ê¾å¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÅ²¬¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
20Âå～50Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀÅ²¬¸©ºÇÂç¤ÎÂç·¿Îø³è¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡¦¸«¤É¤³¤í
¡¦½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ë
¡¦¼«Ê¬Ëá¤¥Þ¥ë¥·¥§¡Ê´é¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡¢¥«¥éー¿ÇÃÇ¡¢ÎøÀê¤¤Åù¤Î°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×ÂÎ¸³¡Ë¤ä°û¿©
¡¦¹ë²ÚÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¡ª¡Ê°ª¥¿¥ïー25F¥ô¥©ー¥·¥¨¥ë¤äµþ¾»±à¤Î¿©»ö·ô¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¡Ë
¡¦10·î22Æü¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤Ë£·5£°Ì¾°Ê¾å¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¡ª
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤·¤º¤ª¤«1000¿ÍÎø³è¥Õ¥§¥¹¥¿in¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬
¡¦³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë Âè1Éô10:00～14:00/Âè2Éô15:00～18:00
¡¦²ñ¾ì¡§ ¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ Æî´ÛA¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ 24～54ºÐ¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷¡ÊÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¢¤ê¡Ë
¡¦Äê°÷¡§ 1,000Ì¾¡Ê³ÆÉô500Ì¾ÁÛÄê¡Ë
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¤ー¥×¥é¥¹¤è¤ê»öÁ°¿½¹þ
¡¦¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¸º¾¯¤äÃÏ°è¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º§³è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÃÏ°è¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¾Ð´é¤òÀ¸¤à¡È¿Í¤È¿Í¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë²¹¤«¤¤¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀÅ²¬¤ò¡È½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³¹¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³¹¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÎø³è¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ »²¹Í¾ðÊó
²áµî¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢
ÉÍ¾¾¡¦ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î¡¦°ËÆ¦¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Îº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢ÀÅ²¬¤ä¥ªー¥¯¥é¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¤Ê¤É¿Íµ¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î
100～200Ì¾µ¬ÌÏ¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
TEL¡§053-545-3282¡¡¡¡
MAIL¡§mail@happypro.me¡ÊÃ´Åö¡§¾®ÎÓ¡Ë
¡ã¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â´¿·Þ¡ä
ÅöÆü¤Î¼èºà¡¦»£±Æ¤Î¤´´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£