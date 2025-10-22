現と幻の狭間、可憐さと儚さの共存──。10／28(火)発売の櫻坂46・遠藤理子&村井優が登場する「B.L.T.12月号」表紙画像を解禁！

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年12月号」を10月28日（火）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／小見山峻

10月28日(火)発売の「B.L.T.12月号」の表紙・巻頭に、10月29日(水)に 13th シングル「Unhappy birthday構文」をリリースする櫻坂46から遠藤理子&村井優が登場！

表紙に選ばれたのは、純白の制服の二人がこちらを見つめているカット。街中ではありながらも、草が生い茂る踏切の下という、アンナチュラルな風景に佇む清らかな二人の姿は印象的で不思議な世界観を感じさせる。また、様々な色が交錯する画の中で際立つ二人の姿や表情は何を意味するのか。普段とは異なる2人の姿を捉えた。

遠藤理子は13thシングルで初めて選抜入り、村井優は同作で初の表題曲センターに抜擢されるなど、今大注目の同期メンバー。そして、今回撮影を手掛けたのは櫻坂46の7thシングル「承認欲求」のアートワークを撮影したフォトグラファー・小見山峻氏。グラビアでは「街角ワンダーランド」をテーマに、夢と現実を行き来するかのような不思議な世界観を表現した。オールフィルム写真の質感、どこにでもあるような街角や特徴的なモニュメント、二人の可憐さが引き立つ洋服とお揃いの制服など、あらゆる要素が混ざり合うことで奥行きが生まれ、これまでとは一味違うグラビアに仕上がった。

対談インタビューでは、最新曲での抜擢に対するそれぞれの心境や櫻坂46の表現に懸ける想い、三期生の素敵な関係性などについて語ってくれている。

さらに櫻坂46からグループ卒業を控える井上梨名が登場！ 7年間の足跡を辿るロングインタビュー。

「B.L.T.2025年12月号」別冊付録：遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面超ビッグポスター「B.L.T.2025年12月号」別冊付録：遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面超ビッグポスター

櫻坂46から二期生の井上梨名が登場。‘18年に前身の欅坂46に二期生として加入し、以降約7年間にわたり持ち前の歌唱力やバラエティースキルでグループを支えてきた彼女が、13thシングルの活動をもってグループを卒業。姉妹誌「blt graph.」を含め過去何度もB.L.T.のグラビアに登場し、愛らしくも美しいポートレートと力強い言葉の数々を残してくれた彼女だが、今号では卒業を記念し12ぺージロンググラビア&インタビューを掲載。大人の女性へと成長した井上のどこか余裕のある佇まいから、彼女らしい屈託のない笑顔まで、今の井上梨名の美しさが詰まったグラビアをお届け。アイドル生活7年間を振り返ったロングインタビューも必読の内容となっている。

乃木坂46・6期生連載がスタート！ 初回は、大越ひなのがソロ初グラビアに挑戦！

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東京祐「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東京祐

これまで「B.L.T.」では、乃木坂46の連載企画「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」を通して、4期生・5期生の多彩な魅力を届けてきたが、「B.L.T.12月号」より、待望の“6期生連載”がスタートする。メンバーごとに異なるテーマを設け、それぞれの個性や感性を丁寧に切り取ることで、6期生のメンバー一人ひとりの魅力を誌面を通して描き出していく。

記念すべき初回を飾るのは、大越ひなの。今回は“追想”をテーマに、誰の心にもある「記憶の中に眠る美しい人」をイメージして撮影を実施。ノスタルジックなロケーションの中で見せた自然体の笑顔や、ふとした瞬間の印象的な表情など、大越が紡ぐ“美しい瞬間”の数々がページを彩る。さらに、ソロインタビューに加えて「46問46答」企画も収録し、そのパーソナルな魅力に迫っている。

僕が見たかった青空 安納蒼衣&工藤唯愛の仲良しペアが2人揃って約1年ぶりの登場!!

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

12月17日(水)に7thシングルを発売する僕が見たかった青空より、昨年大好評をいただいた仲良しペア・安納蒼衣&工藤唯愛が待望の再登場！ 今回は牧場へ。緑あふれる広場をおんぶで駆け回ったり、恒例の安納芋の焼き芋を食べたりと、この2人が醸し出す楽しく穏やかな雰囲気で撮影を行なった。また、インタビューでは、7thシングルで雲組メンバーとして挑む二人の姿勢について伺った。随所に表れる仲の良さは必見！

キュート＆スタイリッシュに魅せる──。Liella!から青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那が登場！

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

11月5日(水)に「7thライブテーマソング(仮)」のリリースを控える『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!より、青山なぎさ、岬 なこ、鈴原希実、結那の4名が登場。

ピンクを基調とした衣装に身を包み、キュートさとスタイリッシュさを併せ持つビジュアルを披露。スタジオを飛び出して街を歩く無邪気な表情まで──“4人のいま”をぎゅっと詰め込んだグラビアになっている。

主人がいない隙に畑で泥んこに!? AKB48研究生連載の第4回は、20期研究生・丸山ひなたが”かかし”に扮してコミカルにお届け！

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

現在、結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」を開催中のAKB48。好評の研究生連載の4回目には、20期研究生・丸山ひなたが登場する。

丸山は、日本テレビとのコラボ企画「秋元康 × AI 秋元康 AKB48新曲対決」で見事勝利し配信に至った楽曲「思い出スクロール」で初の選抜入りを果たしたメンバー。このほかSNSで自身が描いた独特のイラストや、ひょうきんな動きをした様子の投稿が万バズするなど異彩を放つ彼女のコメディエンヌぶりに期待を寄せて、撮影では「畑の主が不在の間に好き放題やってしまうカカシ」になりきってもらった。さすがのセンスで、見るものを笑顔にする生き生きとした表情とコミカルな動きを連発！ 逐一笑ってしまう48問48答も読み応え抜群なので、お楽しみに。

虹のコンキスタドール・石浜芽衣が”オトナ”モードで水着グラビアに登場！

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／是永日和

11月28日(金)より、「虹のコンキスタドール LIVE TOUR 2025 ～平成令和ネバーエンドサンバースト～」を開催予定のアイドルグループ・虹のコンキスタドールから、石浜芽衣が登場する。

天真爛漫な笑顔とヘルシーな体つきでグラビアのお仕事でも定評があり、昨年ファースト写真集を発売した石浜。今回は、透け感のある黒い水着や、胸元が大きく開いた部屋着風のレオタードなど、いつもよりもアダルトな雰囲気が漂う衣装を着て、しっとりとした表情や愛嬌あふれる表情を見せてくれてい

る。

彗星の如く現れた超天真爛漫美少女・虹咲カリナがB.L.T.に登場！

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／上村透生

TikTokフォロワーは22万人を越える美少女が私たちの前に現れたのは、今年6月。虹咲カリナと名付けられ活動を開始すると、瞬く間に注目を集めた。そんな彼女は、超が付くほどの天真爛漫。持ち前の人懐っこさ、ノリの良さが滲み出る、ハッピーグラビアをお届けする。

○大好評連載

・＃ババババンビ「＃馬と鹿」岸みゆ&神南りな

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」後藤花＆長野桃羽（アンジュルム）

・宮沢友 ukka「I & Yuu」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」西尾桃アナウンサー（読売テレビ）

・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」庄司なぎさ

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」遠山奈央

購入者特典、決定！

■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

【特典内容】

以下2種類より選んで、ご購入いただけます。

１.遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面ポスター1枚

「B.L.T.2025年12月号」ローソンエンタテインメント購入特典両面ポスター【遠藤理子＆村井優（櫻坂46）】「B.L.T.2025年12月号」ローソンエンタテインメント購入特典両面ポスター【遠藤理子＆村井優（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16319724

２.井上梨名（櫻坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年12月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【井上梨名（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16319725

HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下4種類より選んで、ご購入いただけます。

１.大越ひなの（乃木坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年12月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【大越ひなの（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107652943

２.安納蒼衣＆工藤唯愛（僕が見たかった青空） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年12月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【安納蒼衣＆工藤唯愛（僕が見たかった青空）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107652944

３.丸山ひなた（AKB48） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年12月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【丸山ひなた（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107652945

４.石浜芽衣（虹のコンキスタドール） ポストカード1枚

「B.L.T.2025年12月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【石浜芽衣（虹のコンキスタドール）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107652946

＜注意事項＞

※10月22日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2025年12月号」

●発売日：2025年10月28日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：遠藤理子＆村井優（櫻坂46）

●別冊付録：遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞