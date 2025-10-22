¡ÚÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!! ½ÂÃ«¤Ç¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤è?!¡Û
¤Ä¤Ð¤µ¥ì¥³ー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ·¿¤ª¤Õ¤¶¤±½¸ÃÄ¡¢À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤¬¡¢¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊâ¤¯¹¹ð¡ª¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ10·î28Æü(²Ð¡Ë¡¢2nd EP¡Ø2025!!!¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÁ°Ìë¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬CD¤ÎÀëÅÁ¤È2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!! ¿´Äì ²¼Ñî¾å¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢ÇØÃæ¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤ò´º¹Ô¡£ÅöÆü¥á¥ó¥Ðー¤¬Êâ¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥ëー¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸òÄÌÆ»Ï©Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ´ë²è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤à¥á¥ó¥Ðー¤ò±þ±ç¤È¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î»Ë¾åºÇµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£
¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤--¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤¿¤¤--¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤¤--¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¤Ã¤Æ
»×¤Ã¤¿¤éÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¤½¤ó¤ÊµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹¹ð½Ð¹Æ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¼«¤é¤Î¹¹ð¤òÃ´¤®¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡£
¡È¥¢¥É¥Þ¥ó¡É¤È¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³¹Ãæ¤òÊâ¤¯¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÄÌ¾ï¤Ï´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð¤òÎ®¤¹¤³¤ÎÇÞÂÎ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¹ð¼ç¡á½Ð±é¼Ô¡á±¿ÈÂ¼Ô¤È¤¤¤¦¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¼Â»ÜÆü¤Ï10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2nd EP¥ê¥êー¥¹Á°Æü¤Î21»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
¡ØÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!! ¿´Äì ²¼Ñî¾å¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥°¥ëー¥×¤ÎÀª¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡ÖÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!½ÂÃ«¤Ç¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤è🚶¡×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!½ÂÃ«¤Ç¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤è🚶¡×
¢£ÆüÄø
10·î28Æü(²Ð) 21:00-22:00¡¡Í½Äê
¢£¾ì½ê
½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ
¢£°ÜÆ°¥ëー¥È
¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¡§Æ»¸¼ºä2ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ
¡ãA Group¡ä
ÆâÆ£¡ßÃæ»³
21:00～¥¹¥¿ー¥È
¡ãB Group¡ä
ÅºÅÄ¡ß³Þ¾¾
21:15～¥¹¥¿ー¥È
¡ãC Group¡ä
¶¶ÄÞ¡ßÂçÃ«
21:30～¥¹¥¿ー¥È
¢¨»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ°ì»þÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Î½Ö´Ö¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡Ú³Þ¾¾ÀµÅÍ¡Û
¤¿¤Þ¤ËÊâ¤¯¹¹ð¤ò½ÂÃ«¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹¹ð¤â¼«Ê¬Ã£ËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆâÆ£¸Þ°ý¡Û
»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤³¤¦¤¤¤¦´ë²èÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤ËÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤é¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¥¤¥È¤Î¥·¥Õ¥ÈÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤Æ¹â¹»À¸¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤ªµëÎÁ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡ª¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤ÎÂÐ²Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡ª
¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò´À¿åÎ®¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ä¤·6¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¼Ì¿¿»£¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë³È»¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
10·î28Æü(²Ð)21»þ¤«¤é½ÂÃ«¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª
¡ÚÃæ»³À¶ÂÀÏº¡Û
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤é¤·¤¤´ë²è¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤ò·Ð¤ÆÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤ÆLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤â¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¶¶ÄÞÍ¥¿¿¡Û
½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤ÄÊý¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬Ã£¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¤¼¤ÒLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÂçÃ«ÆÆ¹Ô¡Û
¼Â¤ÏÁ°¤«¤éÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Êâ¤¯¹¹ð¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª
¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÂ¤ÇÀ¤¤¬À¤¤Î¤³¤È¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢À¤¤¬À¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È¡ª
Êâ¤¯¹¹ð¡ª¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¤¤¬À¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÅºÅÄÎÍÊå¡Û
Á°¡¹¤«¤éÂç¤¤Ê²èÌÌ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥Áー¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー/ËÙÀÚÍµ¿¿¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¡¢½ÂÃ«¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¤Î¥¢¥ì¡É¤ÈÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡×
¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂ¤Ç²Ô¤°¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥¤¥ÈÂå¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅöÆü¤Ïifif¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âSNS¤Ø¤Î¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£³¹¤È¤Î´Ø·¸À
½ÂÃ«¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸òº¹ÅÀ¡£
²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡£
¤½¤ó¤Ê³¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡È¹¹ð¡É¤È¤·¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ÈºîÉÊ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò³¹¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤¬¤Õ¤ÈÌÜ¤òÎ±¤á¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È³¹¤È¤Î¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤ª´ê¤¤¡ä
¡¦Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ò¼é¤ê¡¢Àµ¤·¤¯±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿²£ÃÇ¡¢¼ÖÆ»¤Ø¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¤ªÅ¹¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ´ë²è¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»£±Æ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê»þ´Ö¤½¤Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±Æ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ÏÇØÌÌ¤Î¹¹ð±ÇÁü¤Î³È»¶¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊâÆ»¤Ç¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤ÏÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦SNS¤Ç¤ÎÉÛ¶µ¤ÏÂç´¿·Þ¡ª #À¤¤¬À¤¤Ê¤éÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È ¤Ç¤¼¤Ò³È»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ¶Æ³¡¢»Ø¼¨¤ËÉ¬¤º½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÀÜ¿¨¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Î¼êÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¡¡¢¨ÆÉ¤ß¡§¥è¥¬¥è¥Ê¥é!!!
¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀßÎ©¤È¶¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ø¼å¼Ô¤«¤é¤ÎµÕ½±¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£2021Ç¯10·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3¥ö·î´Ö¤ò¥×¥ì»ÏÆ°´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¿¿ÌÌÌÜ·¿¤ª¤Õ¤¶¤±½¸ÃÄ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¶¶ÄÞÍ¥¿¿¡¦³Þ¾¾ÀµÅÍ¡¦ÂçÃ«ÆÆ¹Ô¡¦ÆâÆ£¸Þ°ý¡¦ÅºÅÄÎÍÊå¡¦Ãæ»³ À¶ÂÀÏº¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¡£2021Ç¯10·î1Æü¤«¤é3¥ö·î´Ö¤Î¥×¥ì»ÏÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯8·î31Æü¤ËDebut Single¡Ö¸ÝÆ°¤ÎFighters¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
