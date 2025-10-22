Toi Toi Toi 1stシングルCD『Toi Toi Toi』本日発売！ 表題曲のライブ映像総集編が公開

アソビシステム株式会社

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション番組「Dark Idol」より今年4月にデビューしたアイドルグループ Toi Toi Toiの1stシングルCD『Toi Toi Toi』が、本日10月22日（水）に発売された。

初回限定盤 ジャケット通常盤 ジャケット

本作は、Toi Toi Toiの初ワンマンライブで披露された、自分の意志で未来を切り拓いていく物語の主人公と夢に向かって走るメンバーの姿を重ね合わせた表題曲「Toi Toi Toi」のほか、初回限定盤には、松隈ケンタが手がけたデビュー曲「涙のストーリーテラー」、「Dark Idol」の番組内で過酷なレッスンが話題を呼んだ合宿審査オリジナル曲「Movin'on」を収録。通常盤には、退屈を打ち破るポジティブソング「HAPPY CLIMAX」と、ファンと一緒に盛り上がるライブの人気曲「オトナヒロイン」が収録される。

CD発売を記念して、表題曲「Toi Toi Toi」のこれまでのライブ映像をまとめた総集編がYouTubeにて公開。6月に品川ステラボールで開催された初ワンマンライブをはじめ、これまでに出演したアイドルフェスやメンバー生誕祭など、デビューから半年間のパフォーマンスが収められている。

【総集編】Toi Toi Toi「Toi Toi Toi」ライブ 2025.04~2025.10

URL：https://youtu.be/dM0OVw8j9cs

＜CDリリース概要＞

Toi Toi Toi 1stシングルCD『Toi Toi Toi』

発売日：2025年10月22日（水）

CD購入URL：https://lnk.to/ToiToiToi_1stSG_CD

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Toi_Toi_Toi_

初回限定版 PST-10001 3,000円（税込）

豪華特典ブックレット封入

1.Toi Toi Toi

2.涙のストーリーテラー

3.Movin’on

通常版 PST-10002 1,200円（税込）

1.Toi Toi Toi

2.HAPPY CLIMAX

3.オトナヒロイン

＜Toi Toi Toi Profile＞

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション「Dark Idol」から選ばれた5人にさくらももを加えた6人グループ。

2025年4月4日ッスッゴイライブにてデビューし、同年4月30日にアソビシステムアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official