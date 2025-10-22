CUTIE STREET、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング累計2億回再生を突破！2億回突破を記念しツアーファイナル公演のライブ映像＆TikTokエフェクトを公開
2024年9月にリリースされ、現在TikTok総再生回数は70億回を突破、2025年「MUSIC AWARDS JAPAN」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞など3部門にノミネートされるなど、リリースから大きな話題を呼んでいるCUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が、10月22日発表のオリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月27日付・集計期間：202年10月13日～10月19日）にてストリーミング累積再生数2億146.3万回を記録し、自身初の累積再生数2億回突破した。
「かわいいだけじゃだめですか？」配信ジャケット
2億回再生突破を記念し、12都市15公演で4万8,000人を動員した初の全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』にて、10月13日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたファイナル公演より「かわいいだけじゃだめですか？」のライブ映像をフル尺で公開。デビューからの1年で大きな成長を遂げた彼女たちが、自身最大規模のステージで魅せたパフォーマンスは必見だ。
なお、Huluでは同公演のライブ映像を独占見逃し配信中。オーディション合宿ドキュメンタリーなど特典映像も盛り沢山となっている。
【LIVE映像】CUTIE STREET『かわいいだけじゃだめですか？』at ぴあアリーナMM(2025/10/13)
https://youtu.be/KnOdSw3E3t0
さらに、TikTokにて「かわいいだけじゃだめですか？」のカメラエフェクト3種が公開された。歌詞を背景に踊れるものや吹き出しがデザインされたものなど、エフェクトはCUTIE STREET公式TikTokアカウントのプロフィール画面から見ることができる。メンバーがエフェクトを楽しむ動画も公開されているので、そちらもあわせてチェックしよう。
＜楽曲情報＞
CUTIE STREET 1st Digital Single「かわいいだけじゃだめですか？」
配信日：2024年9月9日（月）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_Dakejya_Damedesuka
＜ツアー公演 Hulu配信情報＞
10月13日にCUTIE STREETがぴあアリーナMMで行った初全国ツアーの千秋楽公演ライブ映像を独占見逃し配信中。※視聴チケット購入が必要です。
詳細はこちら：https://news.hulu.jp/cutie-street-cant-stop-cutie/
＜映像作品リリース情報＞
『1st LIVE FILM at 豊洲PIT CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET-』
発売日：2025年12月3日（水）
通常盤 Blu-ray KLC-80002
価格：6,600円（税込）
仕様：Disc1枚（ライブ本編）
通常盤 DVD KLC-80003
価格：5,500円（税込）
仕様：Disc1枚（ライブ本編）
予約はこちら：https://lnk.to/CS_1stLIVE_FILM
★予約者優先 先着オリジナル特典★
・Amazon.co.jp：オリジナルスリーブケース
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネットショッピング：缶バッジ
・HMV(オンライン含む／一部店舗除く)：ポストカード
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご予約前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜FCツアー情報＞
『CUTIE STREET OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2026 WINTER -きゅーてすとのつどい-』
2月4日（水）大阪 Zepp Osaka Bayside
2月5日（木）大阪 Zepp Osaka Bayside
2月9日（月）東京 Zepp Haneda
2月10日（火）東京 Zepp Haneda
2月13日（金）福岡 Zepp Fukuoka
2月18日（水）愛知 Zepp Nagoya
2月22日（日）宮城 SENDAI GIGS
2月23日（月祝）宮城 SENDAI GIGS
2月27日（金）北海道 Zepp Sapporo
詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/fanclubtour2026winter
＜CUTIE STREET Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。
Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET
Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street
TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street
X：https://x.com/CUTIE_STREET