同時間帯トップ！TBSラジオの『ラジオお笑いの日2025』が関東1都6県のradiko「占有率（聴取者）」で約20％の高いシェアを獲得

TBSラジオが10月11日（土）午前9時から放送した大型特番『ラジオお笑いの日2025』が、関東1都6県16局（※）・radikoライブ配信において最大約20％の占有率を記録し、同時間帯1位となりました。

『ラジオお笑いの日』は、昨年に続いてTBSテレビとの合同開催で、午後2時開始のTBSテレビ『お笑いの日』に向けて約5時間、生放送でお送りしました。

メインパーソナリティはお笑いコンビ・ナイツのふたりが担当。

アシスタントは、TBSの御手洗菜々アナウンサー。その他TBSラジオでレギュラー番組を持つ、パンサー・向井慧、南海キャンディーズ・山里亮太、きしたかのなどが出演。TBSテレビ側のメインMC・チョコレートプラネットも飛び入り参加しました。

「10万円争奪！大喜利大会」、「お笑いクイズ対決」など、リスナー参加企画も盛りだくさんで、番組内で開催された「勝ち抜きモノマネバトル！」も盛況でした。

※関東1都6県・16局

TBSラジオ、ニッポン放送、文化放送、TOKYO FM、 J-WAVE、ラジオNIKKEI第1、ラジオNIKKEI第2、放送大学、NHK-FM（東京）、interfm、ラジオ日本、BAYFM78、NACK5、FMヨコハマ、LuckyFM 茨城放送、NHKラジオ第1（東京）

ラジオお笑いの日2025

放送時間：2025年10月11日（土）9:00～13:45

出演：ナイツ（塙宣之、土屋伸之）／御手洗菜々（TBSアナウンサー）

パンサー向井慧、山里亮太ほか

番組公式X：@radio_owaraiday