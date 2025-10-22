公益社団法人日本医師会記者会見で高市新政権に期待感を示す松本会長

日本医師会（会長：松本吉郎）は10月22日、記者会見を行い、同日にその動画を公式YouTubeチャンネルに、資料を公式ホームページにそれぞれ掲載しました。

当日の会見のテーマは（1）新政権に期待する、（2）令和８年度予算編成に向けて、(3)新役員紹介、(4) 令和７年 病院の緊急経営調査―令和５年度、６年度実態報告―、（5）バクロフェン髄注療法に使用される抗痙縮剤ギャバロン髄注について、（6）日本医師会員限定「日医君のわくわくミニゲーム！」について―の6つでした。

(1)では、松本会長が10月21日の臨時国会で高市早苗自由民主党総裁が第104代内閣総理大臣に就任したことを受け、「医療機関の窮状に理解を得られている」として新政権への期待を述べるとともに、今後は今まで苦しんできた医療機関に対して速やかに財政支援等が行われるよう、高市総理を始め、上野賢一郎厚生労働大臣、城内実全世代型社会保障改革担当大臣、松本尚デジタル大臣などと連携を深めながら活動していく考えを示しました。

松本会長の会見動画はこちら :https://youtu.be/EppCcAIgl_8

(2)では、茂松茂人副会長が令和８年度予算編成に向けて、次期診療報酬改定で必要な対応を説明した他、経済成長の果実である消費税増収分の活用や、公定価格で運営されている医療機関等における賃上げ環境の整備を求めるとともに、OTC類似薬の保険給付の見直しに対する日本医師会の考えを説明しました。

茂松副会長の会長動画はこちら :https://youtu.be/RiIfUJfacag

(3)では、10月4日の臨時代議員会で副会長に選任・選定された福田稠副会長が、今後の抱負などを述べました。

福田副会長の会見動画はこちら :https://youtu.be/l-Tpr3ihW78

(4)では、城守国斗常任理事が日本医師会が実施した「令和７年 病院の緊急経営調査―令和５年度、６年度実態報告―」の結果を公表し、病院全体の医業利益は令和５年度のマイナス5.2％から令和６年度はマイナス5.4％に悪化するなど、危機的な経営状況に陥っていると指摘。地域医療を守るためには、「過度の適正化を行うのではなく、早期の補助金並びに期中改定、コスト増に見合った診療報酬上の評価、入院料の手当てを緊急かつ強力に行うことが必須だ」と強調しました。

城守常任理事の会見はこちら :https://youtu.be/Ug6phdip0Vg

(5)では、宮川政昭常任理事が重度の痙性麻痺に対する希少疾病医薬品であるバクロフェン髄注（商品名：ギャバロン髄注）が、製造委託会社の破産手続きにより安定供給に支障を来す可能性が生じているとして、早急な継続的供給対策を求めました。

宮川常任理事の会見動画はこちら :https://youtu.be/9P0QvEgWz58

(6)では、黒瀬巌常任理事が10月１日より、日本医師会の会員の先生限定のサービスとして「日医君のわくわくミニゲーム！」の提供を開始したことを報告し、国民の皆さんに「会員の先生方の医療機関でゲームに関するポスターを見かけたら、二次元コードを読み取り、ぜひ一度ゲームで遊んでみてほしい」と呼びかけました。

黒瀬常任理事の会見動画こちら :https://youtu.be/LBkzA8yRbu8

