松本若菜さん、ヘアケアＣＭ初出演！『ディアボーテ HIMAWARI　Bloom d′Or』で“ヒマワリみたいな人”を自然体で好演！　～１０月２４日（金）から放映～

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、髪のゆがみを整え、素直な髪へ導く「ディアボーテ HIMAWARI」最高峰のヘアケアシリーズの「ディアボーテ HIMAWARI Bloom d'Or（ブルームドール）」を９月に新発売。ヘアケアCM初出演となる俳優・松本若菜さんが登場する新CM「毎日よろしく」篇、「誕生」篇、「ヒマワリみたいな人」篇を、2025年10月24日（金）から全国で放映いたします。

【ディアボーテ ブルームドール 新ＣＭ 公開URL】

【「ディアボーテ HIMAWARI Bloom d'Or（ブルームドール）」 新CMについて】

「Bloom d’Or（ブルームドール）」は、年齢や環境によって変化する髪の“ゆがみ”や乾燥による浮き毛をケアし、使うたびに髪の密度が高まり、まとまりのある素直な髪へ導く、「ディアボーテ HIMAWARI」最高峰のヘアケアシリーズです。

“ヒマワリみたいな人に使ってほしい”というテーマのもと制作された新ＣＭでは、松本若菜さんが自然体で出演。日常の一コマを切り取ったような映像と、柔らかな光や笑顔が、ブランドの世界観を温かく表現しています。髪が整うことで気持ちも整い、毎日を前向きに楽しむ力をそっと後押しする相棒として、「ブルームドール」が存在していることを伝えていきます。

※HIMAWARI：プレミアムヒマワリオイルEX（オーガニックヒマワリオイル・ヒマワリ種子エキス・ヒマワリ花エキス）〈補修＆保湿成分〉

※ゆがみ：うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと

【撮影エピソード】

松本さんがヘアケアブランドのCMに出演するのは今回が初めてでしたが、スタジオに入って最初のカットの撮影後、すぐに「まさにヒマワリだ！」とスタッフから感嘆の声が上がるほど。自然体のままで「Bloom d’Or（ブルームドール）」の世界観にぴったりな松本さんに、撮影現場は和やかな空気に包まれました。カメラに向かって元気よく呼びかけるシーンでは、「ディアボーテ HIMAWARIから新しいシャンプーが出ます！」というセリフを、うっかり「ブルームドールから新しいシャンプーが出ます！」と間違えてしまう、チャーミングな一面も見られました。

また、本読みの練習中にスタンバイの声をかけられるシーンの撮影では、セリフの練習に夢中になり、スタンバイの声かけに気づかないくらい没頭する様子に、スタジオには笑いが広がっていました。セリフの表現方法など細かいリクエストにも柔軟に応える松本さん。ヒマワリのような笑顔にスタッフの気持ちが終始温かくなる撮影となりました。

【CM概要】

■タイトル

・ブルームドール「毎日よろしく」篇 30秒

・ブルームドール「誕生」篇 15秒

・ブルームドール「ヒマワリみたいな人」篇 15秒

■出演 松本若菜

■楽曲 あいみょん 「空の青さを知る人よ」

■放映開始 2025年10月24日(金)

■ＷＥＢサイト

※ＷＥＢサイトでは、「松本若菜さんインタビュー」、「メイキング」動画も公開いたします。

【「ディアボーテ HIMAWARI Bloom d'Or（ブルームドール）」 新CM ムービーカット】

＜「毎日よろしく」篇（30秒）＞

【松本若菜さん ＣＭ撮影後インタビュー】

――CM撮影の感想をお願いします

松本さん：いろんなバリエーションで撮らせてもらったので、どういう風に出来上がるのかなとすごく楽しみです。まだ今年はひまわりを手に持っていなかったので、こうやってたくさんのヒマワリを持つと素敵だなと思いました。

――初めてのヘアケアのＣＭ撮影はいかがでしたか

松本さん：嬉しかったですね。自分もずっとCMとかで見てきたので…自分がヘアケアの広告に出させてもらえて。ヘアケアを大切にしてきてよかったと思いました。

――撮影の中でセリフを言うシーンもあったと思うのですが、普段はどのようにセリフを覚えていますか？

松本さん：わたしはとにかくブツブツ、ブツブツ言います。お風呂に浸かっている時が一番覚えていますかね。お風呂ってぼわんって響くじゃないですか。響きながらも、自分の世界観にグッと入れる瞬間だったりするので、その時によく覚えています。

――今回のCMは“ヒマワリみたいな人”がテーマですが、松本さんが思う“ヒマワリみたいな人”とはどういう人ですか？

松本さん：そうですね～ブレない方かなぁ。とはいえ、しっかりと芯を持っているけれども、元気いっぱい！っていうだけじゃなくて、自分の置かれている環境に、素直に、自然に流れるまま生きている人を見ると素敵な人だなと思います。

――松本さんらしさを維持するためにこだわっていることはありますか

松本さん：こだわらないことにこだわることかなぁ。自分っていうものを決め込んじゃうと、自分自身ばかりを追っちゃって、昨日の自分みたいでいようと思うとどんどん苦しめちゃうし…。だったら常に新しい自分を追いかけるわけじゃないですけど、その時の空気感とかで楽しめたらいいかなっていうのは常に思っています。

――素直になれた時のエピソードを教えてください

松本さん：結構、自分でいうのもなんですけど私は素直な方だと思います。嬉しかったら嬉しい！し、映画を見てぶわーって泣いたりとか。そういう喜怒哀楽が自然に出ているときは自分でも素直だなと思います。

――松本さんが感じているヘアのお悩みはありますか？

松本さん：自分が重ねてきた年月と一緒で、 収まりが悪くなってきたりとか、うねったりとか…そういうのが自分の中でひとつ悩みだったりしたんですけど、「Bloom d’Or」を使うと、まとまるんですが嫌なまとまり方じゃなくて、束にならずに収まりが良くて。香りも好きだし、使い続けていくと更に自分の髪に自信が持てるのかなと思います。

インタビュアー：今日も撮影中、スロー再生のプレイバックがあってすごく綺麗でした！

松本さん：はずかしい…

――シャンプータイム中にこだわっていることはありますか？

松本さん：例えばパックをして時間を置く時に、とにかく早く寝たいって時は先にシャンプーをして、お湯に浸かっている間にパックをして、５分くらいしたらお湯から出て流して…っていうような。時短じゃないですけど効率よくするためとか、だけどしっかり身体もケアしたいという時はそういうことをしています。自分へのご褒美じゃないですけど、ちょっと今日は髪のご褒美だな～とか、休息タイムだな～という時は「Bloom d’Or」を使わせてもらっています。朝起きて準備して、その時に髪の毛が決まっていたらその日の気分も決まるっていうか…。よし！今日も一日頑張れるぞ！じゃないけど、そういう気持ちになれるってまさに素直ですよね。

――視聴者にメッセージをお願いします

松本さん：「Bloom d’Or（ブルームドール）」と共に、毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか？わたしももう相棒です！！

【松本若菜さんプロフィール】

鳥取県米子市出身。

2007年に俳優デビュー。2009年公開の『腐女子彼女。』で映画初主演。

2017年、映画『愚行録』の演技で「第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞」を受賞。

2022年『やんごとなき一族』（フジテレビ）での熱演が、SNSで＜松本劇場＞と呼ばれ話題となり「東京ドラマアウォード2022助演女優賞」をはじめ数多くの賞を受賞。同年『復讐の未亡人』（テレビ東京）で連続テレビドラマ初主演。

2023年、大河ドラマ『どうする家康』（NHK）、『18/40～ふたりなら夢も恋も～』（TBS）等に出演。

2024年『西園寺さんは家事をしない』（TBS）『わたしの宝物』（フジテレビ）、2025年『Dr.アシュラ』（フジテレビ）と1年間でゴールデンプライム帯3作品の主演を務め、「エランドール賞 2025」「第33回 橋田賞」新人賞を受賞。

現在、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中。

【新CM公開記念キャンペーンについて】

新CMの公開を記念して、Xキャンペーンを実施します。

「ディアボーテ HIMAWARI」公式X（@himawari_kracie）をフォローして、指定の投稿をリポストした方の中から抽選で100名様に、「ディアボーテ ブルームドール」現品をプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2025年10月24日（金）10:00～2025年11月6日（木）23:59

■キャンペーンＷＥＢページ

https://www.kracie.co.jp/present/10192633_3853.html

＜10月24日（金）10：00公開予定＞

■賞品＜以下３点のセット＞

＊ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン シャンプー 390ｍＬ １本

＊ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン トリートメント 390ｇ １本

＊ディアボーテ ブルームドール モイスチャーフィル ヘアマスク 200ｇ １本

【ご参考：「ディアボーテHIMAWARI Bloom d'Or（ブルームドール）」について】

「ディアボーテHIMAWARI Bloom d'Or（ブルームドール）」は、年齢とともに変化する髪の悩みに着目し、髪内部の密度を高め、芯から美しい髪を目指す“髪の体幹美容”を採用しました。髪のゆがみに加え、乾燥浮き毛を整え、使うたび、髪の内部密度を高め、質感が変わり、まとまる、素直な髪へと導きます。

※髪の体幹美容：うるおいで満たす髪の内部美容のこと

※質感が変わる：手触り質感のこと

■商品概要

■WEBサイト

https://www.kracie.co.jp/himawari/bloomdor/

■公式SNS

・Instagram ／ https://www.instagram.com/dearbeautehimawari_kracie/

・X ／ https://x.com/himawari_kracie

以 上