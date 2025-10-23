【鳥取県限定】その家は、家族の“聖域”であり、“砦”であるか？ YouTubeで人気の専門家『ミワの庭』が、鳥取で新築サービスを提供開始。

株式会社ノエル

YouTubeチャンネル「ミワの庭」で2.6万人の登録者を誇る株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、豊かな自然に恵まれた鳥取県を対象に、外構から内装までをワンストップで設計する新築住宅サービスを提供開始します。本サービスは、家を「家族が心から安らげる聖域」であり、同時に「外部の脅威から身を守る砦」と捉え、「多層防御」の設計思想を導入。従来の家づくりが抱える防犯上の弱点を克服し、鳥取の豊かな暮らしを最高の安心と共に享受するための、全く新しい家づくりを提案します。

【「うちは大丈夫」その思い込みが、最も危険な“隙”となる】

どこまでも続く青い空と、雄大な大山の稜線。夜になれば、満点の星空が広がる静寂。

鳥取県で家を建てるということは、都会の喧騒から離れ、この豊かな自然と共に、のびのびと暮らすという選択です。

広々とした敷地に、家族の夢を詰め込んだ我が家を建てる。それは、多くの人が憧れる理想のライフスタイルと言えるでしょう。

しかし、その「広さ」と「静けさ」が、皮肉にもあなたの家族を危険に晒す最大の要因になっているとしたら、どう考えますか。

「“うちは田舎だから大丈夫”は、残念ながら、もはや通用しません」

そう断言するのは、株式会社ノエル代表の三輪禎希。

YouTubeチャンネル「ミワの庭」を通じて、家づくりのリアルな情報を発信し続ける彼は、全国的に犯罪が多様化・広域化する現代において、地域に関わらず高い防犯意識が必要だと警鐘を鳴らします。

「警察庁の統計データは、侵入犯罪が都市部だけの問題ではないことを明確に示しています。そして、侵入者が最も好むのは『人目につきにくい家』です。広々とした敷地は、一見すると安全に見えるかもしれませんが、それは同時に、建物の裏手などに外部から見えない多くの“死角”を生み出します。夜間の静けさは、侵入者が作業を行う上で、むしろ好都合な環境を提供してしまうのです」

問題の根源は、従来の家づくりが抱える「建物と外構の分断」という構造的欠陥にあります。

ハウスメーカーは「建物」のプロですが、その建物が置かれる敷地全体の防犯性までを考慮して設計することは稀です。結果として、デザイン性を重視して設けられた大きな窓が格好の侵入経路となり、良かれと思って植えた庭木が、侵入者の身を隠す絶好の隠れ蓑となってしまう。

「被害に遭ってからでは遅いのです。一度でも侵入されれば、その家は二度と安らぎの場所ではなくなります。後から防犯カメラを付けたり、高い塀を建てようとしたりしても、新築時に計画するのとは比較にならないほどのコストがかかる上、美しい景観を損なうことにもなりかねません。本当の安全は、家づくりの“最初の段階”で、土地の特性を読み解きながら設計されなければ意味がないのです」

豊かな自然という最大の恩恵を享受しながら、家族の安全を最高レベルで守り抜く。株式会社ノエルが鳥取県で開始する新サービスは、その二つの価値を両立させるための、唯一無二のソリューションです。

【敷地全体を“砦”と化す。戦略的防衛思想「ゾーンディフェンス」】

ノエル社が提案する家づくりは、単に頑丈な家を建てることではありません。それは「外構のプロが、家の設計から外構まで、そのすべてをワンストップで手掛ける」ことで、敷地全体を一つの「防衛システム」としてデザインする、全く新しいアプローチです。

その設計思想の根幹をなすのが、「ゾーンディフェンス」

これは、あなたの敷地に、機能の異なる“3つの防御ライン”を戦略的に引くことから始まります。

第一の防御ライン：「アクセスゾーン」

道路に面し、誰もが立ち入るパブリックな領域。ここは、威圧感なく、それでいて敷地の管理が行き届いていることを示すことで、「この家は防犯意識が高い」という無言のメッセージを発する最前線です。

第二の防御ライン：「プライベートゾーン」

庭や建物の側面など、家族以外の立ち入りを明確に拒絶する領域。鳥取のように広い敷地では、この境界線が曖昧になりがちです。ここに不審者が足を踏み入れた瞬間、それは明確な「侵犯行為」として、地域社会の“自然なみまもり”の目を引きつけます。

第三の防御ライン：「ケアゾーン」

建物の裏手など、外部の視線が届きにくい最重要警戒領域。広大な敷地ほど、このケアゾーンは広くなり、リスクも増大します。だからこそ、物理的な障壁を最も強化し、犯罪者に「リスクが高すぎる」と判断させ、犯行そのものを断念させる最後の砦となります。

「従来の家づくりでは、この3つのゾーンが混沌としていました」と三輪は語ります。「建物の設計者は窓の開放感ばかりを考え、外構業者はその窓がケアゾーンにあることを知らずに、身を隠せる植栽を植えてしまう。この“分断”こそが、家全体の防御力をゼロにしていたのです。私たちは、家と庭を一つの防衛システムとして捉え、これらの防御ラインを設計の初期段階から明確に描き出します。それこそが、私たちの家づくりの核心です」

【泥棒が最も嫌う「5分の壁」をいかに構築するか。究極の防犯住宅を構成する具体的戦術】

ノエルの家づくりは、侵入犯罪者の心理を逆手に取る、ある一つの明確なコンセプトに基づいて設計されています。それが「5分の壁」の構築です。

侵入犯罪者の心理を解き明かす、極めて重要なデータがあります。

警察庁のウェブサイト「住まいる防犯110番」によれば、侵入に5分以上かかると泥棒の約7割が犯行を諦め、10分を超えるとほとんどが断念すると言われています。

この「5分の壁」こそが、住宅防犯の成否を分ける生命線です。

私たちの目標は、侵入を不可能にすることだけではありません。

いかにして侵入者に“時間”を強制的に消費させ、心理的に追い込み、犯行そのものを諦めさせるか。

ノエルの家づくりは、この「時間の設計」を思想の根幹に置いています。

そのための具体的な戦術は、敷地全体に多層的に張り巡らされます。

まず、第一の防御ラインである「外構」で、侵入者の意欲を削ぎ、貴重な時間を消費させます。

戦術1：光による威嚇。

人感センサー付き照明は、侵入者が最も嫌う「光」でその存在を暴きます。重要なのは、その光を道路側ではなく、窓やドアといった侵入口に向けること。侵入者の姿をシルエットとして浮かび上がらせ、外部からの発見を容易にします。

戦術2：音による警告。

建物の裏手、ケアゾーンに敷き詰められた防犯砂利。その上を歩けば、鳥取の夜の静寂を破る大きな音が響き渡り、侵入者の隠密行動を不可能にします。

戦術3：視線による抑止。

樹木や生垣を適切に管理し、敷地内の見通しを確保することで、不審者が身を隠す死角をなくします。完全に視線を遮る高い壁は、一度侵入されると内部での犯行を容易にするため、プライバシーを守りつつも、不審者の姿は外部から認識できる縦格子のフェンスなどを戦略的に採用します。そして、最終防衛ラインである「開口部」で、侵入を物理的に阻止し、「5分の壁」を決定的なものにします。

戦術4：窓の鉄壁化。

侵入経路の半数以上を占める「窓」には、ハンマーで叩いても簡単には貫通しない「安全合わせ複層ガラス」や、物理的な壁となる「電動シャッター」を設置。これにより、犯罪者に絶望的なまでの“時間”を強制的に消費させ、「5分の壁」を突破させずに侵入を断念させます。

戦術5：玄関のシステム化。

侵入手口で最も多い「鍵のかけ忘れ」というヒューマンエラーを防ぐため、顔認証や指紋認証によるスマートロックを提案。ドアが閉れば自動で施錠されるシステムが、どんな時も家族の安全を確実に守ります。

三輪は、これらの戦術を組み合わせることの重要性を強調します。

「砂利を敷いただけ、カメラを付けただけ、といった単一の対策では意味がありません。外構で侵入を躊躇させ、開口部で時間を稼がせる。この多層的な防御を、家と庭を知り尽くしたプロが一体で設計するからこそ、初めて『侵入させない家』が完成するのです」

【絶対的な安心感が、鳥取の暮らしをさらに豊かにする】

ノエルが提案する家は、ただの要塞ではありません。それは、鳥取で暮らす家族の“幸せな日常”を守り、育むための基盤です。

「最高のセキュリティとは、それを日常で意識させないこと。大山の雄大な景色を眺めながら、あるいは日本海の美しい夕日を楽しみながら、誰の視線も気にすることなく、心からリラックスできる。庭で子どもたちが思いきり走り回り、急に道路に飛び出してしまう心配もない。この何でもない日常の安心感こそ、鳥取の豊かな自然を満喫するための、絶対的な前提条件ではないでしょうか」

特に、鳥取県のようにコミュニティの繋がりが深い地域においては、プライバシーへの配慮が、日々の暮らしの質を大きく左右します。

「私たちは、外部の視線を完全に遮断した上で、中庭や高窓から安定した光を取り込む『外に閉じて、内に開く』設計を得意としています。これにより、家の中が家族だけの特別なサンクチュアリ（聖域）になる。ご近所付き合いは大切にしながらも、守るべき家族の時間はしっかりと守る。このメリハリが、豊かな人間関係と、心穏やかな暮らしを両立させる鍵なのです」

侵入者から家族の生命と財産を守る「防犯」

外部の視線から家族のプライベートな時間を守る「プライバシー保護」

危険から子どもたちの無邪気な笑顔を守る「安全」

これらすべてを、家と庭を一体で設計することで初めて、最高レベルで実現する。

ノエルの挑戦は、鳥取で暮らす家族の、幸せな日常そのものをデザインすることに他なりません。

【『鳥取県のあなたへ』家づくりは、家族の未来を守るための最大の投資】

もし、あなたが今、鳥取県で家づくりを検討し、この地で永く、安心して暮らしていきたいと願うなら。その選択は、将来への最も賢明な投資となります。

「家づくりで後悔しないために、最も重要なことは何か。それは、あなたの家族の安全を、同じ目線で真剣に考えてくれるパートナーを見つけることです」と三輪は断言します。

「今まさに、たくさんのハウスメーカーのカタログを前に、何から手をつけていいか分からず途方に暮れている方も多いでしょう。しかし、忘れないでください。彼らの多くは『建物』のプロであり、その外側にある『防衛』のプロではありません。あなたの家族の安全を本当に守りたいと願うなら、ぜひ一度、私たち“外”のプロの声に耳を傾けてみてください」

ノエルが鳥取県で開始する、家づくりワンストップサービス。それは、あなたの想像を超える安心と、豊かな暮らしへの招待状です。

「家族を守る家」というコンセプトに少しでも興味を持った方は、まずはYouTubeチャンネル「ミワの庭」をご覧いただくか、公式サイトからお気軽にご相談ください。土地探しからのご相談も、もちろん歓迎です。

家づくりは、単なる夢の実現ではありません。それは、愛する家族の未来を守るための、最も重要で、最も創造的なプロジェクトなのです。

【後悔しない家づくりのための必見動画リスト】

株式会社ノエルのYouTubeチャンネル「ミワの庭」より、特にこれから家を建てる方に見ていただきたい動画を厳選しました。

【保存版】家づくりで貴重な外構・エクステリア・お庭づくりの教科書【一覧】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFqfypKxr58LIYnZ8uArYE-n

後悔しないためのポイントを実際に現場で住宅のプロと紹介🏠

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFrsRfJn4COp-QvU0fXDVbYI

【50万～1000万】予算別のおしゃれな外構プランシリーズ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFpN6JMsjeR_vT_IdOVs4Db2

【外構に関するご相談・お問い合わせはこちら】

株式会社ノエルでは、全国の施主様からのご相談を随時受け付けております。ハウスメーカーとの打ち合わせでお悩みの方、適正な予算が知りたい方など、お気軽にご連絡ください。

【株式会社ノエル 会社概要】

会社名：株式会社ノエル

サービス名：外構・エクステリアの設計施工

代表者名：三輪禎希

所在地：〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺坊ケ池18-1

お問い合わせ：https://noel-garden.jp/contact/

電話番号：0586-85-5764

メールアドレス：info@noel-garden.jp