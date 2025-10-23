エフェクチュアル、「ビジネスイノベーション Japan 2025 秋 東京」に出展。ネット風評被害対策サービスをはじめレピュテーションリスク対策ソリューションをご紹介

株式会社エフェクチュアル

当社は、企業のデジタルリスク対策を支援する「ネット風評被害対策サービス」「WEBモニタリングサービス」「広告チェックサービス」などを展開。

検索エンジン・SNS・口コミなど、オンライン上での企業評価を可視化・分析し、レピュテーションリスクの発生を抑止・軽減するソリューションを提供しています。

今回の展示では、広報・マーケティング・経営企画のご担当者様に向けて、“ブランドを守る広報DX” をテーマに、注目すべきレピュテーションリスク対策トレンドをご紹介します。

また、来場者限定で「その場でできる簡易リスク診断」も実施いたします。

■出展概要

展示会名：ビジネスイノベーション Japan 2025 秋 東京

会期：2025年10月29日（水）～31日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1～３・８ホール

主催：ビジネスイノベーション Japan 実行委員会

ブース番号：S13-6

参加費：無料（事前来場登録制）

【来場登録はこちら】

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/bij-tokyo



■出展の背景

近年、SNSや口コミサイト、掲示板などオンライン上の情報流通が加速し、企業を取り巻くレピュテーションリスク（評判リスク）はますます高まっています。根拠のない風評の拡散や誹謗中傷投稿が採用・営業・ブランド評価に直結する時代において、いかに早期発見し、正確に対応できるかが企業価値を左右します。

株式会社エフェクチュアルでは、検索結果やSNS上の情報分析・炎上予兆検知・削除支援などを通じ、企業の信頼を守る「ネット風評被害対策サービス」を提供してまいりました。

展示会では、Webモニタリング「Mimamorn」や広告表現チェックなど、“信頼を資産に変える” 新しいソリューションを実際にご体験いただけます。

■こんな企業様におすすめ

- 自社名で検索した際にネガティブな情報が出てくる- 広報・PR部門を立ち上げたばかりで、リスク対策の知見がない- 採用候補者や取引先から、検索・SNS上の情報を通じて企業の評判が見られる機会が増えている- SNSでの炎上に備えたいが、何から着手すべきかわからない



■株式会社エフェクチュアルについて

「信頼される企業を、技術と専門性で支える。」をミッションに、

デジタルリスクマネジメントを中心としたサービスを展開しています。

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策「ネット風評被害対策サービス」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客を支援するSaaS「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・マーケティング支援事業など

代表者 ：代表取締役 田中倫明

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円（2024年6月現在）

WEBサイト：https://effectual.co.jp/

また、自社メディア「SORILa（ソリラ）」では、風評・誹謗中傷対策やレピュテーションマネジメントに関するトレンド情報や事例を発信中です。

https://effectual.co.jp/sorila/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

広報担当

E-mail： marketing-group@effectual.co.jp