PIZZAREVOと初コラボ！「テリヤキチキン」の味わいをピザで再現！『モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ』販売

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、冷凍ピザの製造・販売を手がける株式会社PIZZAREVO（代表取締役社長：藤井 邦彦、本社：福岡県福岡市）とのコラボレーション商品、『モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ』を2025年10月27日（月）より両社の公式オンラインショップで販売いたします。

今回は、本格ナポリピッツァの冷凍販売などを手掛けるPIZZAREVOと初めてコラボレーションし、当社の人気商品「テリヤキチキンバーガー」の味わいをピザとして再現した商品を共同開発しました。

「テリヤキチキンバーガー」は、当社が1984年6月に販売を開始して以来、40年以上にわたり多くのお客様にご支持いただいている人気商品の一つです。じっくり焼いた皮つきの鶏もも肉を、煮詰めた醤油ベースのたれに絡めて二度焼きし、レタスやオニオンスライス、マヨソースと一緒にバンズ（パン）に挟んだ、甘い醤油ダレがおいしい和風バーガーです。

『モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ』は、モスのテリヤキチキンソースをベースにピザに合うように調整し、厚切りのチキンを主役に、ピザならではの食べごたえと満足感を追求しました。さらに、さっぱりとしたマヨソースと甘みのあるコーンを加えることで、モスの人気メニューを新しいピザのスタイルに仕上げています。ピザ生地は“福岡県産小麦100％使用”の手づくり・手伸ばし生地。サクッともっちりとした食感が、甘めの香ばしい醤油だれと厚切りチキンに絶妙にマッチし、素材の魅力を際立たせます。

■企業コメント

＜ピザレボ 商品開発担当より＞

モスバーガーの“テリヤキチキンバーガー”の魅力をピザに落とし込むにあたり、ピザレボらしいアレンジにもこだわりました。コーン×マヨソースの組み合わせは、甘めのテリヤキチキンソースやジューシーなチキンとの相性はもちろん、ピザレボ自慢の手づくり・手伸ばし生地に合うよう、バランスを意識して仕上げました。カットレタスを添えてアレンジすることで、よりバーガーらしい味わいに。ご家庭でも手軽に、モスの人気メニューをピザで楽しめる一枚です。

＜モスフードサービス 商品開発担当者より＞

テリヤキチキンバーガーをイメージしたピザを作るために、ピザレボ社のこだわりのピザ生地を活かしながら表現できるよう、工夫しました。特にチキンの焼き方からソースのバランス、ピザとしての表現にこだわりました。生野菜については、是非ご家庭でのアレンジも試していただき、よりテリヤキチキンバーガーを感じていただけますと嬉しいです。

＜商品概要＞

■商品名 ：「モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ」

■価格 ：3枚 3,180円（税込、送料別）

■販売期間 ：2025年10月27日（月）～

※ピザレボ公式オンラインショップでは2025年11月1日（土）より発売開始

■販売サイト ：ピザレボ公式オンラインショップ（https://www.pizzarevo.com/ ）

モス公式オンラインショップ（https://ec.mos.jp/ ）

●PIZZAREVO（ピザレボ）について

ナポリピッツァを“もっと身近に感じてほしい・楽しんでほしい”という想いを込めて、2011年に福岡・薬院に『ピザレボ薬院店』をオープン。翌年からは冷凍ピザの販売も開始し、福岡から全国のお客さまに、お店で食べる本格ナポリピッツァをお届けしています。現在ではピザにとどまらず、イタリアンやフレンチへとメニューを拡大 し、FOOD革命を起こし続けています。

■公式サイトURL https://www.pizzarevo.com/

■公式SNS Instagram ： https://www.instagram.com/pizzarevo_official/

X ： https://x.com/PIZZAREVO

LINE ： https://lin.ee/0OmGk40 (店舗)、https://lin.ee/2Wk8b3D (EC)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PIZZAREVO（ピザレボ）

E-mail：info@pizzarevo.com／TEL：092-791-5014（月～金 10：00～17：00）※祝日を除く

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/