注文殺到！うどんバトル開幕！『極めろ！うどん職人』配信開始！
コシのある麺！出汁！天ぷら！
注文通りのうどんをすばやく作って、極めろ！うどん職人！
Nintendo Switch/Steamで本格うどん作りに挑戦！
温かいうどんも冷たいうどんも、素早く・正確に仕上げて提供しよう！
Joy-Con(TM)をおすそわけすれば、最大4人でワイワイ対戦！
目指せ、最高記録！
《ルール》
制限時間内に、できるだけ多くのうどんを作って提供しよう！
麺をゆでて、出汁を注ぎ、正確にトッピング！
麺の量にも気をつけて、注文通りに仕上げよう！
《遊び方》
１、注文をチェック！うどんの種類と麺の量を覚えよう！
２、麺をゆでよう。いれる麺の量を間違えないように注意！
３、ゆでた麺を水洗い。温かいうどんなら湯通しもしよう！
４、天ぷらやネギ、油揚げなど注文通りにトッピング！
５、完成したうどんを提供しよう。注文通りなら高得点！
【スコアアタック】
ランキング上位を目指して、世界中のプレイヤーと競い合おう！
【対戦】
うどん作りの腕前を友達と競い合おう！
【ランキング】
達人の称号を目指して、世界中の人とスコアを競い合おう！
【詳細情報】
タイトル:極めろ！うどん職人
発売日: 2025年10月23日（木）価格: 700円（セール価格500円）
ジャンル: アクション/パーティ
プレイ人数: 1～4人
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
対応言語: 日本語, 英語
オンライン：ランキングあり
・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105253
・Steam：https://store.steampowered.com/app/4041770/_/
・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/udon_switch.html
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeECdULqJ-4 ]