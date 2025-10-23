注文殺到！うどんバトル開幕！『極めろ！うどん職人』配信開始！

SAT-BOX株式会社

コシのある麺！出汁！天ぷら！

注文通りのうどんをすばやく作って、極めろ！うどん職人！

Nintendo Switch/Steamで本格うどん作りに挑戦！

温かいうどんも冷たいうどんも、素早く・正確に仕上げて提供しよう！

Joy-Con(TM)をおすそわけすれば、最大4人でワイワイ対戦！

目指せ、最高記録！

《ルール》

制限時間内に、できるだけ多くのうどんを作って提供しよう！

麺をゆでて、出汁を注ぎ、正確にトッピング！

麺の量にも気をつけて、注文通りに仕上げよう！

《遊び方》

１、注文をチェック！うどんの種類と麺の量を覚えよう！

２、麺をゆでよう。いれる麺の量を間違えないように注意！

３、ゆでた麺を水洗い。温かいうどんなら湯通しもしよう！

４、天ぷらやネギ、油揚げなど注文通りにトッピング！

５、完成したうどんを提供しよう。注文通りなら高得点！

【スコアアタック】

ランキング上位を目指して、世界中のプレイヤーと競い合おう！

【対戦】

うどん作りの腕前を友達と競い合おう！

【ランキング】

達人の称号を目指して、世界中の人とスコアを競い合おう！

【詳細情報】

タイトル:極めろ！うどん職人

発売日: 2025年10月23日（木）価格: 700円（セール価格500円）

ジャンル: アクション/パーティ

プレイ人数: 1～4人

プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード

対応言語: 日本語, 英語

オンライン：ランキングあり

・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105253

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4041770/_/

・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/udon_switch.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeECdULqJ-4 ]