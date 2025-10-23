注文殺到！うどんバトル開幕！『極めろ！うどん職人』配信開始！

SAT-BOX株式会社

コシのある麺！出汁！天ぷら！


注文通りのうどんをすばやく作って、極めろ！うどん職人！




Nintendo Switch/Steamで本格うどん作りに挑戦！


温かいうどんも冷たいうどんも、素早く・正確に仕上げて提供しよう！


Joy-Con(TM)をおすそわけすれば、最大4人でワイワイ対戦！


目指せ、最高記録！




《ルール》


制限時間内に、できるだけ多くのうどんを作って提供しよう！


麺をゆでて、出汁を注ぎ、正確にトッピング！


麺の量にも気をつけて、注文通りに仕上げよう！




《遊び方》


１、注文をチェック！うどんの種類と麺の量を覚えよう！


２、麺をゆでよう。いれる麺の量を間違えないように注意！


３、ゆでた麺を水洗い。温かいうどんなら湯通しもしよう！


４、天ぷらやネギ、油揚げなど注文通りにトッピング！


５、完成したうどんを提供しよう。注文通りなら高得点！




【スコアアタック】


ランキング上位を目指して、世界中のプレイヤーと競い合おう！






【対戦】


うどん作りの腕前を友達と競い合おう！




【ランキング】


達人の称号を目指して、世界中の人とスコアを競い合おう！




【詳細情報】


タイトル:極めろ！うどん職人


発売日: 2025年10月23日（木）価格: 700円（セール価格500円）


ジャンル: アクション/パーティ


プレイ人数: 1～4人


プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード


対応言語: 日本語, 英語


オンライン：ランキングあり


・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105253


・Steam：https://store.steampowered.com/app/4041770/_/


・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/udon_switch.html


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeECdULqJ-4 ]