基本プレイ無料オンラインマルチ対戦ゲーム「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」は2周年の真っ最中！シーズン13の新プレイアブルキャラクターとして「オール・フォー・ワン＜青年期＞」が登場！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)/
PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One向けオンライン専用ゲーム「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」において、2025年10月22日よりシーズン13の新たなプレイアブルキャラクターとして、「オール・フォー・ワン＜青年期＞」が参戦したことをお知らせいたします。また、2周年ならではのお得なガシャやキャンペーン情報をあわせてお知らせいたします。
シーズン13紹介PVはこちらから！
https://youtu.be/2GQ2eaW7T2M
悪の帝王、黄金時代へ 漲る力を全開放した“個性”で戦場を制圧せよ
「オール・フォー・ワン＜青年期＞」がヒロアカURに登場！
「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」に新プレイアブルキャラクターとして
「オール・フォー・ワン＜青年期＞」が参戦！様々な”個性”を組み合わせ、攻撃範囲が変化する”個性”技に加え、相手の特殊アクションを封じることも可能だ！状況に応じて使い分け、戦場を制圧せよ！
※画像は開発中のものです。
「キャラクターガシャ：オリジナル(S13) オール・フォー・ワン<青年期>」開催！！
「キャラクターガシャ：オリジナル(S13) オール・フォー・ワン<青年期>」が開催！新キャラクターの「オール・フォー・ワン＜青年期＞」に加え、新コスチュームとして「オール・フォー・ワン＜青年期＞（ヴィランコスチューム 巻き戻しver.）」や、「オール・フォー・ワン＜青年期＞（ヴィランコスチューム 着衣ver.）が登場！その他、「波動ねじれ（スーパースター・アイドル）」が再登場！
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29（予定）
※画像は開発中のものです。
「キャラクターガシャ：オルタナティブ(S13) ホークス」が開催中！
「キャラクターガシャ：オルタナティブ(S13) ホークス」が開催中！「ホークス【風切太刀】」や、新コスチューム「ホークス（フォーマルスーツ）」をはじめ、「蛙吹梅雨（スーパースター・アイドル）」や、「トゥワイス（敵<ヴィラン>連合スーツ）」も再登場！
開催期間：開催中～2025年11月05日12:29 （予定）
※画像は開発中のものです。
「キャラクターガシャ：オルタナティブ(S13) 切島 上鳴」が開催！
「キャラクターガシャ：オルタナティブ(S13) 切島 上鳴」が新たに開催！
「切島鋭児郎【烈怒弩来武】」や「上鳴電気【ライトニング】」が登場するほか、「切島鋭児郎（忍）」や「上鳴電気（諦めざる心）」の新コスチュームも登場！お見逃しなく…！
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29 （予定）
「エリア争奪バトルイベント(S13)vol. 1」が開催中！
ヒロアカURの新モード「エリア争奪バトルイベント」がシーズン13でも開催中！
イベントに参加して、Mr.コンプレスやオール・フォー・ワンの新コスチュームを手に入れよう！
その他、オール・フォー・ワンのアピールやボイスなどの報酬がもらえるチャンス！
この機会にぜひ参加しよう！
エリア争奪バトルの詳細はこちらをチェック！▼
https://mhaur.bn-ent.net/news/?p=1049
開催期間：開催中～2025年10月29日12:29 （予定）
好きなバトルスタイル8体の中から確定でもらえる！
「アニバーサリースペシャルガシャ」もまだまだ開催中！
2周年を記念して、「アニバーサリースペシャルガシャ」が開催中！シーズン12以前にガシャから入手できたバトルスタイルの内、好きな8体を選択すると、選択したうちの1体が確定でもらえるスペシャルなガシャ！ヒーローライセンスランク30を達成するか、ショップからの購入で入手可能な「アニバーサリースペシャルガシャチケット」を1枚使用して回すことが可能！
※「アニバーサリースペシャルガシャチケット」は最大2枚まで入手可能です
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29 （予定）
※画像は開発中のものです。
当たりやすくなるバトルスタイルを自分でピックアップ！
「セレクトピックアップガシャ」も開催中！
シーズン12以前にガシャから入手できたバトルスタイルの内、当たりやすくなるバトルスタイルを自分で8体ピックアップできる「セレクトピックアップガシャ」を開催！毎週1枚もらえる専用チケットを使えば、無料で回すことが可能！この機会にほしいバトルスタイルを手に入れよう！
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29 （予定）
シーズン13ライセンスが登場中！緑谷OFAの新衣装をゲットしよう！
シーズン13ライセンスが登場中！「緑谷出久 OFA（“個性”アシストギア OFAver.）」の衣装や様々なアイテムが入手できる！さらに今シーズンも、プロライセンスの報酬のうち1~25までが手に入る「プロライセンス・ライト」が利用可能！
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29 （予定）
シーズン13開幕を記念したPVを公開中！
シーズン13開幕を記念したPVが現在公開中！新プレイアブルキャラクター「緑谷出久 OFA」のバトルシーンの他、新しく参戦した「オール・フォー・ワン＜青年期＞」のバトルシーンなどを大公開！！その他にも、新コスチュームなど2周年にふさわしい盛りだくさんな内容でお届け！気になる方はぜひチェックしよう！
視聴はこちら！▼
https://youtu.be/2GQ2eaW7T2M
戻るなら今！「カムバックログインボーナス」がもらえる！
一定期間ログインをしていないユーザーを対象に、カムバックログインボーナスを開催！
7日間で、合計200枚のガシャチケットが手に入る！
※対象ユーザー：2025年8月20日12:29（JST）以降ログインしていないユーザー
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29 （予定）
初心者の皆様を応援！「初心者ミッションイベント」が開催！
ヒロアカURを始めたての皆様を応援する「初心者ミッションイベント」が開催！ミッションをクリアすると、経験値などの様々なアイテムがもらえるほか、すべてクリアで「初心者ミッションガシャ」が引ける！「初心者ミッションガシャ」では、シーズン7以前のバトルスタイルの中から1体確定で入手可能！
開催期間：シーズン13以降常時開催（予定）
僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT×僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE
コラボイベントが開催中！！
僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT（ヒロトラ）と僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE（ヒロアカUR）のコラボイベントが開催中！バンダイナムコIDを連携して、コラボイベントミッションをクリアすると、キャラクターデータやキャラクターデータ交換チケット、キャラクターチケットが手に入る！
▼バンダイナムコIDの連携方法などの詳細はこちらをチェック！
https://mhaur.bn-ent.net/news/?p=1203
開催期間：開催中～2025年11月19日12:29（予定）
ヒロアカURのコラボイベントミッションをすべてクリアすると…
合計29体のキャラクターデータが各50個入手可能！！
さらに、双方でバンダイナムコIDを連携した上で
ヒロアカUIのコラボイベントミッションをすべてクリアすると…
合計29体のキャラクターデータが追加で各100個入手可能に！！
29体には、「緑谷出久 OFA」や、「天喰 環」、「物間 寧人」などのキャラクターが含まれる！このチャンスをお見逃しなく！
新たにオリジナルギャラリーイラストが2種登場！
■【歴代継承者と共に】
歴代継承者全員の協力を得たことで、ワン・フォー・オールの中に眠っていた6つの“個性”が使えるようになった出久。皆がまた安心して過ごせるように――皆とまた笑って過ごせるように――託された力に悪戦苦闘しながらも、歴代継承者たちの想いを背負い、
オール・フォー・ワンに立ち向かう！
■【夜を駆ける影】
今宵、月明かりの下で、戦いの幕が上がる。飯田、切島、心操は忍装束に身を包み、闇に紛れて勝利を狙う。先陣を切った飯田が、仲間に呼びかける。「さァ、切島くん！心操くん！俺たちが制覇しようじゃないか！」
製品概容
- 「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」とは？
全世界1000万DLを突破したヒロアカ初の基本プレイ無料Nintendo Switch(TM)/
PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One向けオンラインマルチ対戦ゲーム！
魅力的なヒーロー、敵<ヴィラン>の“個性”を連携させて、チームで24人の乱戦を勝ち抜け！
＜ポイント１.：24人の乱戦を勝ち取れ！＞
ルールは3人1組、合計8チームで行われるバトルロイヤル形式。
広大なステージに降り立った後、時間経過によって戦闘可能エリアが制限されていく中で闘い、
最後の1チームとなるまで勝ち残ることが目標だ。チームのメンバーと協力して、勝利を目指そう。
＜ポイント２.：それぞれの“個性”を活かせ！＞
ヒーローや敵＜ヴィラン＞の長所は“個性”によってさまざま。
3人称視点でヒロアカのキャラクター達を操作し、敵に照準を合わせて攻撃。
それぞれの“個性”の特長を活かして、協力しながら熾烈な戦いを勝ち残ろう。
各キャラクターの“個性”は、フィールド内に散らばる「”個性”技カード」を使うことでレベルアップが可能で、
レベルアップした“個性”技は、見た目も効果も桁違いに強化されていく。
＜ポイント３.：ヒーロー・敵＜ヴィラン＞らしくあれ！＞
自分のチームへの貢献は、相手チームを倒すことだけではない。
ステージ上にいる逃げ遅れた一般市民も、戦いの結果を左右する重要な要素だ。
ヒーローは救助を、敵＜ヴィラン＞は脅迫を、各々らしいふるまいをすることで、
バトルの勝敗を左右する強力なアイテムを入手しチームに「貢献」可能だ。
- 製品基本情報
＜公式X（Twitter）＞
https://twitter.com/heroaca_ur
＜公式サイト＞
https://mhaur.bn-ent.net/
タイトル 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE
配信日 配信中
ジャンル ヒロアカ多人数対戦アクション
価格 基本プレイ無料 一部アイテム課金
CERO B
ハード Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One
プレイ人数 1人(オンライン時1人～24人)
権利表記 (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
●注意表記掲載のお願い 著作権表記及び下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※著作権表記中の（C）は○の中にC の表記をしていただきますようお願いいたします。
※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※画面は開発中のものです。