売れるネット広告社グループ(9235)、“売れるAI最適化（AEO）×SEO×ECサイトパッケージ”の提供を開始！～AIに「選ばれる」商品設計で検索・推薦・購入導線等を最適化～

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、 AIによる商品推薦時代に完全対応した新ソリューション『売れるAI最適化（AEO）×SEO×ECサイトパッケージ』をリリースいたしました。

【AIが“顧客”になる時代、SEOは終わらない──むしろ進化する】

ChatGPT、Google Geminiなど、AIが人間の検索・購買行動を代理する時代が到来しています。

従来のSEO（Search Engine Optimization）は、今まさにAI選定時代の「AEO（AI Engine Optimization）」へと進化。

“人間ではなくAIに選ばれる”ことが、今後のEC成長を左右する最大の分水嶺となります。

売れるAIマーケティング社はこの潮流を読み切り、単なるSEO支援に留まらず、AIが好む構造・文脈・UXを完全設計するECサイトリニューアルパッケージを開発。

検索・推薦・コンバージョンの全過程で、AIエンジンが自然に「この商品を上位表示したい」と判断する仕組みを、戦略策定から構築・実装・解析まで一気通貫で提供します。

【AI最適化の核心：AEO × ECサイトリニューアルという“最強の融合”】

AIはキーワードではなく“文脈”で世界を理解します。

そのため、AEO対策はSEOの延長線上にあるのみならず、ECサイトの構成、画像設計、商品説明、レビュー構造までもAIの読解ロジックに沿って再構築する必要があります。

本パッケージでは、2,600回以上のA/Bテストを積み重ねて完成した『最強の売れるノウハウ(R)』をベースに、AIが商品情報を「理解し」「信頼し」「推薦したくなる」ECサイトを構築。

AIが売上を作る――そんな新時代の購買導線を、企業に提供します。

【市場は既にAI化の波へ──AEO市場は2028年に3,000億円規模へ拡大見込み】

デジタルコマース市場は2024年時点で約24兆円（経産省推計）。そのうち、検索・推薦エンジン最適化関連の支出は年平均25％で成長しています。

AEO領域は現時点では黎明期ながら、生成AIの普及とともに2028年には3,000億円市場規模に達すると予測されており、「AIが購買を主導する世界」に備える企業にとって、AEO対策はもはや“生命線”と断言できます。

売れるAIマーケティング社は、グループの広告運用力・D2C支援実績・SaaS基盤を統合し、戦略立案→SEO/AEO設計→ECサイト再構築→運用分析をワンストップで提供することで、クライアントの「AIに愛されるECサイト」化を最短距離で実現します。

【未来予測：AEOは“AIに選ばれる経営”の必修科目となる】

今後3年で、AI検索・生成AIが商品推薦の主要経路となることは確実視されています。

中期的には、AEO×広告運用の自動化ソリューションを統合し、AIマーケティング領域での国内トップシェアを確立するための歴史的号砲です。

AIに選ばれ、AIに導かれる時代へ。

我々はその“最前線”に立っています。

以 上

