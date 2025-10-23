【楽天ランキング1位受賞】愛犬の「上りやすさ」と「くつろぎやすさ」を追求した新商品ドッグスロープが登場。愛犬の足腰にやさしく快適な居場所を提供します。期間限定で10％OFFクーポン配布中！

Fun Standard株式会社

楽天ランキング1位受賞 新商品「ドッグスロープ」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）は、新商品「ドッグスロープ」の販売を開始いたしました。

楽天リアルタイムランキングでも1位を獲得し、多くの飼い主様にご注目いただいております。

ランキング1位受賞を記念し、期間限定で10％OFFクーポンを配布中です。この機会をぜひご活用ください。

【期間限定】新商品ドッグスロープ10％OFFクーポン配布中

- クーポン配布期間：10月24日(木)20：00～27日(月)9：59- クーポン配布枚数：先着50枚- 概要：クーポン利用で10％OFF- 対象商品：新商品「ドッグスロープ」- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店ドッグスロープ 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0194dgslp/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SDIyMi01WUYyLVRHQ0MtSTZGTg--&rt=

■発売直後から話題に！楽天リアルタイムランキング1位受賞

新商品ドッグスロープ

新商品ドッグスロープは、予約販売期間中も多くのご注目をいただき、楽天リアルタイムランキングで1位を獲得しました。デザインと機能性を兼ね備えた新商品です。

■スロープにも、ハウスにも。愛犬の快適空間をひとつに

スロープにもハウスにもなる2WAY仕様

段差をやさしくサポートするスロープとしてはもちろん、下部のスペースは愛犬のくつろぎハウスとしても活用可能。

「上りやすさ」と「落ち着ける居場所」の両方を、1台で叶えられます。

■安定感のある設計でシニア犬も安心

安定感がある為安心して上り下り

本体はしっかりとした構造で、スロープ部は滑りにくい素材を採用。

ステップの揺れを軽減し、安心して上り下りが可能です。

■インテリアに馴染むデザイン

洗練されたデザイン

お部屋に自然に溶け込む落ち着いたデザインで、木製フレームは高級感があります。

家具のような存在感で、インテリア性にも配慮しました。

■洗っていつでも清潔に。心地良さが続くカバー

お手入れ簡単

カバーは取り外して洗濯機で丸洗い可能。木部もサッと拭くだけで簡単にお手入れできます。

いつでも清潔・快適な状態で使用できます。

■ドッグスロープ商品詳細

商品詳細

商品名：ドッグスロープ

販売価格：15,800円（税込） ※10％OFFクーポン配布中（PetFun楽天市場店のみ）

サイズ：(約)44×103×40cm

重量：(約)11.8kg

耐荷重：(スロープ部分)85kg

(ベンチ部分)100kg

素材：(土台) 中質繊維板（MDF）、（表面生地）ポリエステル、（クッション）ポリウレタンフォーム

販売ページ：楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0194dgslp/

：Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/t0194dgslp.html

■楽天お買い物マラソン同時開催中！

楽天お買い物マラソン同時開催中

10月24日(木)より開催される楽天お買い物マラソン期間中は、新商品「ドッグスロープ」だけでなく、PetFun楽天市場店内の他のペット用品もお得にご購入いただけます。

ぜひこの機会に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするアイテムをチェックしてみてください。

セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/251024mt/

【今後の展開】

ペットとの絆を深める特別な時間

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。

楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/petfun/

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/