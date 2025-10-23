連結決算システム「iCAS」が統合型ビジネスレポートシステム「WizLabo」とのAPI連携機能を実装
連結会計トータルソリューションを提供する株式会社インプレス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：江澤 章、以下「インプレス」）は、開示業務の効率化を目的として、連結決算システム「iCAS」と宝印刷株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：白井 恒太）が提供する統合型ビジネスレポートシステム 「WizLabo」とのAPI連携機能を新たに実装したことをお知らせいたします。これにより、開示プロセスの品質向上と迅速化を実現し、業務効率化に寄与することを目指します。
1.背景と目的
上場企業を中心に、決算業務から有価証券報告書などの開示書類作成までのプロセスを効率化したいというニーズが高まっています。これまでiCASでは、連結精算表や財務諸表を作成した後に、開示用システムへ再入力する作業が発生していました。今回のAPI連携により、iCASの連結勘定科目マスタや財務数値を「WizLabo」と直接連携することが可能となります。これにより、決算から開示まで一貫したデータ連携を実現し、開示プロセスの品質向上と迅速化を図ります。
今後の展望
インプレスは、今後もiCASのさらなる機能強化を進め、複雑な課題が多い連結決算業務におけるDX支援と、顧客に寄り添ったサポートにより、多くのお客様の課題解決に貢献します。今後も多様なニーズに応える製品開発を継続してまいります。
2.統合型ビジネスレポートシステム「WizLabo」について
「WizLabo」は、宝印刷株式会社が開発・提供する、決算開示等のデータ収集から開示書類の作成まで、開示業務に関する様々な課題を解決する統合型ビジネスレポートシステムです。 直感的な操作性や多様な機能を有しており、中でも上位プランにおける自動化率の高さが強みです。また、オプション機能「WizLabo Transfer」により会計システムとのAPI連携を実現します。ディスクロージャー＆IRのパイオニアとして評価され、上位プランは1,700社以上のお客様にご採用いただいています。
URL：https://www.wizlabo.jp/wizlabo/
「WizLabo Transfer」について
API連携を実現するオプション機能で、会計システムの残高試算表、連結精算表などを、ワンクリックでWizLaboへ連携することで、手作業による工数やリスクを大幅に削減できます。
宝印刷株式会社
名称 ：宝印刷株式会社
所在地 ：東京都豊島区高田三丁目28番8号
代表者 ：代表取締役社長 白井 恒太
設立 ：2019年12月2日
事業内容：ディスクロージャー並びにIRに関するコンサルティング、制作、印刷、翻訳
ソフトウェアの開発と販売
セミナーの開催、書籍の出版
URL ：https://www.takara-print.co.jp/
3.連結決算システム「iCAS」について
連結決算システム『iCAS』
連結決算システム「iCAS」（アイキャス）は、会計ソリューション領域で20年以上の開発実績を持つインプレスが、大手監査法人と共同開発した連結会計システムです。
優れた子会社情報収集機能や豊富なエラーチェック機能などによ
り、迅速かつ正確な連結決算を実現します。
iCASの詳細はこちら :
https://www.imprex.co.jp/product_icas
4.インプレスのその他の主要製品Excel運用サポートシステム『iFUSION』
予算編成や予実管理、原価管理や人事評価など、Excelで対応している多くの業務において、データベースを活用することで、フォーマットの配布から集計作業に至るまで業務を効率化。
誰でもラクラク・カンタンに利用できる操作性の高さや、現在ご運用中の既存Excel資産を活用可能な導入負荷の低さが特徴の汎用業務システムです。
予算管理に強いiFUSION
iFUSIONの詳細はこちら :
https://www.imprex.co.jp/product_ifusion
連結DXオールインワンパッケージ
連結会計トータルソリューション『連結DX』
このサービスは、上記の「iCAS」と「iFUSION」をオールインワンパッケージとして提供します。
連結処理ロジックとオフィス環境で多くの方が利用するExcelをベースとした標準パッケージを組み合わせることで、システムに不慣れな現場にもスムーズな導入を実現します。Excel管理に依存しがちなグループ会計のDX化にお応えします。
連結DXの詳細はこちら :
https://www.imprex.co.jp/product_dx_package
5.インプレスの会社概要
会社名 ：株式会社インプレス
所在地 ：東京都中央区日本橋人形町2-26-5 NX人形町ビル5階
代表者 ：代表取締役社長 江澤 章
設立 ：1995年10月16日
従業員数：112名（2025年4月1日時点）
事業内容：Excel業務効率化ソリューションサービス
連結会計トータルソリューションサービス
ITトータルソリューションサービス
詳細を見る :
https://www.imprex.co.jp/company