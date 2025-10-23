【出展者募集中】業務支援・販促支援の特別出展エリア＜外食・小売＞経営支援EXPO

株式会社イノベント

FOOD STYLE Kansai 実行委員会（本社：東京都港区）は、業務支援・販促支援の特別出展エリア＜外食・小売＞経営支援EXPOを「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞」内にて、特別企画として実施いたします。本企画では、外食・小売業界が抱える「売上・利益向上」や「人材管理」など多岐にわたる経営課題に対し、「業務支援」（バックオフィス）および「販促支援」（フロントオフィス）分野の最新ソリューションを、飲食店やスーパーマーケットのキーマンへ直接ご提案いただける出展エリアを設けます。業務支援と販促支援に関する新サービスや新商品、実機体験、対面商談を通じた企業間商談のチャンスを提供いたします。展示会参加を通じ、新規顧客の開拓、市場調査、既存顧客へのアップセル、そして企業PRなど、さまざまなビジネスシーンをサポートする場として注目を集めています。

出展対象：

・業務支援（バックオフィス）：人事・採用、勤怠管理、財務会計、経費精算、業務自動化、車両管理、社内コミュニケーション、福利厚生など

・販促支援（フロントオフィス）：店舗管理システム、販売管理・受発注システム、ECサイト構築、決済システム、デジタルマーケティング、デジタルサイネージ、セルフレジ、モバイルオーダーなど

※初出展または前回未出展で、リリースから５年以内の新商品・サービスを有する企業限定（限定6社）

会期：2026年1月28日（水）・29日（木）10:00～17:00（最終日は16:00まで予定）

会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北）

来場予定数：約24,000名（前回実績）

来場者属性：外食・中食・小売業の経営者、店舗管理者、営業・企画・人事・経理など多様な職種のキーマンが多数来場

同時開催展：ラーメン産業展 in Kansai

お問合せ：https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=423

