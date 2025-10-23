最新不動産マーケット動向レポート「エスティ マーケットレポート」2025年10月号を配信開始

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」を中心に複数のサービスを提供する株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、「estie マーケット調査」による分析データをまとめた最新不動産マーケット動向レポート「エスティ マーケットレポート」2025年10月号を配信開始しました。

本号では、都心5区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）のオフィス物件に関する需給バランスの最新動向について、引き続き調査しました。サブマーケットからは、「日本橋・八重洲・京橋」エリアと「池袋西口」エリアをピックアップし、調査しました。

「エスティ マーケットレポート」2025年10月号の概要

ダウンロードはこちら :https://www.estie.jp/products/docs/market-report/311Wzf0GYlzS3v3J9aC79J/

2025年9月の都心5区全体では、募集開始面積は前月比8.3%減の63,909坪、募集終了面積は前月比9.5%増の92,145坪となり、募集終了面積が募集開始面積を大きく上回りました。募集面積ストックは前月比6.1%減の436,349坪となり、5か月連続で減少しました。

行政区別で見ると、新宿区を除く4区で募集面積ストックが減少しました。渋谷区では、新築物件の「MITAKE Link Park」（2026年6月竣工予定）による大規模な新規供給により、9月の募集開始面積は前月比393.3%と大幅に増加しました。

注目サブマーケットとして取り上げている「日本橋・八重洲・京橋」エリアと「池袋西口」エリアでは、「TOFROM YAESU TOWER」（2026年2月竣工予定）や「IT TOWER TOKYO」（2025年11月竣工予定）といった新築物件の動向が共に目立ちました。

「estie マーケット調査」サービス概要

「estie マーケット調査」は、オフィス賃貸業に必要なあらゆる情報を提供する業界最大級のデータ基盤サービスです。大手デベロッパーの過半数に利用していただいており、全国8万棟/40万フロアの建物情報、500万坪の募集情報、24万件の賃料情報、主要都市45万件の入居企業情報等からなる網羅的なデータを活用した不動産事業者の意思決定をサポートします。

サービスのデモンストレーションをご希望の方は、お申し込みフォーム(https://www.estie.jp/products/contact/)からお申し込みください。

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家向けに、日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業務支援ツール「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データとAIを活用し、専門知識を持つプロフェッショナルが戦略立案・業務改革支援を提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp