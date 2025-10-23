“誕生日の花”を刻んだ、世界にひとつの指輪ハンコ！？中世ヨーロッパの「シグネットリング」を現代に。「366日の花指輪」からオリジナル刻印サービスが登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、中世ヨーロッパで使われていた“指輪ハンコ”「シグネットリング」を現代風にアレンジしたオーダーメイドの真鍮製リング「366日の花指輪」にて、オリジナル刻印サービスを開始しました。

わたしたちはもともと、花をモチーフにした誕生日ごとのバースデーシンボル「花個紋（はなこもん）」で作るオーダーメイドのはんこシリーズ「366日の花ずかん」を2017年より販売。これまで累計4万本を超えるご注文をいただく人気商品となりました。

今回あらたに登場した「366日の花指輪」は、ハンコは中世ヨーロッパではシグネットリングと呼ばれる指輪型であったことから、まさに“指輪ハンコ”と言えるシグネットリングを現代風にアレンジした「ハンコのような指輪」があったら面白いのではないか？という想いから企画したもの。

真鍮製のリングに自分の誕生日の花個紋をオーダーごとに彫刻する、自分だけのシグネットリング。サイズは3号・6号（女性向け）、11号・14号（男性向け）から選べます。

366日（365日＋うるう年の2月29日）それぞれの花個紋には、「純真」「巡り逢い」といった個別の意味（個意ことば）があり、専用WEBサイトでは、誕生日を入れるだけで自分の花個紋や個意ことばが見れるほか、簡単な性格診断が無料で楽しめます。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/366_hanazukan/

「366日の花指輪」には自分の花個紋、個意ことばや性格診断が印刷されたミニカードと、366種類すべての花個紋のデザインが一覧できる冊子、携帯用の巾着ケースが付属。専用のBOXケースに入れてお届けしますのでギフトにもぴったり。

自分やご家族、お友達の誕生日はもちろん、推しの誕生日で作れば、いつも肌身離さず着け続けられる、「唯一無二の推し活グッズ」になります。

14世紀のイングランド国王エドワード2世が「すべての公式文書には、王の印章リングによる印がなければならない」と定めたことから必要不可欠なアイテムになったシグネットリングを現代風にアレンジした「366日の花指輪」。

私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。

＜参考URL＞

366日の花指輪

https://item.rakuten.co.jp/hankos/366_hanazukan_ring/

366日の花ずかん

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/366_hanazukan/

義務を遊びにするはんこ「ずかんシリーズ」

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/zukan/dobutsu/

株式会社岡田商会

https://okada-shokai.co.jp/