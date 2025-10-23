就活生向けエントリーシート無料添削サービス「赤ペンES」、累計登録者数15,000人を突破

株式会社シーマインドキャリア

添削画像はイメージです。

株式会社シーマインドキャリア（本社：東京都、代表取締役：近藤 光）が運営する、エントリーシート（ES）無料添削サービス「赤ペンES」（https://akapen-es.com/)(https://akapen-es.com/)は、サービス開始から12か月で、累計登録者数15,000人を突破いたしました。

■「赤ペンES」とは

「赤ペンES」は、キャリアアドバイザーや元人事が、就活生一人ひとりのESを手作業で添削する完全無料のサポートサービスです。

「自分のESに自信が持てない」「どこを直せばいいかわからない」と悩む学生に向け、LINE上で完結する形でプロによる添削を提供しています。

赤ペンびっしりでコメントを入れる丁寧な添削と、最短即日での返却スピードが特徴です。

サービス開始以来、多くの学生から満足の声をいただいています。

■サービス立ち上げの背景：就活における“情報格差”をなくしたい

就職活動では、ESの完成度が選考通過率を大きく左右します。

しかし、大学や地域によって添削や指導を受けられる機会に差があり、「書き方がわからない」「相談できる人がいない」という不安を抱える学生も少なくありません。

「赤ペンES」は、誰もが平等に質の高い添削を受けられる環境をつくることを目指し、プロの添削を完全無料で提供しています。

■利用方法

■赤ペンESの評価

- 赤ペンES公式サイトからエントリー(https://akapen-es.com/)- 本人確認電話後、LINE追加- LINEメニュー上の専用フォームからESを提出- 1～3営業日以内に赤ペン入りでESを受け取る ※時期に応じてお返しまでお時間をいただく場合があります

「赤ペンES」では、サービス利用後のアンケートを通して、利用者の満足度を定期的に調査しています。

直近のアンケート（回答者数：58名）では、

- 添削スピードの満足度：平均4.6点（5点満点中）- ESが改善された実感：4.4点- 添削内容のわかりやすさ：4.4点

と、いずれも高い評価を獲得しました。

また、「良いと感じたポイント」としては、

- 「人が添削してくれるところ（21.2%）」- 「改善点を具体的に指摘してくれるところ（17.9%）」- 「対応が早かったところ（17.3%）」

といった声が多く、AIではなく“人による手作業添削”の安心感や、スピーディな対応が利用者から高く評価されています。

■利用者の声

「新たな着眼点や改善のポイントを、具体的に赤ペンで丁寧に示してくださり、とてもわかりやすかったです。」

「具体例を用いて赤ペンを入れてくれるため、うまく言語化できなかった部分まで拾い上げてもらえ、納得感のあるESを作成できました。」

「訂正箇所だけでなく、参考例も踏まえて添削してくださるので、今後のES作成にも活かせると感じました。」

「良い点と改善点の両方を伝えてもらえるため、自信につながりました。」

「他のES添削サービスも利用しましたが、赤ペンESほど迅速かつ丁寧な対応はなかなかありません。」

赤ペンESは、就職活動に不安を抱える学生一人ひとりが自分らしいキャリアを描けるよう、より便利で利用しやすいサービスの提供と質の高い添削で、今後も伴走してまいります。

■会社概要

運営会社：株式会社シーマインドキャリア

URL：https://cmindcareer.co.jp/

提供サービス

・赤ペンES(https://akapen-es.com/)：キャリアアドバイザーや元人事による、有人エントリーシート添削サービス

・カリクル(https://caricuru.jp/)：就活生向けリクルートスーツ無料レンタルサービス

・新卒エージェント(https://cmindcareer.co.jp/agent/)：自己分析に特化したキャリア支援サービス

・AIツール：AIによるエントリーシート作成・適職診断サポートツール

対象者：大学生を中心とした就職活動中の方

特徴：完全無料／LINE上で完結／アドバイザーによるマンツーマン対応／最短即日返信／選考通過を見据えた実践的アドバイス