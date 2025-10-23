AMBL、DX推進を上流から伴走支援するITコンサルティング事業を新設、採用体制を拡充

AMBL株式会社

AIを武器にDXを推進させるAMBL（アンブル）株式会社（本社：東京都品川区、取締役社長：毛利 政弘、以下 AMBL）は、顧客の経営課題解決を上流工程から支援する「ITコンサルティング事業」を新設しました。

本事業は、2025年3月に株式会社ディルバートのグループ会社となったことを機に、AI・データサイエンス、システム開発、UI/UXデザイン、マーケティングなど各専門領域を統合し、課題定義から実装・運用までを一気通貫で支援する体制を強化するものです。

併せて、コンサルタントやデータサイエンティストなどの採用活動も強化し、DX推進を担う人材育成と体制拡大を進めてまいります。

事業開始の背景:DX推進に求められる「課題定義から実装まで」の一気通貫支援

今回のITコンサルティング事業の設立は、2025年3月に株式会社ディルバートグループ参画を契機とし、AMBLが持つ各専門領域の知見を統合・加速させることで、顧客企業のDX支援体制をさらに高度化・拡大するものです。

AMBLはこれまで、AI・データサイエンス、システム開発、UI/UXデザイン、マーケティングといった専門領域を持つプロフェッショナル集団として、戦略立案から実装・運用までを一気通貫で支援してまいりました。

一方、昨今のDX推進においては、単なる技術導入にとどまらず、経営戦略に基づく課題の明確化（課題定義）から、ビジネス変革の実現までを包括的に伴走支援できるパートナーが求められており、既存の取引先企業様からも、AIやデジタル技術を駆使したより上流の戦略・業務改革フェーズからの伴走支援を求められる機会が急速に増加しております。

また、コンサルティング領域においては、戦略策定にとどまらず、具体的な実装領域まで深く関与し、手触りのある成果を追求したいというプロフェッショナルの志向性が高まっており、これらのニーズと優秀な人材の志向を統合することが、当社の成長を加速させる絶好の機会と捉えております。

こうした背景とニーズに応えるため、AMBLは本事業を設立いたしました。

これにより、企業が抱える複雑な経営課題に対して、戦略立案からAI・データ分析、システム実装、UI/UXデザイン、マーケティング施策の実行・運用までをトータルで支援できる新たなハイブリッド型コンサルティングモデルを提供いたします。

採用体制の拡充と今後の展望について

企業のDXをけん引するプロフェッショナル人材の獲得を強化

AMBLは今回のITコンサルティング事業参入を機に、戦略立案・業務改革・データ利活用・技術実装を担う人材の採用を積極的に推進してまいります。

加えて、AI・データサイエンティスト、ITコンサルタント、エンジニア、UI/UXデザイナーなど、領域横断的な専門人材が協働し、顧客企業の変革を支援する環境を整えることで、サービスの品質と専門性を高め、提供価値の最大化を目指します。

現在、AMBLでは以下の職種を積極募集中です。

・ITコンサルタント（DX推進リーダー候補） (https://hrmos.co/pages/dirbato/jobs/2186741392891138052)

・ITコンサルティングマネージャー(部門立ち上げ責任者候補) (https://hrmos.co/pages/dirbato/jobs/2186741392891138051)

・データサイエンティスト／データアナリスト

・システムエンジニア／プロジェクトマネージャー

・UI/UXデザイナー

など、現在募集中職種はこちら(https://hrmos.co/pages/dirbato/jobs?category=2149101765469339648)

今後の展望：「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会」の実現へ

AMBLのITコンサルティングサービスは、企業が抱える経営・事業課題を分析し、AIやデータを活用した最適な戦略立案から実行支援までをワンストップで提供します。

これにより、企業が抱える複雑なDX課題に対し、より上流からの包括的な支援を可能にします。

この体制をもって、「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会を作る」というミッションのもと、DX推進のパートナーとしてより深く、より広範な課題解決を推進してまいります。

今後もディルバートグループとのシナジーを活かし、高度な専門性と包括的な支援を通じて社会全体のDX推進に貢献してまいります。

AMBL株式会社について

AMBLは、AI・データ分析、システム開発、UXデザイン、マーケティング領域での支援を通じ、企業のデジタル変革をサポートしております。

2025年3月より株式会社ディルバートのグループ会社として、さらなる事業領域の拡大と専門性強化を推進してまいります。

事業内容：AI・データサイエンス、ITコンサルティング、システム開発、UI/UXデザイン、マーケティング支援