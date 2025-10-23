TechHigher、マイクラ実況動画の買取キャンペーンを開始

株式会社エクシード

株式会社エクシード（代表取締役：澤部愛子／本社：東京都渋谷区）が運営する10代向けデジタル教育サービス「TechHigher（テックハイアー）」は、「動画編集入門」教材の受講者を対象にした『マイクラ実況動画買取キャンペーン』を開始しました。本取り組みは、子どもたちが制作した作品を企業が正式に買い取ることで、“学びを社会価値に変える”新しい教育の形を目指すものです。

＜背景＞

TechHigherは、これまでに全国200教室以上で導入され、「プログラミング」「デザイン」「生成AI体験」などの実践型教材を通じて、子どもたちが“考え、創り、伝える力”を育む学びを提供してきました。

中でも「動画編集入門」教材は、人気の高い講座で、DaVinci Resolveを使った本格的な編集体験を通じて、構成力・表現力・デジタルリテラシーの基礎を学べる内容となっています。

＜キャンペーン概要＞

本キャンペーンでは、「動画編集入門」教材で制作したマイクラ実況動画を対象に、全国の生徒から作品を募集。選考を通過した優秀作品は、エクシードが買い取り、公式チャンネルや教材プロモーションに採用されます。

- 募集期間：2025年11月1日～2026年1月末日- 対象：「動画編集入門」受講生（全国のTechHigher提携教室で受講した生徒）- テーマ：「自分だけのマイクラ実況動画」- 採用特典：1作品あたり最大5,000円で買い取り、公式チャンネルに掲載（ホームページやメールマガジンなどでも紹介予定）

本取り組みを通じて、子どもたちの創作意欲を刺激し、“好き”を学びに、“学び”を実績に変えるサイクルを支援します。

＜説明会のご案内＞

本キャンペーンおよび「ビジネス＆デザイン体験コース」の詳細は、下記オンライン説明会にて紹介します。

＜お問い合わせ＞

- 日時：2025年11月19日（水）14:00～15:00- 開催形式：オンライン（Zoom）- 申込フォーム：https://forms.gle/5PCxGYZ64YyqGb7F9

ご興味ある方は以下からお気軽にご連絡ください

問合せ先（TechHigher）：https://www.techhigher.club/