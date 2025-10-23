11/8(土) 福岡県 九州筑後工場にて、地域とともに未来を育む「第17回クロレラ・ふれあい祭り」開催！

クロレラ工業株式会社

クロレラ工業株式会社（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長：板波 英一郎）は、2025年11月8日(土)、本社・九州筑後工場にて「第17回クロレラ・ふれあい祭り」を開催いたします。会場ではクロレラベジカレーや三日月屋クロワッサンなど、筑後産クロレラを使用した商品を多数販売予定。さらに、ほっと温まるクロレラベジカレー、クロレラ水餃子スープなどの試食もご用意してお待ちしております。

クロレラ・ふれあい祭りとは

当社は、地元に根ざした企業として地域の皆様との交流を大切にしており、2006年より九州筑後工場にて「クロレラ・ふれあい祭り」の開催をスタートしました。

初回は1,000名を超えるお客様をお迎えし、模擬店や健康相談コーナー、特設ステージ、工場見学など、多彩な企画を通して当社や筑後産クロレラについて知っていただく貴重な機会となりました。

現在では毎年多くの方々にご来場いただく恒例行事となっており、昨年の来場者数は2,500名を超え、ますます地域との絆を深めるイベントとして定着しています。

ご来場いただいた方には、クロレラパウダー「KAKERU MIDORI」のプレゼントもご用意しております。

お近くの方、「筑後産クロレラ」にご興味のある方、ぜひこの機会に九州筑後工場にお立ち寄りいただき、クロレラ・ふれあい祭りをお楽しみください。

筑後産クロレラを使用した様々な商品を販売・提供します！

当日はKAKERU MIDORI、クロレラベジカレー、mochotto with CHLORELLA シリーズ商品や筑後産クロレラを使用した食品を多数ご用意しており、会場にてお買い求めいただけます。

また、クロレラベジカレーやクロレラ水餃子スープなどの試食もご用意しており、その場で筑後産クロレラのお味をお楽しみいただけます。ぜひご賞味くださいませ。

イベント概要

クロレラベジカレーmochotto with CHLORELLA プラントベースラーメンクロレラ和菓子/もち・まんじゅう中村屋クロレラ水餃子/博多餃子工房たね屋[表: https://prtimes.jp/data/corp/80219/table/42_1_ca7527a265624f144712e9848db550f3.jpg?v=202510231056 ]

健康をテーマにした体験や美味しいグルメ、ステージイベントなど、筑後産クロレラの魅力と地域のつながりを感じられるイベントが盛りだくさん！

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

クロレラ工業株式会社

世界初のクロレラパイオニアメーカーとして1964年に創業。福岡県筑後市の九州筑後工場で、単細胞緑藻クロレラの培養から製品化までを一貫生産する。健康食品、サプリメント、加工食品、農業資材、水産資材と多岐に渡るクロレラ商品ラインナップを有する。近年は健康経営にも注力し、健康経営優良法人を2018年より連続取得。2023年にはFSSC 22000認証を取得。社是は「人類に健康と幸福（しあわせ）を」（https://www.chlorella.co.jp/）