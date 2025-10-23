【Pontaパス会員限定】推しトク映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』を、指定の劇場でいつでも1,100円で楽しめる！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として、対象の映画が1,100円で観られる推しトク映画に2025年12月19日公開予定の『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』を追加します。

映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は、アカデミー賞(R)にノミネートされるなど名実ともにハリウッドの大人気俳優として知られるコリン・ファレルさん＆マーゴット・ロビーさんがW主演を務め、さらには日本を代表する音楽家・久石譲さんがハリウッド作品に初参加した作品です。

主演のマーゴット・ロビーさんは、全世界興行収入2,000億円超えを達成して社会現象化した映画『バービー』以来、約2年ぶりの映画出演作となり大きな注目を集めています。ともに主演するコリン・ファレルさんは、ヴェネチア国際映画祭で最優秀男優賞を受賞し、アカデミー賞(R)にもノミネートされた『イニシェリン島の精霊』や、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』等の世界的大ヒット作にも出演する実力派トップスターです。監督はコゴナダさんが務めており、気鋭の映画スタジオ・A24製作で音楽を坂本龍一さんが担当した『アフター・ヤン』は賞レースにも名を連ねる名作として、映画ファンの間でも高く評価されています。

楽曲を担当した久石さんは、ハリウッド初進出という大きな節目となった本作の音楽について「全てが新鮮で、どのように曲を作っていったら良いかをたくさん考えました」と振り返り、「トラウマを持っている男女が過去と向き合いながら心を通わせていくというストーリーの、ハートウォーミングなところを感じていただけるよう心がけました」とコメントしています。

大切な人と観てほしい、2025年のホリデーシーズンを彩る『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』をぜひ全国の対象映画館でおトクにお楽しみください。

特設サイト：https://kddi-l.jp/s1d(https://kddi-l.jp/s1d)

■Pontaパス会員特典【推しトク映画】概要 映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』が土日平日いつでも1,100円

映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』概要

- 対象劇場：全国のTOHOシネマズ / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / キノシネマ- 料金：一般・大学生1,100円、高校生以下900円※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。- 対象：Pontaパス会員ご本人さま＋同伴者1名分まで割引サービスがご利用いただけます。- 利用条件：会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。- 事前購入：各劇場の事前購入時にクーポンコードを入力する事でご利用いただけます。事前購入が可能なタイミングは劇場により異なりますので、各劇場のホームページをご確認ください。- 利用方法：「推しトク映画」クーポンサイトより“クーポンコード”をダウンロードの上、ご利用ください。- 「推しトク映画」クーポンサイト：https://kddi-l.jp/uQb

■ストーリー

もしも、人生をやり直せる《不思議なドア》があったら──？

これは、“過去”を解き放ち、あなたの“未来”を変える旅──。

友人の結婚式で出会ったデヴィッドとサラ。ふたりがレンタカーのカーナビに導かれてたどり着いたのは、奇妙なドア。通り抜けると＜人生で一番やり直したい日＞へタイムスリップしていた。

ドアはデヴィッドが淡い初恋を経験した高校時代や、サラの母親が最期を迎えた場所など彼らの過去に繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく…。

【最悪な思い出】から【最高の愛】を見つけるための、ふたりの時空旅行がはじまる── ！

■クレジット表記

- タイトル：『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』※単語間は半角アケ。- 原題：A Big Bold Beautiful Journey- 日本公開表記：12月19日（金）全国の映画館で公開- 監督：コゴナダ（『アフター・ヤン』『コロンバス』）- 脚本：セス・リース（『ザ・メニュー』）- 音楽：久石譲（『君たちはどう生きるか』『おくりびと』『千と千尋の神隠し』）- 出演：コリン・ファレル（ 『イニシェリン島の精霊』 『THE BATMAN-ザ・バットマン-』）マーゴット・ロビー（『バービー』『スーサイド・スクワッド』シリーズ）- コピーライト：(C)2025 CTMG. All Rights Reserved.

■オフィシャルサイト＆SNS

・オフィシャルサイト：https://beautiful-journey.movie

・ソニー・ピクチャーズ公式X：https://x.com/SonyPicsEiga

・ソニー・ピクチャーズ公式Instagram：https://www.instagram.com/sonypicseiga/

・ソニー・ピクチャーズ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sonypicseiga

【参考情報】

Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに

●auマンデイ

対象劇場：TOHOシネマズ

毎週月曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/Tl0

●シアター割

<土日祝日もOK！毎日おトク！ ＞

対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ ローソン・ユナイテッドシネマグループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク

いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/RTs

<水曜日限定でおトク！>

対象劇場：OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）

URL: https://kddi-l.jp/npE

★Pontaパス初回加入特典★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！

URL： https://kddi-l.jp/04x

対象劇場：TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員限定のサービスを提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。