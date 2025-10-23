【絶対に見逃せない！一夜限りのスペシャルコラボ】株式会社ファンケル × 株式会社ニトリ 初のコラボレーション企画！

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルが提供する動画配信サービス「ファンケル ライブショッピング」は、株式会社ニトリが運営する「ニトリLIVE」との夢の初コラボレーション企画として、「理想的！FANCL×ニトリ版ナイトルーティーン」ライブ配信イベントを2025年10月23日（木）に開催いたします。秋の夜長に、極上のリラックスタイムをお届けする配信内容です。

「一日の疲れを癒し、明日への活力をチャージするナイトルーティーンをもっと特別な時間にしたい」そんな願いを叶えるべく、美と健康の事業を展開するファンケルと、暮らしを豊かにするアイデア商品を提供するニトリがタッグを組みました。

当日は、ファンケル本社のスタジオが、ニトリ自慢の家具やインテリアによって、一夜限りの極上リラックス空間へと生まれ変わり、まるで自宅にいるかのような特別な空間を演出します。さらに、ファンケルとニトリ、それぞれの社員が、秋の夜長にぴったりの選りすぐりのアイテムを徹底解説！スキンケアから美容家電、快眠をサポートするアイテムまで、ナイトルーティーンを格上げする秘訣を余すところなくご紹介いたします。

ライブ配信を積極的に実施してきた両社が培ってきたノウハウと情熱を結集し、視聴者の皆様にこれまでにない感動と価値をお届けします。

ファンケルとニトリ、それぞれのファンはもちろん、美容や健康、インテリアに関心のあるすべての方にとって、見逃せない一夜となること間違いなしです。

【配信概要】

- タイトル： 理想的！FANCL×ニトリ版ナイトルーティーン- 配信日時：2025年10月23日（木）20:00～- アーカイブ視聴：11月10日（月）まで見逃し視聴可能- 配信プラットフォーム：ファンケルライブショッピングhttps://www.fancl.co.jp/liveshopping/live/20251023.html?scid=Liv-20251023_prニトリLIVEhttps://tigmedia.jp/live/watch?id=1c254d462bb688b3a825&autoplay=true&ta_tag=FLPR(https://tigmedia.jp/live/watch?id=1c254d462bb688b3a825&autoplay=true&ta_tag=FLPR)