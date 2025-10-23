ニュージーランド出身のオルタナティブアーティスト Hans. （ハンズ）がソウル＆東京ツアーに先駆けて新曲『Silver Lining』をリリース、バランスを奏でる新世代オルタナティブヒップホップ

The Orchard Japan

ニュージーランド・オークランド出身で、現在はオーストラリア・シドニーを拠点とする韓国系オルタナティブアーティストHans.（ハンズ）が、新曲「Silver Lining（シルバー・ライニング）」を本日リリースし、ミュージックビデオも公開となった。



Hans. - Silver Lining

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=72cGugV-kDk ]

「Silver Lining」は、コロナによるセルフアイソレーション期間中に制作されたオルタナティブヒップホップトラックで、「バランスを取りながら過度なパーティーを控える」というテーマを中心に描かれている。

オークランド出身の韓国系オルタナティブアーティスト、Hans.（ハンズ）。Apple Musicの人気DJ、ゼイン・ロウから「お気に入りのニュージーランドアーティストのひとり」と称賛されるなど、注目を集めている。米インディーポップ界の新星Clairo（クレイロ）をフィーチャーした代表曲「Froyo」は、ストリーミング再生回数2,000万回を突破。コンスタントなリリースを重ね、オーストララシア（豪州・ニュージーランド）オルタナティブシーンの重要アーティストとして地位を確立している。これまでにBillie Eilish、Rejjie Snow、Easy Life、そしてpH-1といった世界的アーティストのサポートアクトも務めた。近年は韓国でのライブツアーや、Hypnosis Therapyとのコラボレーションを成功させ、さらなる飛躍を遂げている。

今回の新曲リリースに合わせ、年末に韓国・ソウルと日本・東京でのツアーも控えており、アジアのオルタナティブシーンにおいてますます存在感を強めている。

■リリース情報

Hans.（ハンズ）

ニュー・シングル「Silver Lining」配信中

配信リンク：https://orcd.co/silverliining

レーベル：Hans.

■Music Video

「Silver Lining」https://www.youtube.com/watch?v=72cGugV-kDk

■Follow Hans.

YouTube: https://www.youtube.com/@kimyuntak

Instagram: https://www.instagram.com/kim_yun_tak/

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。