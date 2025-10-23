新しい未来のテレビ「ABEMA」グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」提供地域をイギリスやフランス、ドイツを含む20か国・地域に拡大

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、日本をはじめとしたアジアのエンターテインメントを海外からでもお楽しみいただけるグローバル向けのオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live（アベマライブ）」にて、提供国を20の国・地域に拡大したことをお知らせいたします。

「ABEMA Live」は、「ABEMA」で国内配信されるアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、舞台など多彩なペイパービュー（PayPerView）コンテンツを、海外からでも購入（※1）、視聴いただけるグローバル向けオンラインライブプラットフォームです。（※2）本サービスにより、国内では「ABEMA」で、海外では「ABEMA Live」を通じて、様々なコンテンツをお楽しみいただけます。

本サービスは、2024年1月の提供開始以降、世界最大級の格闘技団体「ONE Championship」が日本で開催した『ONE 165: Superlek vs. Takeru』を皮切りに、SEGAの人気ゲームシリーズを題材とした音楽イベント『Sonic Symphony』、バーチャル・シンガー初音ミクの誕生16周年を記念したライブ『MIKU FES’24（春）～Happy 16th Birthday～』、プロレスリング・ノアによる2年ぶりの元日武道館大会『NOAH “THE NEW YEAR” 2025』、そしてアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのファンイベント『JOJODAY STAGE』など、日本およびアジアを代表する多彩なコンテンツを世界へ発信してまいりました。

今回の拡大により、サービス開始時の4か国（アメリカ、韓国、タイ、フィリピン）から、新たに以下の20の国・地域での配信が可能となりました。

■「ABEMA Live」 提供20の国・地域

アメリカ

韓国

タイ

フィリピン

台湾

インドネシア

カナダ

イギリス

ニュージーランド

マカオ

メキシコ

ブラジル

ドイツ

フランス

イタリア

マレーシア

スペイン

シンガポール

オーストラリア

香港

そして、提供拡大後の第1弾グローバル配信コンテンツとして、日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」が2026年1月17日（土）・18日（日）の2日間にわたり開催するスペシャルライブ

『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』 を、日本と同時に世界へ生配信することが決定いたしました。本イベントの各国向け視聴チケットは、2025年10月19日（日）日本時間21時より、「ABEMA Live」にて販売を開始しております。

今後も「ABEMA Live」では、アーティストのライブをはじめ、各種イベント、スポーツ興行、舞台公演など、日本やアジアを代表する多彩で魅力的なコンテンツを、安定かつ高品質な映像配信を可能にする「ABEMA」ならではの技術力を活かしてお届けします。

アジアから全世界へエンターテインメントを発信する架け橋となるべく、さらなるサービスの充実に努めてまいります。

（※1）決済方法はクレジットカード、PayPalをご用意しております。

（※2）日本を含む、提供国以外では視聴チケットの購入はできません。

■「ABEMA Live」について

「ABEMA Live」は、「ABEMA」で配信されるアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、舞台など多彩なペイパービュー（PayPerView）コンテンツを、海外からでも購入、視聴いただけるグローバル向けオンラインライブプラットフォームです。現在、世界20の国と地域でサービスを提供しており、今後も順次、提供エリアおよび対応言語の拡大を予定しております。

また、「ABEMA Live」では高いユーザビリティを追求し、最短で3ステップの入力で視聴チケット購入が完了するユニバーサルデザインを取り入れるほか、各国の言語に対応したカスタマーサポート体制を構築するなど、言語や文化を超え、老若男女誰もが手軽にアジアのエンターテインメントを楽しめるメディアを目指してまいります。

「ABEMA Live」 https://www.abema-global.com