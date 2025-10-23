「プレミスト昭島 モリパークグラン」全戸完売

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、東京都昭島市において、昭島プロジェクトの第二弾として、分譲マンション「プレミスト昭島 モリパークグラン」（地上14階建て、総戸数277戸）を2024年11月より販売してまいりましたが、2025年10月13日に全戸完売しましたので、お知らせします。

なお、本物件の竣工は、2026年3月を予定しています。

【外観パース】

「プレミスト昭島 モリパークグラン」は、JR青梅線「昭島駅」北口徒歩3分の場所に位置し、周辺には、大型複合商業施設やスポーツ施設・ホテルなどが立地する都市型リゾート「東京・昭島 モリパーク」(※)に加え、緑豊かな環境も充実しているなど、高い生活利便性と自然環境を兼ね備えた分譲マンションです。

本物件の共用部には、映画鑑賞やカラオケ、楽器の演奏場所としても活用できる防音仕様の「プライベートラウンジ」や「バーベキューテラス」のほか、「ゲストスイート」「パーティーラウンジ」「ランドリールーム」など多様なニーズに応える施設を設けました。また専有部には、ファミリータイプを中心とした2LDK～4LDKの全41タイプの多彩なプランを用意するとともに、間取りを変更できる「ウォールドア」や、バルコニーライフを楽しめるよう汚れ物や靴などを洗う時に便利な「スロップシンク」を標準装備するなど、利便性と快適性を追求した仕様としました。

ご契約者からは、JR青梅線「昭島駅」北口徒歩3分の交通利便性の高い立地に加え、商業施設やスポーツ施設など充実した周辺環境について高く評価いただきました。

今後も当社は、街に調和した付加価値の高い分譲マンションを開発し、快適な住環境の提供と街の活性化に貢献してまいります。

※．昭和飛行機都市開発株式会社が管理・運営。

■「プレミスト昭島 モリパークグラン」販売概要

・販売戸数：277戸

・販売期間：2024年11月8日～2025年10月13日

・平均坪単価：約300万円/坪

・専有面積：57.67平方メートル （2LDK）～90.04平方メートル （4LDK）

・最高抽選倍率：2倍

■契約者の属性と傾向

・年齢：20代が約10％、30代が約35％、40代が約15％、50代が約20％、60代以降が約20％

・家族数：2人が約51％、3人が約20％、4人が約7％

・居住地：東京都内が約88％（うち、昭島市内が約30％）

■ご契約者から高く評価いただいた点

・最寄り駅まで徒歩3分の交通利便性の高い立地

・大型複合商業施設「MORITOWN（モリタウン）」をはじめ、アウトドア施設、スポーツ施設が周辺に集積

・JR中央線にて「東京駅」や「新宿駅」などへ直通でアクセス可能

・「ディスポーザー」や「スロップシンク」などの利便性と快適性を追求した設備やアイテム

【物件概要】

物件名称：「プレミスト昭島 モリパークグラン」

所在地：東京都昭島市代官山2丁目588番2（住居表示）

交通：JR青梅線「昭島駅」徒歩3分

敷地面積：10,172.20平方メートル

建築面積：3,167.52平方メートル

延床面積：23,251.18平方メートル

構造・階数：鉄筋コンクリート造・地上14階建て

売主：大和ハウス工業株式会社、京王電鉄株式会社、住友商事株式会社

設計・監理：株式会社長谷工コーポレーション

施工：株式会社長谷工コーポレーション

着工：2024年4月15日

竣工：2026年3月予定

引き渡し開始：2026年3月予定

総戸数：277戸（別途：管理事務室1戸）

専有面積：57.67平方メートル （2LDK）～90.04平方メートル （4LDK）

ホームページ： https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/tokyo/akishimac/